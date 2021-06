A jucat teatru Elena Marin la Survivor România? Raluca Dumitru, despre episodul cu sângele din nas: „Nu am văzut”

Scena de la Survivor România în care Elena Marin a cerut ajutorul medicului a împărțit lumea în două. Raluca Dumitru, eliminată în gala din 13 iunie, a vorbit despre acel episod, mai ales că ea a fost prezentă la acel moment.

Cu toate că medicul tata Teo a confirmat faptul că Elenei i-a curs într-adevăr sânge din nas și nu a fost un act teatral, există în continuare mulți oameni care nu cred în această poveste.

Culmea, nu vorbim aici despre telespectatorii din fața micilor ecrane care fac tot felul de scenarii de dimineață până seară.

Raluca Dumitru, despre episodul de la Survivor România în care Elenei Marin i-a curs sânge din nas

Chiar o persoană aflată la fața locului se îndoiește de ceea ce a văzut. Raluca a spus că ea nu a văzut că i-a curs sânge din nas la modul în care Elena prezenta acea neplăcere de față cu toți și că aceasta și-a băgat degetul în nas, probabil zgâriindu-se.

„Eram fix în spatele ei. Am văzut când s-a întors și era cu degetul în nas. Mie mi s-a întâmplat să îmi curgă sânge din nas și pur și simplu îmi picură. Nu am văzut asta la Elena. S-a întors și și-a băgat degetul în nas. Nu am văzut să îi curgă”, a declarat Raluca Dumitru într-o intervenție la

Fosta asistentă de televiziune a mai spus că Elena s-a obișnuit să cerșească mila celor de acasă, iar scena cu doctorul a fost încă o piesă de teatru pentru a strânge voturi.

Fosta concurentă nu poate dormi în pat

Raluca și-a făcut și mea culpa spunând că a văzut câteva secvențe de care nu e tocmai mândră. a mărturisit că emisiunea a scos tot ce e mai rău în ea și a pus reacțiile sale în primul rând pe seama luptei cu foamea.

După eliminare, faimoasa abia a putut dormi. S-a obișnuit foarte mult cu insula și susține că s-a chinuit să adoarmă în pat, dar nu mai e deloc confortabilă, preferând să doarmă pe jos, așa cum a trăit câteva săptămâni bune.

„Am probleme de când am ieșit. Nu am putut să dorm deloc. M-am dezobișnuit să dorm în pat, să am o pernă. Chiar m-am chinuit și pot să spun că am avut o noapte lungă în care nu am dormit mai deloc.

Îmi lipsesc păturile pe care le aveam, 8 la număr. M-am obișnuit și pot să spun că am avut nopți în care am dormit foarte bine”, a mai declarat Raluca de la Survivor România la Kanal D.