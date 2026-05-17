A jucat la Dinamo și Steaua, acum o face pe Craiova campioană. Povestea neștiută a lui David Matei, „Promisiunea Anului” la Gala Fanatik ce a devenit certitudine!

David Matei (19 ani) a deschis scorul în meciul dintre U Craiova și U Cluj, finala de titlu de pe „Oblemenco”. Tânărul fotbalist român are o poveste deosebită, iar primul său sezon în SuperLiga poate rămâne o amintire de neuitat. Rămâi pe site pentru a vedea cum a ajuns la formația din Bănie, momentul care i-a schimbat în bine cariera, dar și cum este omul David Matei.
Super Gala Fanatik 2025 a avut loc anul trecut pe data de 8 decembrie. Printre premianți s-a aflat și David Matei. Tânărul jucător a fost recompensat atunci cu distincția „Promisiunea Anului”, pentru faptul că devenise titular la formația din Bănie și impresionase deja cu prestațiile sale. Acum, la aproape jumătate de an de la acel moment, fotbalistul oltenilor a fost cel care a deschis scorul pe „Oblemenco” în confruntarea cu U Cluj pentru titlul SuperLigii. El a primit o pasă inspirată în careu de la Nicușor Bancu, și, fără să ezite, a tras cu putere la poartă și l-a învins pe Ștefan Lefter. El s-a dus direct la camere, unde și-a ridicat tricoul și a lăsat să se vadă mesajul: „La mulți ani tata! Te iubesc”.
Mihai Rotaru le-a plătit celor de la CSA Steaua 100.000 de euro pentru tânărul David Matei, clubul din Liga 2 păstrând și un procent de 20% dintr-un eventual transfer viitor al jucătorului. Născut pe data de 19 iulie 2006, David Matei a debutat la prima echipă a „militarilor” la vârsta de doar 16 ani. El a început fotbalul la CSȘ 2 București. Juniorul a ajuns apoi în curtea lui Dinamo, însă nu a zăbovit prea mult la clubul din „Ștefan cel Mare”. Cătălin Dănilescu, fiul legendarului Tică Dănilescu, l-a atras în 2021 pe David Matei către Steaua. Suma pentru care s-a făcut mutarea talentatului fotbalist în Ghencea a fost de 2.450 lei, reprezentând grila de formare.
Debutul său în fotbalul mare s-a produs în sezonul 2022-2023, când avea doar 16 ani. Daniel Oprița l-a introdus în teren în minutul 90+1 într-un meci contra celor de la Minaur Baia Mare, disputat în Ghencea. Atunci, pe 5 martie 2023, Steaua se impunea cu 3-0, iar David Matei oferea o pasă decisivă pentru Atanas Trică. O săptămână mai târziu, David a înscris și primul său gol în Liga 2, punctând într-un 2-0 pentru Steaua în deplasarea cu Ripensia Timișoara.
Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova a rememorat în primăvara acestui an momentul care i-a schimbat cariera. David Matei a mărturisit că a căpătat încredere și a simțit ceva cu adevărat special când a debutat la seniori pentru CSA Steaua, considerând că prestația din meciul amintit mai sus a fost rampa care l-a propulsat în atenția tuturor. „Când debutezi la echipa ta și reușești să ajuți echipa cu o pasă de gol, e mai mult decât mă gândeam. Nu îmi imaginam, în primul rând, că voi debuta atunci, la CSA Steaua, dar să dau și pasă de gol. A fost o perioadă specială, pentru că de acolo am început să joc constant și m-am tot ridicat. Încerc să nu iau nimic personal, doar mă bucur de fotbal și doar la asta încerc să mă gândesc”, spunea David Matei în luna martie a acestui an pentru FRF TV.
Rareș Pop, agentul fotbalistului în vârstă de 19 ani, dezvăluia în luna mai a anului trecut pentru FANATIK că David Matei provine dintr-o familie foarte bună și că jucătorul nu a neglijat deloc școala. El studiază în timpul său liber limba arabă. „Fotbalistul David Matei este un copil care provine dintr-o familie foarte bună, cu o educație aparte. Este un elev foarte, foarte silitor.
Așa să zic, în timpul liber învață limba arabă, pentru simplul fapt că este a doua cea mai vorbită limbă din lume. Din punctul meu de vedere, David poate să fie următorul număr opt al echipei naționale. Cu siguranță cred că în doi, trei ani o să-l vedem la echipa națională un jucător de bază”, mărturisea agentul Rareș Pop la FANATIK SUPERLIGA.