A jucat la Steaua Roșie și FCSB, iar acum dă verdictul înainte de meciul direct

confruntare ce urmează să fie a 5-a din faza grupei principale din Europa League.

Novak Martinovic, înainte de Steaua Roșie – FCSB: „Are o șansă”

În presa din Serbia, Novak Martinovic, care a evoluat pentru trupa lui Gigi Becali, cât și la Steaua Roșie Belgrad, a vorbit despre confruntarea ce urmează să aibă loc între cele două echipe. Fostul jucător spune că

„FCSB are o șansă împotriva lui Steaua Roșie. Cea mai mare oportunitate pentru ei este starea în care se află Steaua Roșie. Desigur, și Steaua Roșie poate face un meci excelent, dar nu se știe. Asta e părerea mea. Dacă FCSB intră bine în joc, iar Zvezda puțin mai slab, cred că au o șansă mare să obțină un rezultat pozitiv”, a spus Martinovic.

Ce face Novak Martinovic după ce s-a retras din activitate

Martinovic s-a retras din activitate în 2019 și a încercat să rămână în fotbal, însă acesta se declară nemulțumit de starea fotbalului din Serbia.

„Au trecut 12 ani de când am jucat în România. Multe s-au schimbat. Desigur, urmăresc fotbalul, atât în ​​România, cât și în Serbia. Între timp, am deschis două restaurante la Belgrad, deci cu asta mă confrunt. Am fost antrenor secund la două cluburi, dar pur și simplu nu-mi place situația din fotbalul sârbesc. Desigur, există și dorința de a deveni antrenor, dar deocamdată nu este realist.

Cred că situația din fotbalul sârbesc nu este sănătoasă. Am o idee despre cum ar trebui să funcționeze fotbalul, dar în Serbia nu există condiții pentru asta. Nu avem terenuri adecvate, iar problema o reprezintă și anumiți oameni din unele cluburi”, a mai spus Martinovic.

Se anunță o atmosferă incendiară în Serbia pentru meciul dintre Steaua Roșie și FCSB

Sârbii speră să aibă cât mai mulți oameni în tribună, iar la ultimul meci din campionat chiar au afișat un banner uriaș prin care invitau oamenii la meci. Și cei de la FCSB, din Peluza Nord, anunță că vor face o deplasare numeroasă în Serbia. din partea clubului organizator.

„Noi vom pleca joi dimineață către Turnu Severin, acolo ne vom întâlni cu majoritatea suporterilor. O să fim însoțiți de jandarmeria de la Belgrad și vom merge la meci. (n.r. vă vor prelua de la intrarea în Serbia) Da. Va fi foarte multă lume, biletele s-au vândut”, a spus Mustață pentru FANATIK.