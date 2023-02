A jucat la Universitatea și la FC U Craiova, iar acum dă lovituri ca impresar: „Am vorbit cu domnul Rotaru pentru un transfer”. Exclusiv

Olivian Surugiu a renunțat la cariera de fotbalist în urmă cu aproximativ patru ani, însă după o scurtă perioadă de timp și-a deschis o agenție de impresariat. Fostul jucător de la Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 a declarat că a fost aproape să realizeze un transfer la formația lui Mihai Rotaru în această iarnă.

Fost jucător la Universitatea Craiova, ajuns agent de jucători: „Mi-am propus să nu mai am legătură cu fotbalul. Timp de șase luni de zile nu m-am mai uitat la niciun meci”

Produs al fotbalului craiovean, Olivian Surugiu a evoluat pentru ambele formații din Bănie și a mai trecut pe la echipe precum FC Hermannstadt, Gaz Metan Mediaș, Petrolul Ploiești și Pandurii Târgu Jiu. Acesta a povestit cum a ales să își deschidă o firmă de impresariat, după ce a hotărât să agațe ghetele în cui.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist al i-a adus întâriri și lui Nicolae Dică la CS Mioveni, însă a fost aproape să realizeze și un transfer la trupa lui Mihai Rotaru. Olivian Surugiu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că s-a aflat în discuții cu oltenii pentru un jucător din campionatul polonez.

Cum ai ajuns impresar?

– Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani și jumătate, eram la mare la puțin timp după ce m-am lăsat de fotbal. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Cosmin Văduva care este și colaboratorul meu în momentul de față, mi-a zis la un moment dat „Ce zici dacă ne-am face agenție de impresariat?”. Am luat-o ca pe o glumă prima dată, dar în scurt timp după ce ne-am întors de la mare ne-am deschis agenția de impresariat.

ADVERTISEMENT

Prima dată a început ca o glumă, să zic. Momentul în care m-am lăsat de fotbal a fost o perioadă foarte grea. Făcând asta de mic a devenit o rutină pentru mine, viața de fotbalist este un mod de viață. Mi-a fost atât de greu că la un moment dat mi-am propus să nu mai am legătură cu fotbalul, iar timp de șase luni de zile nu m-am mai uitat la niciun meci de fotbal, nu am mai jucat, dar ușor, ușor nu am putut sta în afară și am revenit. În momentul de față chiar antrenez două grupe de juniori la o academie de fotbal din Craiova și mă ocup de agenția de impresariat pe care o am alături de Cosmin Văduva.

Ți-ai trecut în CV formații importante din România precum Universitatea Craiova, FC U Craiova 1948, Pandurii Târgu Jiu sau Gaz Metan Mediaș, dar lucrurile nu au mers tocmai bine…

ADVERTISEMENT

– Ăsta este unul dintre regretele mele, chiar dacă aș vrea să spun că nu am regrete, dar în adâncul sufletului meu este unul dintre regretele mele pentru că nu am reușit să fac mai mult ca fotbalist. Sunt convins că am avut un talent enorm, dar mi-a lipsit ceva, poate că nu am gestionat atât de bine șituația când am jucat fotbal. Nu am fost atât de serios pe cât a trebuit, iar micile detalii fac diferența tot timpul, cred că asta s-a întâmplat și de-a lungul carierei mele.

Am fost un băiat care a avut tot de acasă și nu am știut să muncesc mai mult, la vremea aceea credeam că poți rezolva totul, dar ăsta este un sfat pentru tineri. Fără muncă și seriozitate poți să ajungi până la un anumit nivel, dar nu poți să te menți.

ADVERTISEMENT

„Greșelile pe care le-am făcut în trecut m-au învățat foarte multe”

Și acum îi înveți pe tinerii jucători să nu repete greșelile tale.

– Cu siguranță, greșelile pe care le-am făcut în trecut m-au învățat foarte multe. Acum știu să disting dacă nu este bine ceva și ce nu este bine de făcut în propria mea viață și ceea ce fac în momentul de față, dar și tinerilor jucători. Chestia pe care a fost acum a început să fie pentru noi o plăcere, pentru că suntem aproape tot timpul plecați, urmărim jucători și pot spune că a devenit un mod de viață.

ADVERTISEMENT

Ce om ți-a marcat cariera de fotbalist?

– Nu pot să spun neapărat că mi-a marcat cineva cariera. Îți dai seama, cu toții urmărim marii jucători și încercăm să îi copiem, așa cum era genul lui Ronaldo când juca la Manchester. De mic copil am fost îndrăgostit de fotbal, mi s-a implementat lucrul acest și de părinți, mai ales de tatăl meu.

Olivian Surugiu i-a adus jucători lui Nicolae Dică la CS Mioveni: „O să fie o candidată serioasă la salvarea de la retrogradare”

Ai făcut câteva transferuri în ultima perioadă. În această iarnă ai adus doi jucători la CS Mioveni lui Nicolae Dică.

– Am dus doi jucători cu Cosmin, l-am adus Brent Lepistu, mijlocaș central care a fost în Estonia, și pe Marquinhos care a mai cochetat cu Liga 1 pentru că în urmă cu doi ani și jumătate a fost la Hagi. Chiar urmăream jocul lor și au o echipă închegată, cred că o să fie o candidată serioasă la salvarea de la retrogradare. În momentul de față mai avem unele negocieri cu anumite cluburi, știi foarte bine că se apropie finalul perioadei de transferuri, după o să fie doar jucători liberi de contract. Avem unele discuții și pe afară, muncim zi de zi.

A fost foarte greu în primii doi ani, fiind nou pe piață trebuie să le câștigi încrederea oamenilor, să vadă că au de aface cu un om serios. Sunt foarte mulți agenți pe piață care aduc jucători și nu au controlul lor și lucruri de genul. Trebuie să își faci un nume din punct de vedere al seriozității, pentru că toată lumea trebuie să vadă că ești un om pe care se bazează, în domeniul ăsta nu trebuie să vii cu jumătăți de măsură, să o iei ca pe o glumă. Încercăm să creștem de la zi la zi, muncim pentru lucrul acesta și încercăm să mergem prin cantonamente. Am reușit în decursul anului precedent să ne facem mai mulți parteneri de afară, parteneri puternici de la anumite companii.

Ai făcut transferuri și în afara țării. Ai adus dus un fost jucător din MLS în Europa?

– A fost la Lokomotiv Plovdiv, iar ultima dată a fost împrumutat de americanii de la DC United în Suedia. Atacantul a marcat 32 de goluri în prima ligă din Estonia în 2019, iar după a plecat în America.

Olivian Surugiu vrea să aducă jucători la Universitatea Craiova: „Am vorbit cu domnul Rotaru pentru un jucător, dar nu s-a reușit transferul”

Ce jucători interesanți ai în portofoliu?

– Discutăm cu mai mulți jucători, pot să spun că mi-am împărțit sarciniile cu Cosmin. Eu sunt cu jucătorii mai tineri, iar el pleacă în afară pentru jucătorii mai experimentați, este o muncă grea să cauți jucători și să faci mai multe conexiuni. Am avut noroc cu Cosmin pentru că vorbește foarte bine engleză și s-a descurcat cu colaboratorii din afară. Ne împărțin sarcinile și până acum muncim cu spor.

Îți dorește să aduci jucători la Craiova?

– Să știi că în urmă cu două luni de zile am vorbit cu pentru un jucător, dar nu s-a reușit transferul. Sper să ne ajute Dumnezeu să colaborăm, pentru că echipele sunt din orașul nostru, pe care le urmărim. Este un jucător din Polonia, dar nu vreau să dau nume, un jucător polonez.