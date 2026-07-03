A lăsat softballul și a ajuns la Cupa Mondială! Cine e fotbalistul care l-a trimis pe bancă pe căpitanul echipei

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Povestea australianului Patrick Beach este una dintre cele mai remarcabile de la acest Campionat Mondial. A devenit neașteptat titular și a apărat în toate cele trei meciuri din faza grupelor, având prestații bune în fiecare dintre ele, fapt care i-a ajutat pe canguri să ajungă în optimile de finală.

Patrick Beach a trecut de la softball la fotbal

Beach are 22 de ani și acum opt ani nici măcar nu-i trecea prin minte să devină portar la fotbal. De fapt, înainte de fotbal și-a încercat norocul în softball, un fel de baseball jucat doar șapte reprize cu o minge ceva mai mare decât cea convențională.

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De acolo a trecut la sportul în care este acum profesionist, dar până la vârsta de 15 ani a fost jucător de câmp. Mai exact, fundaș central, post pe care a avut evoluții destul de bune, ajutat și de alura lui impresionantă.

Fotbalistul lui Melbourne City a fost selecționat în lotul pentru Cupă Mondială, dar puțini au îndrăznit să creadă că Beach va fi portarul titular. Avea doar 2 selecții, departe de cele 104 ale căpitanului Matthew Ryan, goalkeeperul obișnuit al Australiei.

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A fost pariul selecționerului Australiei

antrenorul Tony Popovic a surprins pe toată lumea pariind pe el în primul unsprezece. Cele opt parade reușite au ajutat Australia să câștige cu 2-0, iar titularizarea lui s-a dovedit o mișcare inspirată a selecționerului.

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Patrick “Plajă”, traducerea numelui fotbalistului de 22 de ani, îi va diseară în față pe . Fostul jucător echipei Liverpool a suferit o accidentare musculară la coapsă în timpul ultimului meci din faza grupelor împotriva Iranului (1-1). El a fost înlocuit după această problemă fizică și e incert, dar se speră în recuperarea lui.

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Mo Salah e incert pentru meciul cu Australia

„Am încercat să-l reintegrăm parţial în antrenamentele colective de miercuri”, a declarat Hossam Hassan, antrenorul Egiptului. „Îşi doreşte cu adevărat să joace, dar nu voi risca nimic până când nu voi fi 100% sigur că este în formă maximă şi pregătit pentru meci. Sperăm să-l vedem jucând. Totuşi, nu sunt sigur că va fi în primul unsprezece”, a adăugat selecţionerul „Faraonilor”.

Australia şi Egiptul nu au câştigat niciodată un meci din faza eliminatorie a Cupei Mondiale. Câştigătoarea va întâlni, cel mai probabil, Argentina lui Lionel Messi, deţinătoarea titlului şi marea favorită în meciul din şaisprezecimi de finală împotriva Capului Verde, debutantă în competiţie.

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Hossam Hassan a declarat că are „un respect enorm” pentru Australia, o echipă capabilă să alterneze pasele lungi cu jocul de posesie, şi în care unii jucători sunt foarte rapizi. „Dar nici noi nu suntem o naţiune mică, am câştigat Cupa Africii de şapte ori şi avem, de asemenea, jucători talentaţi”, a punctat el.