A jucat la Dinamo și Steaua, acum o face pe Craiova campioană. Povestea neștiută a lui David Matei, „Promisiunea Anului” la Gala Fanatik ce a devenit certitudine!

David Matei (19 ani) a deschis scorul în meciul dintre U Craiova și U Cluj, finala de titlu de pe „Oblemenco”. Tânărul fotbalist român are o poveste deosebită, iar primul său sezon în SuperLiga poate rămâne o amintire de neuitat. Rămâi pe site pentru a vedea cum a ajuns la formația din Bănie, momentul care i-a schimbat în bine cariera, dar și cum este omul David Matei.

David Matei, „Promisiunea Anului” la Gala Fanatik

Super Gala Fanatik 2025 a avut loc anul trecut pe data de 8 decembrie. Tânărul jucător pentru faptul că devenise titular la formația din Bănie și impresionase deja cu prestațiile sale. Acum, la aproape jumătate de an de la acel moment, fotbalistul oltenilor a fost cel care a deschis scorul pe „Oblemenco” în confruntarea cu U Cluj pentru titlul SuperLigii. El a primit o pasă inspirată în careu de la Nicușor Bancu, și, fără să ezite, a tras cu putere la poartă și l-a învins pe Ștefan Lefter. El s-a dus direct la camere, unde și-a ridicat tricoul și a lăsat să se vadă mesajul: „La mulți ani tata! Te iubesc”.

Cum a ajuns David Matei la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru le-a plătit celor de la CSA Steaua 100.000 de euro pentru tânărul David Matei, clubul din Liga 2 păstrând și un procent de 20% dintr-un eventual transfer viitor al jucătorului. Născut pe data de 19 iulie 2006, David Matei a debutat la prima echipă a „militarilor” la vârsta de doar 16 ani. El a început fotbalul la CSȘ 2 București. Juniorul a ajuns apoi în curtea lui Dinamo, însă nu a zăbovit prea mult la clubul din „Ștefan cel Mare”. Cătălin Dănilescu, fiul legendarului Tică Dănilescu, l-a atras în 2021 pe David Matei către Steaua.

Debutul său în fotbalul mare s-a produs în sezonul 2022-2023, când avea doar 16 ani. Daniel Oprița l-a introdus în teren în minutul 90+1 într-un meci contra celor de la Minaur Baia Mare, disputat în Ghencea. Atunci, pe 5 martie 2023, Steaua se impunea cu 3-0, iar David Matei oferea o pasă decisivă pentru Atanas Trică. O săptămână mai târziu, David a înscris și primul său gol în Liga 2, punctând într-un 2-0 pentru Steaua în deplasarea cu Ripensia Timișoara.

Momentul care i-a schimbat cariera lui David Matei

David Matei a mărturisit că a căpătat încredere și a simțit ceva cu adevărat special când a debutat la seniori pentru CSA Steaua, considerând că prestația din meciul amintit mai sus a fost rampa care l-a propulsat în atenția tuturor. „Când debutezi la echipa ta și reușești să ajuți echipa cu o pasă de gol, e mai mult decât mă gândeam. Nu îmi imaginam, în primul rând, că voi debuta atunci, la CSA Steaua, dar să dau și pasă de gol. A fost o perioadă specială, pentru că de acolo am început să joc constant și m-am tot ridicat. Încerc să nu iau nimic personal, doar mă bucur de fotbal și doar la asta încerc să mă gândesc”, spunea David Matei în luna martie a acestui an pentru

Calitățile umane ale lui David Matei

Rareș Pop, agentul fotbalistului în vârstă de 19 ani, și că jucătorul nu a neglijat deloc școala. El studiază în timpul său liber limba arabă. „Fotbalistul David Matei este un copil care provine dintr-o familie foarte bună, cu o educație aparte. Este un elev foarte, foarte silitor.

Așa să zic, în timpul liber învață limba arabă, pentru simplul fapt că este a doua cea mai vorbită limbă din lume. Din punctul meu de vedere, David poate să fie următorul număr opt al echipei naționale. Cu siguranță cred că în doi, trei ani o să-l vedem la echipa națională un jucător de bază”, mărturisea agentul Rareș Pop la FANATIK SUPERLIGA.