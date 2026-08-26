Sport

A jucat la Frosinone și acum îl avertizează pe Daniel Bîrligea înaintea transferului: „Nu fac față tot timpul în Serie A!”

Daniel Bîrligea este foarte aproape de transferul în Serie A la Frosinone. Fostul jucător român de la echipa italiană a vorbit despre ceea ce îl așteaptă pe atacant acolo.
Mihai Dragomir
26.08.2026 | 14:16
A jucat la Frosinone si acum il avertizeaza pe Daniel Birligea inaintea transferului Nu fac fata tot timpul in Serie A
ULTIMA ORĂ
Ce îl așteaptă, de fapt, pe Daniel Bîrligea în Serie A. Mesajul fostului român de la Frosinone. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea poate fi subiectul unei mutări spectaculoase în Serie A cu puțin timp înainte ca mercato de vară să se încheie. Frosinone, echipa revenită în elita fotbalului italian, negociază cu FCSB pentru vârful de 26 de ani. Un fost fotbalist român de la echipa italiană a dezvăluit ce îl așteaptă pe atacant acolo.

Andrei Cordoș i-a spus lui Daniel Bîrligea la ce să se aștepte la Frosinone

Gigi Becali anunțase în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA Daniel Bîrligea are oferte din Turcia și Italia. Clubul care a plusat cel mai mult a fost Frosinone, din Serie A, FANATIK aflând că aceștia îi pun la dispoziție atacantului 750.000 de euro pe sezon, adică 62.500 de euro lunar. Despre formația italiană a vorbit recent Andrei Cordoș, retras între timp.

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș central a fost legitimat la clubul italian între 2009 și 2012 și a dezvăluit că încă de atunci condițiile de la echipă erau în ascensiune. „Din câte știu, au un stadion nou, făcut chiar după ce am plecat eu. Ei au fost și sunt susținuți în continuare și de Banca Popolare del Frusinate. Acolo este un patron căruia îi place fotbalul, un italian, care s-a asociat apoi cu un american. Stau bine cu banii, au infrastructură bună.

Ce pot să vă spun e că e un club foarte serios. Chiar dacă mai retrogradează, nu se pune problema să se desființeze și să rămână fără bani. Nu fac față tot timpul în Serie A, dar vă zic 100% că este un club serios și consecvent. Absolut niciodată n-au fost probleme cu banii, nu există așa ceva!”, a spus inițial Andrei Cordoș.

ADVERTISEMENT
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Digi24.ro
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului

Marele avantaj pe care îl are Daniel Bîrligea dacă semnează cu Frosinone

Ulterior, Andrei Cordoș a vorbit și despre aspectul financiar, dar mai ales despre acomodarea lui Daniel Bîrligea. Vârful cunoaște fotbalul italian, trecând pe la juniorii lui Palermo și apoi pe la echipa mare a celor de la Teramo. Cordoș consideră astfel că Bîrligea nu va avea probleme prea mari în adaptarea la noul campionat. „Nu mă surprinde (n.r. – salariul pe care ar urma să-l primească). Chiar mă bucur pentru Daniel, l-am urmărit. Nu mai sunt de câțiva ani în fotbal, am ieșit din fotbal după ce am fost manager la «U» și președinte la Chindia… Dar pe el l-am urmărit, mă mai uit la fotbal.

ADVERTISEMENT
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte...
Digisport.ro
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu

Chiar m-am bucurat în seara aceasta când am văzut că mai ajunge un român la Frosinone. Din ce știu, el a mai jucat în Italia, a făcut junioratul acolo, deci ar trebui să fie pregătit. Făcând junioratul acolo, a văzut de mic ce înseamnă fotbalul din Italia și nu cred că-l va surprinde nimic. Eu cred că se va integra bine”, a declarat Andrei Cordoș, pentru GSP.ro.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a fost o piesă extrem de importantă în performanțele atinse de FCSB în ultimele sezoane. El a contribuit decisiv la câștigarea titlului din sezonul 2024/2025, precum și la campania de excepție a bucureștenilor în același sezon de Europa League.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Daniel Bîrligea
  • 2,5 milioane de euro a fost suma de transfer a atacantului de la CFR Cluj la FCSB
Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala...
Fanatik
Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul
Gino Iorgulescu nu renunță la șefia LPF! Decizia luată înaintea alegerilor
Fanatik
Gino Iorgulescu nu renunță la șefia LPF! Decizia luată înaintea alegerilor
Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah, parteneriat de 800.000 de euro pentru...
Fanatik
Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah, parteneriat de 800.000 de euro pentru dezvoltarea șahului european
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
4 milioane de euro. Sturm Graz ar putea transfera un fotbalist român
iamsport.ro
4 milioane de euro. Sturm Graz ar putea transfera un fotbalist român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!