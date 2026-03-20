A jucat meciul 1000 al carierei. Performanță uriașă pentru un fotbalist de 41 de ani, calificat în sferturile Ligii Europa

Brazilianul Tiago Silva a atins pragul de 1.000 de meciuri disputate la profesioniști. Fotbalistul de 41 de ani a jucat în victoria lui FC Porto, scor 2-0, contra lui VfB Stuttgart, din în optimile de finală ale Europa League. Acest rezultat a asigurat echipei portugheze un loc în sferturile de finală, unde va înfrunta Nottingham Forest.

Cariera lui Silva a început în 2002 la Fluminense. De atunci, a jucat pentru cluburi precum Juventude, RS Futebol, Dinamo Moscova, după care a atins apogeul carierei la AC Milan, PSG și Chelsea. De acolo a plecat în țara natală, la Fluminense. La începutul acestui an, Silva s-a întors în Europa și a semnat cu FC Porto, un transfer care inițial a fost considerat controversat.

Doar că, la 41 de ani, împliniți în septembrie, Tiago Silva joacă fără probleme pentru FC Porto, echipă care conduce și în clasamentul din Portugalia, având prima șansă la titlu. “Dragonii” au 69 de puncte, cu șapte mai mult decât Sporting Lisabona, ocupanta locului doi.

FC Porto pregătește o ceremonie omagială pentru a celebra impresionanta realizare a lui Silva. „Silva rămâne un jucător de top și demonstrează întotdeauna acest lucru ori de câte ori joacă pentru Porto. Atingerea acestei etape personale este fantastică”, a afirmat antrenorul Francesco Farioli.

E în același club cu Ronaldo, Messi, Xavi, Maldini sau Giggs

Tiago Silva s-a retras de la naționala Braziliei, unde a fost căpitanul echipei, în 2022. El a debutat în 2008 și a acumulat 113 apariții pentru Selecao, fiind în top 10 cei mai selecționați fotbaliști din istoria multiplei campioane mondiale.

Tiago Silva a intrat acum într-o companie selectă a fotbaliștilor care au jucat cel puțin 1000 de meciuri. Acolo se mai află Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Karim Benzema, Andres Iniesta, Luka Modric, Paolo Maldini, Ryan Giggs, Luis Suarez sau Xavi Hernandez.

Pe Fabio nu-l poate ajunge nimeni

Liderul acestui clasament este un alt brazilian. Portarul Fabio, fost coleg cu Tiago Silva la Fluminense, a jucat peste 1400 de meciuri. În vârstă de 45 de ani, Fabio apără în continuare în prima ligă din Brazilia, unde a debutat în mileniul trecut, mai precis în 1998, iar recordul său va fi greu de egalat sau depășit vreodată.

Tiago Silva, cel mai proaspăt fotbalist intrat în clubul celor cu minimum 1000 de meciuri jucate, își poate îmbunătăți cifrele în perioada următoare.

Braga – Betis

Freiburg – Celta Vigo

Porto – Nottingham

Bologna – Aston Villa

Aseară s-au stabilit și sferturile de finală ale Conference League, care se vor disputa la 9 aprilie (turul) și 16 aprilie (returul).

Șahtior – AZ Alkmaar

Crystal Palace – Fiorentina

Rayo Vallecano – AEK Atena

Mainz – Strasbourg