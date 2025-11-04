Sport

A jurat că nu se tunde până când Dinamo nu leagă 5 victorii! Cum arată fanul „câinilor roșii”, după ce și-a asumat o provocare nebună. Video

Un fan înfocat al lui Dinamo a lansat o provocare virală: nu se mai tunde până când „câinii roșii” nu obțin 5 victorii consecutive! Cum arată acum suporterul.
Alex Bodnariu
04.11.2025 | 09:45
A jurat ca nu se tunde pana cand Dinamo nu leaga 5 victorii Cum arata fanul cainilor rosii dupa ce sia asumat o provocare nebuna Video
Provocare inedită acceptată de un fan Dinamo. A promis că nu se mai tunde până când echipa din Ștefan cel Mare nu leagă 5 victorii
Un înfocat fan al celor de la Dinamo a acceptat o provocare inedită. Robe Cristian, solistul trupei bucureștene Pyroblast, a decis să nu își mai tundă părul până când „câinii roșii” nu ajung la cinci victorii în toate competițiile! Artistul s-a inspirat de la un suporter al celor de la Manchester United.

O nouă provocare face valuri în lumea fotbalului. Ce sunt dispuși să facă fanii pentru echipele favorite

În urmă cu mai bine de un an, un fan înrăit al „diavolilor roșii” a jurat că nu își va mai tunde părul până când Manchester United nu va obține cinci victorii consecutive în toate competițiile. Suporterul nu se aștepta însă să dureze atât de mult timp până când favoriții vor lega o serie bună de succese și, chiar și acum, încă mai are de așteptat până își va da jos pletele.

Un suporter al lui Dinamo a promis că nu se tunde până ce favoriții nu câștigă 5 meciuri la rând!

Acum, un fan al celor de la Dinamo a decis să accepte și el această provocare. Solistul trupei rock Pyroblast, Robe Cristian, a publicat pe contul oficial de TikTok un videoclip în care își anunță urmăritorii că nu se va mai atinge de podoaba capilară până când echipa din Ștefan cel Mare nu va ajunge la cinci victorii consecutive.

Premisele sunt ceva mai bune în cazul său. Dinamo a câștigat deja ultimele două meciuri, cu CFR Cluj și CS Dinamo. Urmează alte trei partide din care elevii lui Zeljko Kopic își doresc să obțină maximum: cu Csíkszereda, FC Botoșani și Oțelul Galați.

„Asta este ziua unu în care nu mă tund până când Dinamo câștigă cinci meciuri la rând. Momentan au câștigat cu CFR Cluj și, înainte de asta, cu CS Dinamo. Să sperăm că o să mă tund cât de curând posibil. Să vedem ce o să se întâmple”, a spus artistul pe TikTok.

@robecristian Ziua 1 #dinamo ♬ original sound – Robe Cristian

Suporterul lui Dinamo e solist într-o trupă rock

Pyroblast este o trupă rock din România, înființată în urmă cu mai bine de 10 ani. Piesele lansate de-a lungul timpului au adunat sute de mii de redări pe platformele de streaming, iar solistul Robe Cristian este cunoscut drept un fan înfocat al echipei Dinamo, postând frecvent imagini de pe stadion.

