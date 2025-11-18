Sport

A jucat pentru România la două Campionate Mondiale și știe cum pot ajunge tricolorii la turneul final: „Normal că este posibil”

Fostul internațional român a analizat șansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum poate ajunge echipa lui Mircea Lucescu la turneul final.
Alex Bodnariu
18.11.2025 | 18:31
A jucat pentru Romania la doua Campionate Mondiale si stie cum pot ajunge tricolorii la turneul final Normal ca este posibil
ULTIMA ORĂ
Mai are România șanse la calificare la Campionatul Mondial? Răspunsul unui fost internațional
ADVERTISEMENT

Naționala de seniori a României e tot mai departe de Campionatul Mondial de anul viitor, după înfrângerea din Bosnia cu 1-3, care a trimis echipa lui Mircea Lucescu în urna a 4-a valorică la baraj. Totuși, Ionuț Lupescu, fostul internațional, e de părere că o calificare nu e chiar imposibilă, însă a pus o condiție clară pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Cum mai poate ajunge România la Cupa Mondială. Ionuț Lupescu a dat răspunsul

Înfrângerea din Bosnia i-a costat mult pe tricolori. Pentru a spera la o calificare la turneul final din America, naționala României trebuie să câștige două meciuri la baraj, iar adversarii provin din urna 1 valorică, semifinala urmând să se joace 100% în deplasare.

ADVERTISEMENT

Concret, România va da la baraj peste echipe precum Italia, Ucraina sau Polonia, iar echipa lui Mircea Lucescu va pleca clar cu șansa a doua. Nu e totul pierdut, însă traseul e mult mai complicat, mai ales dacă ne uităm la forma naționalei de seniori.

Ionuț Lupescu încă crede într-o calificare istorică la baraj

Ionuț Lupescu a analizat traseul echipei naționale și vede posibilă o calificare de senzație la Campionatul Mondial, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, e de părere că jucătorii trebuie să arate o mai mare determinare, la fel cum au făcut-o în victoria cu Austria, pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

(n.r. Crezi că putem să trecem de baraj?) Normal că este posibil. Mai este mult timp și se pot întâmpla foarte multe lucruri. Dacă vom juca cum am făcut-o cu Austria, totul este posibil.

ADVERTISEMENT
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii...
Digisport.ro
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o

Eu cred că la meciul cu Austria am fost foarte agresivi. Am jucat foarte bine. Au băgat și «materiale» jucătorii. S-a putut cu Austria, dar acum (n.r. cu Bosnia) nu știu de ce nu s-a putut. Sunt meciuri în care trebuie să joci în așa fel încât să fii mai agresiv decât adversarul”, a explicat Ionuț Lupescu, conform Digi Sport.

San Marino, ultimul adversar al României până la baraj

Până la tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială, naționala de seniori a României va mai juca un meci în grupa preliminară, pe Ilie Oană, cu reprezentativa din San Marino. Mircea Lucescu speră să vadă o altă atitudine din partea elevilor săi.

ADVERTISEMENT

Partida nu mai poate schimba ierarhia din grupă. România va termina 100% pe locul 3, în spatele Austriei și Bosniei, care însă pot face rocada în fruntea clasamentului. Naționala tricoloră așteaptă acum cu sufletul la gură tragerea la sorți a barajului.

Posibilii adversari pe care România îi poate întâlni la barajul CM 2026

România va fi repartizată automat în urna a 4-a, ultima, a tragerii la sorți a meciurilor de la barajul pentru calificarea la CM 2026, care are loc joi, 20 noiembrie, la Zurich. Astfel, tricolorii, care evolua în deplasare, ar putea da peste Italia și Turcia, care și-au asigurat locul în prima urnă.

România le mai poate înfrunta pe una dintre Polonia și Ucraina, care în prezent fac parte din prima urnă, însă situația se poate schimba, după meciurile de marți seară, ultimele din preliminariile CM 2026 în zona Europa. Scoția – Danemarca (Grupa C) și Austria – Bosnia și Herțegovina (Grupa H) sunt meciurile care ne interesează.

Alertă la FCSB! S-a accidentat la națională și a fost înlocuit imediat
Fanatik
Alertă la FCSB! S-a accidentat la națională și a fost înlocuit imediat
FRF, noi măsuri în forță după atacurile xenofobe și rasiste din Bosnia: „Discriminarea...
Fanatik
FRF, noi măsuri în forță după atacurile xenofobe și rasiste din Bosnia: „Discriminarea n-are loc în fotbal”. Video 
Pep Guardiola, discurs fără precedent despre conflictul care a schimbat lumea: „Am permis...
Fanatik
Pep Guardiola, discurs fără precedent despre conflictul care a schimbat lumea: „Am permis distrugerea unui întreg popor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mircea Rednic, ofertat să revină în fotbalul românesc: 'Pot să antrenez acum'
iamsport.ro
Mircea Rednic, ofertat să revină în fotbalul românesc: 'Pot să antrenez acum'
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală,...
gsp.ro
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului:
Digisport.ro
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Posibilii noștri adversari din baraj sunt dezolați: „Cu un astfel de fotbal...”
gsp.ro
Posibilii noștri adversari din baraj sunt dezolați: „Cu un astfel de fotbal...”
Exporturile militare ale României: unde vindem armament și câți bani am încasat în...
Libertatea.ro
Exporturile militare ale României: unde vindem armament și câți bani am încasat în 2024
Clever Media
Medic neonatolog: „Interacționați cu bebelușii, nu cu grupurile de mămici” VIDEO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!