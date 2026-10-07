A jucat la Olympique Marseille, antrenat de Didier Deschamps și a ajuns în liga a patra din România! „Am marcat împotriva lui PSG”

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FANATIK a stat de vorbă cu singurul fotbalist din România care a evoluat în top 5 campionate din Europa și acum evoluează în liga a patra, la CSO Comarnic. Este vorba despre atacantul în vârstă de 36 de ani, Guy Gnabouyou.

Guy Gnabouyou a jucat în Ligue 1 la Olympique Marseille și a debutat pentru naționala Franței

Guy Gnabouyou este un exemplu despre cât de ușor poți ajunge la un nivel ridicat iar cariera ta să ia o turnură total neașteptată. După ce câștigat Trophee des Champions în 2010 la doar 21 de ani, vârful de origine ivoriană a ajuns 15 ani mai tâziu să evolueze în liga a patra din România, după ce în trecut nu a confirmat nici la Petrolul Ploiești.

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Guy, ai ajuns prima oară în România la Petrolul în 2019…

– Trebuia să semnez cu o echipă finlandeză, dar am avut o problemă cu actele mele de la echipa din Grecia și nu am mai ajuns acolo. Cei de la Petrolul l-au sunat pe impresarul meu și mi-au făcut o propunere pe care am acceptat-o.

De ce a plecat Guy Gnabouyou de la Petrolul și întâlnirea cu starurile lui Real Madrid

De ce crezi că nu ai jucat mai mult la Petrolul?

– Nu am jucat foarte mult din păcate, doar 6 meciuri, pentru că nu jucasem în ultimele 4 luni și am ratat și am ajuns după perioada de pregătire. E care era golgheterul echipei, deci nu era ușor să joc. Îmi aduc aminte însă cu plăcere de debutul meu în campionatul României și de suporterii ploieșteni. A fost o experiență frumoasă și am rămas până în ziua de azi fanul lor.

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Ce amintiri ai de la academia lui OM?

– Îmi aduc aminte de perioada în care eram copil de mingi și am ieșit de mână cu jucătorii lui Real Madrid la un meci în Liga Campionilor. Eu am ieșit pe teren alături de Roberto Carlos, dar îmi aduc aminte că eram fascinat de Zinedine Zidane.

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Născut de Ziua Națională a României, speră ca Ianis Hagi să ajungă la Marseille

Crezi că Ianis Hagi ar putea să joace la Marseille?

– Am citit și eu în presă și cred că ar fi extraordinar pentru el! Wow, Marseille e un club uriaș și dacă reușești acolo poți să joci la orice echipă. Dacă va merge acolo eu sunt convins că ar fi senzațional pentru el.

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Guy, ești născut de Ziua Națională a României. Poate nu e o întâmplare că ai ajuns să te stabilești în România…

– Da (n.r. râde), poate a fost un semn să vin aici. Îmi aduc aminte că mi-au spus asta și când am semnat cu Petrolul. Chiar mă bucur pentru asta.

De ce a acceptat să joace în liga a patra

Ai 36 de ani, te-ai retras din fotbalul profesionist în 2023. Ai decis să joci la Comarnic în liga a patra. De ce?

– M-am întors în România în 2021 și îmi place să trăiesc aici, unde am întâlnit-o pe iubita mea româncă. Mi-am făcut prieteni și vreau să învăț limba română. Sunt de 3 ani la Comarnic și sezonul trecut am fost vice-golgheter cu 20 de reușite. Am marcat într-un meci 5 goluri.

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Fotbalul este parte din mine și e dificil să renunț. Vreau să continui să joc fotbal de plăcere și e foarte greu să te retragi la 33 de ani și să lași fotbalul de o parte după ce ai făcut asta toată viața. Am nevoie de un pic de competiție în viața mea și am decis să revin pe teren.

Crezi că echipa poate promova în Liga 3?

– Avem o echipă destul de nouă și mă bucur că am reușit să marchez două goluri la ultimul meci. Avem calitatea să reușim promovarea, dar luăm fiecare meci în parte pentru că avem și un antrenor nou.

Guy Gnabouyou, „Giani” de Comarnic

Am înțeles că fanii și colegii de echipă ți-au pus o poreclă din Las Fierbinți…

– Da, mă strigă Giani! (n.r. râde). Nu am nume foarte comun și cred că era prea greu de pronunțat în franceză numele meu.

Joci fotbal de plăcere la Comarnic, dar cu ce te ocupi în rest?

