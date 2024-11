A jucat la FCSB, dar acum regretă. Fostul campion al României a spus totul: „A fost o greșeală!”

FCSB a avut mulți jucători la care a renunțat devreme. Este și cazul lui Fundașul s-a despărțit de bucureșteni la începutul acestui an și a recunoscut recent că a fost o greșeală să meargă la echipa lui Gigi Becali.

A jucat la FCSB, dar acum regretă. Mărturisirea lui Cristian Ganea

Sezonul trecut, FCSB a câștigat titlul în Superliga. În încercarea consolidării lotului, Gigi Becali a adus mai mulți jucători pe unele posturi în care nu existau variante de rezervă.

Cristian Ganea a fost adus pentru postul de fundaș lateral stânga, acolo unde Radunovic era titular incontestabil, iar Panțîru nu era încă disponibil 100%. Actualul jucător de la Farul Constanța a dezvăluit că nu trebuia să meargă la FCSB, nefiind atunci pregătit pentru nivelul de acolo.

„Eu am greșit foarte mult când am ales să mă duc, pentru că m-am dus de bunăvoie, chiar îmi doream. Au mai fost discuții cu cei de acolo, dar niciodată nu s-a reușit. Îmi doream să joc la Steaua.

Acolo ai două meciuri, le joci bine, ești bun. Dacă le joci prost, nimeni nu se uită în spate la ce probleme ai avut. Eu cred că aici am greșit un pic, pentru că nu eram pregătit, nu puteam să dau randamentul meu maxim, cu toate că atunci când am jucat câteva meciuri am fost normal.

Nici cel mai bun, nici cel mai slab. A fost o greșeală, nu pentru că am ales clubul. Nu eram pregătit şi la o echipă unde cererile sunt foarte mari, pretențiile sunt foarte mari”, a spus Cristian Ganea, conform

Cine este Cristi Ganea, fostul campion al României

În vârstă de 32 de ani, Cristi Ganea a fost campion al României cu Viitorul Constanța, când Gică Hagi și echipa lui cucereau primul titlu la capătul sezonului 2016/2017.

„Nu sunt genul de jucător care să stea pe bancă. Nu-mi place și nu mă pot obișnui cu ideea de a sta, am fost educat să joc!”,

În cariera sa, Cristi Ganea a evoluat pentru mai multe echipe, atât din România, cât și din străinătate. El și-a trecut în CV formații precum FC Brașov, Universitatea Craiova, dar și Athletic Bilbao, Panathinaikos sau Aris Thessaloniki.