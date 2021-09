A jucat la FCSB și s-a retras la 26 de ani. O fostă mare speranță vrea să revină și este dispus să joace și în ligile inferioare

Au trecut ani buni de când numele Sebastian Chitoșcă nu mai spune nimic iubitorilor de fotbal din România. Cândva era considerat un talent uriaș.

Crescut și format ca jucător la Ceahlăul Piatra Neamț, fostul mijlocaș de bandă a semnat la 24 de ani cu FCSB. Doi ani mai târziu se lăsa de fotbal.

Strigătul de ajutor al lui Sebastian Chitoșcă

Până să se retragă prematur din fotbal, adunase deja 102 meciuri în primul eșalon al României. A debutat în Liga 1 într-o zi de 16 septembrie 2011, într-un meci Ceahlăul Piatra Neamț – Cncordia Chiajna. Avea doar 19 ani.

După cinci sezoane sub Pietricica, mijlocașul semna contractul vieții cu FCSB. Nu a apucat de debuteze în tricoul roș-albaștrilor. A fost împrumutat pe rând la FC Voluntari, FC Brașov, la FC Botoșani și la Universitatea Cluj.

În tricoul ardelenilor a jucat ultimul meci, în returul barajului de promovare FC Hermannstad – ”U” Cluj 1-0. Ratarea obiectivului ”Șepcilor roșii” a coincis c finalul carierei sportive. Mai avea contract încă doi ani cu FCSB, dar a preferat să renunțe așa cum povestea în urmă cu doi ani într-un .

De atunci, fostul fotbalist s-a făcut remarcat doar într-un show de televiziune. Acum, la aproape 29 de ani își dorește să revină în fotbal și nu ezită să ceară o nouă șansă.

”Aș vrea să mă întorc în fotbal, aș vrea să o iau de jos. Am 28 de ani, fac 29. Văd foarte mulți jucători trecuți de 30 de ani că joacă în Liga 1. Depinde de organismul fiecăruia, eu am continuat să fac mișcare întotdeauna. În ultimele 7 luni am fost într-o competiție sportivă.

Aș merge și în Liga 3, sau în Liga 2, să mă pun pe picioare. Sunt ferm convins că fac față. Cu o pregătire bună, în 3 luni nu există șansă să nu pot juca în Liga 2. Știu ce potențial am ca sportiv, calitățile mele fizice. Astea m-au ținut pe mine în sport: viteza, rezistența, alergam foarte mult”, a declarat Sebastian Chitoșcă pentru .

S-ar mulțumi cu un salariu de 1.000 de euro

Fostul mijlocaș este conștient că anii petrecuți departe de gazonul de fotbal l-au scos din circuit ș că în acest moment nimeni nu ar ”paria” pe el, dar încă mai speră că își va găsi un angajament, fie și pentru doar 1.000 de euro lunar.

”Cine mi-ar întinde acum mâna asta, ar face-o și sportiv și uman. M-ar ajuta să trec peste anumite chestii. Evident că nu m-ar plăti nimeni cu mult, nici nu mă gândesc la asta. Să-mi dea 1.000 de euro salariu. Nu e nimic la un club de fotbal, alții stau pe 4.000 – 5.000 și nu fac nimic.

Nu cred că un club care ar vrea să-mi întindă o mână de ajutor ar pierde ceva. Aș semna un contract pe 6 luni, în care omul să vadă cum mă comport. Dacă eu sunt jucătorul pe care ei și-l doresc, aș continua. Am speranțe puține că se va întâmpla asta. La cum sunt eu, pot să mai joc 6 ani lejer”, a mai spus fostul fotbalist pentru sursa citată.

Din 2019 de când s-a lăsat de fotbal, Sebastian Chitoșcă a trecut prin momente grele. Fratele său a fost implica într-un incident, într-un restaurant în Piatra Neamț și a fost în comă câteva luni.

A mai fost ofertat de CSA Steaua pe când echipa era în liga a 4-a și de Farul Constanța, da a refuzat ambele oferte. Ulterior, fostul mijlocaș s-a mutat în Germania unde a lucrat ca vopsitor auto și a încercat să devină vlogger.