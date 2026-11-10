Andrei Șucu, sfătuit să plece de la Rapid! Verdict dur al unui fost giuleștean despre șansele la titlu

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Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a avut o reacție neașteptată la adresa lui Andrei Șucu (17 ani), pe care l-a schimbat după doar 45 de minute în meciul cu Csikszereda, iar apoi a venit și replica dură a mamei fotbalistului și de aici a ieșit un întreg iureș. Un fost jucător din Giulești l-a sfătuit pe tânărul jucător să meargă împrumut la o echipă din Liga 2.

Mesajul unui fost jucător la Rapid pentru Andrei Șucu

Imediat după , din etapa a 13-a din Liga 2, Constantin Schumacher (50 de ani), antrenorul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre și consideră că acesta ar avea numai de câștigat dacă ar alege să evolueze pentru o formație mai mică unde să primească mai multe minute.

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”Pancu i-a dat încredere, cred că îi trebuie meciuri și i-ar prinde bine să meargă la o echipă de Liga 2 unde să aibă minute. Îmi place Moruțan, dar îi trebuie mult mai multă constanță în joc, mult mai multe sclipiri. Are multe momente când iese din joc și nu-l vezi. Îmi doresc ca Rapid să fie cât mai sus și sper ca în următoarea perioadă să ajungă să câștige și campionatul.

Rapid arată atitudine, o dorință de a juca mult mai pe poartă. Am văzut declarațiile lui Pancu că își dorește mult mai mult de la echipă și sunt sigur că în timp și cu jucătorii pe care îi dorește va ataca play-off-ul și chiar primele trei locuri. Cred că trebuie minim 3-4 transferuri, dar Pancu știe mai bine. În momentul ăsta nu o văd să se lupte la titlu, îi lipsește consistența”, a declarat Schumacher, pentru FANATIK.

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Ce obiectiv și-a setat la Râmnicu Vâlcea

În ceea ce privește situația de la SCM Râmnicu Vâlcea, tehnicianul a precizat că obiectivul este salvarea de la retrogradare, însă el își dorește mult mai mult chiar dacă echipa este nou promovată în Liga 2. ”Eu personal îmi doresc să fiu în primele opt echipe. Suntem o echipă nou promovată, iar obiectivul clubului este să ne salvăm de la retrogradare. Dar eu am pretenții mult mai mari și îmi doresc să facem lucruri frumoase.

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Mă bucur pentru echipa, mă bucur că am câștigat acest meci. Bine că am reușit a doua victorie la rând și sunt mândru de echipa mea. În timpul meciului sunt multe probleme, dar nu vreau să vorbesc de arbitraj.

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CS Dinamo a avut momente bune de joc, îi felicit și sper să continue cu același antrenor, pentru că domnul Chirilă face o treabă extraordinară și se vede mâna lui. Se vede o creștere de când a venit la echipă și dacă vor continua așa vor încurca multe echipe”, a spus Constantin Schumacher, pentru FANATIK.