– Lucrez pentru o companie canadiană și sunt recuperator de credite. E ceva foarte diferit față de cariera de fotbalist.

Guy Gnabouyou, dezvăluiri despre cum i-a furat Supercupa Franței lui PSG

Ești mândru că ai jucat la prima echipă a lui Olympique Marseille? Mai ales că ai reușit să câștigi Supercupa Franței în fața lui PSG, după ce ai marcat la loviturile de departajare…

– Normal, mereu voi fi mândru, mai ales că sunt născut și crescut la Marseille. Am jucat 6 meciuri pentru OM, iar acesta e unul dintre ele. Îmi aduc aminte că meciul s-a disputat la Tunis și că am intrat pe teren în minutul 85, la scorul de 0-0. PSG avea jucători extraordinari chiar și atunci: Coupet, Mamadou Sakho, Claude Makelele și e o amintire fabuloasă că am reușit să câștigăm trofeul, mai ales că mi-am adus și eu contribuția. A fost o perioadă fericită pentru mine și am învățat enorm. Am jucat și m-am antrenat cu jucători extraordinari.

Cu cine ai jucat în cei trei ani în care ai fost în anturajul primei echipe a lui Marseille?

– Păi erau fotbaliști precum Steve Mandanda, Taye Taiwo, Lucho Gonzalez, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Djibril Cisse, Nasri, Gabriel Heinze, Fernando Morientes, Mamadou Niang, Ben Arfa, Lorik Cana, mulți. Era foarte greu să joc cu asemenea atacanți, dar atunci nu te gândești la asta, mai ales că eram destul de tânăr. Îmi aduc aminte că eram fericit că am fost luat în cantonamentul de vară din Spania și am mers tot lotul să facem baie în mare. Mi-a rămas în minte asta. Deschamps a înotat și el alături de noi.

Guy Gnabouyou, recunoscător lui Didier Deschamps, fostul selecționer al Franței

Cum a fost să fii antrenat de Didier Deschamps, unul dintre cei mai importanți antrenori francezi?

– A fost minunat pentru că este o legendă la Marseille și a câștigat Champions League. Un nume uriaș și am făcut ochii mari când a venit. Mi-a dat foarte multe sfaturi și vorbea mult cu mine pentru că eram destul de timid. M-a învățat foarte mult din punct de vedere tehnic pentru că asta e marea lui calitate. Unde trebuie să stai, cum să ataci mingea și cum să o lovești. E un antrenor extrem de răbdător și îi sunt recunoscător.

Ai avut șansa să debutezi și la naționala Franței.

– Da, am jucat un meci pentru Franța U21. Am fost extrem de fericit și îmi aduc aminte cât de bucuros eram când am primit vestea. Am avut două meciuri-școală și apoi am fost la Jocurile Francofoniei și am jucat contra Senegalului. M-am accidentat însă și a trebuit să mă întorc la echipa de club. A .

De ce nu a reușit să joace la un nivel mai înalt

De crezi că nu ai reușit să rămâi la Marseille sau să continui în Ligue 1?

– Nu aveam mentalitatea și cunoașterea necesară și nu am avut nici oameni în jurul mereu care să mă ajute și să mă sfătuiască. Am fost singur și nu am luat deciziile cele mai bune. Nu am realizat ce șansă am avut. Aveam calitate, dar poate nu am muncit îndeajuns.

Crezi că puteai să faci mai mult în cariera ta?

– Cu siguranță! Și acum cred asta, dar sunt destul de mulțumit. Am avut și ceva accidentări, dar da, puteam să fac mai multe în perioada petrecută la Marseille.

Salariu peste mulți jucători din SuperLiga la doar 18 ani

De ce ai plecat de la Marseille?

– Eram foarte tânăr și Deschamps m-a trimis pe mine și mai mulți jucători la echipa a doua. Am considerat că e mai bine să merg în altă parte să joc. Am avut o nouă accidentare la genunchi și mi-au zis că nu o să mai prind prima echipă, așa că am decis să plec și am ajuns la Orleans. Din păcate am avut probleme mari cu accidentările atunci.

Ai reușit să strângi niște bani cu care să te întreții după cariera de fotbalist?

– Da, am avut salarii destul de bune la unele echipe. La Olympique Marseille la 18 ani aveam un salariu de 15.000 de euro pe lună, plus că am primit multe bonusuri. Deci făceam peste 200.000 de euro pe an.