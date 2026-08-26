A jucat la Frosinone și acum îl avertizează pe Daniel Bîrligea înaintea transferului: „Nu fac față tot timpul în Serie A!”

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Daniel Bîrligea poate fi subiectul unei mutări spectaculoase în Serie A cu puțin timp înainte ca mercato de vară să se încheie. Frosinone, echipa revenită în elita fotbalului italian, negociază cu FCSB pentru vârful de 26 de ani. Un fost fotbalist român de la echipa italiană a dezvăluit ce îl așteaptă pe atacant acolo.

Andrei Cordoș i-a spus lui Daniel Bîrligea la ce să se aștepte la Frosinone

Gigi Becali anunțase în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că . Clubul care a plusat cel mai mult a fost Frosinone, din Serie A, FANATIK aflând că aceștia îi pun la dispoziție atacantului , adică 62.500 de euro lunar. Despre formația italiană a vorbit recent Andrei Cordoș, retras între timp.

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Fostul fundaș central a fost legitimat la clubul italian între 2009 și 2012 și a dezvăluit că încă de atunci condițiile de la echipă erau în ascensiune. „Din câte știu, au un stadion nou, făcut chiar după ce am plecat eu. Ei au fost și sunt susținuți în continuare și de Banca Popolare del Frusinate. Acolo este un patron căruia îi place fotbalul, un italian, care s-a asociat apoi cu un american. Stau bine cu banii, au infrastructură bună.

Ce pot să vă spun e că e un club foarte serios. Chiar dacă mai retrogradează, nu se pune problema să se desființeze și să rămână fără bani. Nu fac față tot timpul în Serie A, dar vă zic 100% că este un club serios și consecvent. Absolut niciodată n-au fost probleme cu banii, nu există așa ceva!”, a spus inițial Andrei Cordoș.

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Marele avantaj pe care îl are Daniel Bîrligea dacă semnează cu Frosinone

Ulterior, Andrei Cordoș a vorbit și despre aspectul financiar, dar mai ales despre acomodarea lui Daniel Bîrligea. Vârful cunoaște fotbalul italian, trecând pe la juniorii lui Palermo și apoi pe la echipa mare a celor de la Teramo. Cordoș consideră astfel că Bîrligea nu va avea probleme prea mari în adaptarea la noul campionat. „Nu mă surprinde (n.r. – salariul pe care ar urma să-l primească). Chiar mă bucur pentru Daniel, l-am urmărit. Nu mai sunt de câțiva ani în fotbal, am ieșit din fotbal după ce am fost manager la «U» și președinte la Chindia… Dar pe el l-am urmărit, mă mai uit la fotbal.

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Chiar m-am bucurat în seara aceasta când am văzut că mai ajunge un român la Frosinone. Din ce știu, el a mai jucat în Italia, a făcut junioratul acolo, deci ar trebui să fie pregătit. Făcând junioratul acolo, a văzut de mic ce înseamnă fotbalul din Italia și nu cred că-l va surprinde nimic. Eu cred că se va integra bine”, a declarat Andrei Cordoș, pentru

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Daniel Bîrligea a fost o piesă extrem de importantă în performanțele atinse de FCSB în ultimele sezoane. El a contribuit decisiv la câștigarea titlului din sezonul 2024/2025, precum și la campania de excepție a bucureștenilor în același sezon de Europa League.