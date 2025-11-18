A jucat pentru România la două Campionate Mondiale și știe cum pot ajunge tricolorii la turneul final: „Normal că este posibil”

ADVERTISEMENT

Naționala de seniori a României e tot mai departe de Campionatul Mondial de anul viitor, după înfrângerea din Bosnia cu 1-3, care a trimis echipa lui Mircea Lucescu în urna a 4-a valorică la baraj. Totuși, Ionuț Lupescu, fostul internațional, e de părere că o calificare nu e chiar imposibilă, însă a pus o condiție clară pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Cum mai poate ajunge România la Cupa Mondială. Ionuț Lupescu a dat răspunsul

Înfrângerea din Bosnia i-a costat mult pe tricolori. Pentru a spera la o calificare la turneul final din America, naționala României trebuie să câștige două meciuri la baraj, iar adversarii provin din urna 1 valorică, semifinala urmând să se joace 100% în deplasare.

Concret, România va da la baraj peste echipe precum , iar echipa lui Mircea Lucescu va pleca clar cu șansa a doua. Nu e totul pierdut, însă traseul e mult mai complicat, mai ales dacă ne uităm la forma naționalei de seniori.

Ionuț Lupescu încă crede într-o calificare istorică la baraj

Ionuț Lupescu a analizat traseul echipei naționale și vede posibilă o calificare de senzație la Campionatul Mondial, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, e de părere că jucătorii trebuie să arate o mai mare determinare, la fel cum au făcut-o în victoria cu Austria, pe Arena Națională.

„(n.r. Crezi că putem să trecem de baraj?) Normal că este posibil. Mai este mult timp și se pot întâmpla foarte multe lucruri. Dacă vom juca cum am făcut-o cu Austria, totul este posibil.

Eu cred că la meciul cu Austria am fost foarte agresivi. Am jucat foarte bine. Au băgat și «materiale» jucătorii. S-a putut cu Austria, dar acum (n.r. cu Bosnia) nu știu de ce nu s-a putut. Sunt meciuri în care trebuie să joci în așa fel încât să fii mai agresiv decât adversarul”, a explicat Ionuț Lupescu, conform

San Marino, ultimul adversar al României până la baraj

Până la tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială, n Mircea Lucescu speră să vadă o altă atitudine din partea elevilor săi.

Partida nu mai poate schimba ierarhia din grupă. România va termina 100% pe locul 3, în spatele Austriei și Bosniei, care însă pot face rocada în fruntea clasamentului. Naționala tricoloră așteaptă acum cu sufletul la gură tragerea la sorți a barajului.

Posibilii adversari pe care România îi poate întâlni la barajul CM 2026

România va fi repartizată automat în urna a 4-a, ultima, a tragerii la sorți a meciurilor de la barajul pentru calificarea la CM 2026, care are loc joi, 20 noiembrie, la Zurich. Astfel, tricolorii, care evolua în deplasare, ar putea da peste Italia și Turcia, care și-au asigurat locul în prima urnă.

România le mai poate înfrunta pe una dintre Polonia și Ucraina, care în prezent fac parte din prima urnă, însă situația se poate schimba, după meciurile de marți seară, ultimele din preliminariile CM 2026 în zona Europa. Scoția – Danemarca (Grupa C) și Austria – Bosnia și Herțegovina (Grupa H) sunt meciurile care ne interesează.