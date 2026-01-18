A leșinat la Australian Open! Momente dificile pe teren din cauza temperaturilor crescute

ADVERTISEMENT

Un copil de mingi a leșinat la Australian Open din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Tinerei i s-a făcut rău și a fost la un pas să se prăbușească pe teren. Din fericire însă, Zeynep Sonmez a intervenit la timp.

Un copil de mingi a leșinat la Australian Open

Menționăm faptul că evenimentul s-a produs chiar în timpul partidei dintre Zeynep Sonmez și Ekaterina Alexandrova din turul 1 de la Australian Open. Jucătoarea din Turcia a ieșit în final învingătoare.

Chiar și așa, nu au lipsit unele evenimente neașteptate. În momentul în care copilului de mingi i s-a făcut rău din cauza căldurii, Zeynep Sonmez și alți oameni din jur au reușit să ajungă la timp.

Astfel, tânăra a fost ținută să nu cadă și a fost evitată o posibilă tragedie. Menționăm faptul că în prima zi de concurs temperaturile au fost extrem de ridicate și cel mai probabil acesta a fost și motivul celor întâmplate.

Cum s-a produs incidentul

Cum s-a întâmplat însă totul? Spre finalul setului secund, copilul de mingi se afla chiar lângă scaunul arbitrului și a căzut pe spate. Tânăra s-a ridicat singură, iar oficialul a coborât din scaun pentru a vedea ce se întâmplă.

În tot acest timp, Zeynep Sonmez a sesizat și ea că e ceva în neregulă. Aceasta s-a dus direct către copilul de mingi, l-a luat de umăr, iar mai apoi l-a condus spre scaunele aflate la marginea terenului.

Chiar în drum spre scaune, fata a leșinat. Sportiva nu a lăsat-o însă singură pentru niciun moment. Aceasta a ținut-o să nu cadă, iar alți doi oficiali au intervenit și ei pentru a oferi ajutorul necesar.

Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ — TNT Sports (@tntsports)

Ce s-a întâmplat cu copilul de mingi

Copilul de mingi a primit ulterior îngrijiri medicale și a părăsit arena. Nu au lipsit nici aplauzele fanilor, având în vedere modul în care întreg incidentul de la a fost rezolvat.

Spectatorii au apreciat de asemenea și modul în care a reacționat jucătoarea din Turcia. Deși ar fi putut să nu se implice deloc și să-i lase pe alții, Zeynep Sonmez a intervenit la timp fără să stea pe gânduri.

Conform presei străine, cel mai probabil copilul de mingi nu va mai participa în cursul zilei de astăzi pe niciun teren. Chiar și așa, e important faptul că întreg incidentul a fost rezolvat fără alte probleme.

Menționăm faptul că meciul a fost întrerupt câteva minute având în vedere cele întâmplate. Iar din păcate, această pauză nu i-a fost de mare ajutor jucătoarei din Turcia. Zeynep Sonmez a pierdut setul al doilea și s-a ajuns în decisiv.

Ekaterina Alexandrova părea că o să iasă învingătoare, având un scor de 3-0. Ulterior însă, a bifat o revenire de excepție și a reușit să câștige meciul cu 7-5, 4-6, 6-4, după două ore și 37 de minute de luptă.