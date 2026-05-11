A lipsit de la sărbătoarea organizată de Steaua 86, dar a venit pe Ghencea la FCSB – Slobozia! Foto

A lipsit de la sărbătoarea organizată de Steaua 86, dar a venit pe Ghencea la FCSB – Slobozia!

A lipsit de la sărbătoarea organizată de Steaua 86, dar a fost prezentă la meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia disputat pe stadionul „Steaua” din Ghencea.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
11.05.2026 | 22:16
Steaua București a celebrat joi, 7 mai, împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Performanța de la Sevilla rămâne unică în sportul românesc, iar Helmuth Duckadam este, în continuare, singurul portar din istorie care a apărat patru lovituri de departajare într-o finală europeană.

Alexandra Duckadam, prezentă la FCSB – Unirea Slobozia

FCSB și Unirea Slobozia se duelează în etapa a 8-a din play-out-ul SuperLigii. Dacă de obicei roș-albaștrii își dispută meciurile de pe teren propriu pe „Arena Națională”, meciul cu ialomițenii s-a desfășurat pe „Steaua” din Ghencea, în contextul în care pe cel mai mare stadion al țării au loc mai multe concerte în această perioadă.

FANATIK a surprins că Alexandra Duckadam, alături de fiica sa, Julianne, au asistat la partida din etapa a 8-a din play-out. Interesant este faptul că familia regretatului Helmuth Duckadam nu a fost prezentă la evenimentul dedicat câștigării Cupei Campionilor Europeni din 1986, însă motivul este unul întemeiat.

Alexandra și Julianne Duckadam, prezente la FCSB – Unirea Slobozia. Foto: Fanatik

Soția și fiica lui Helmuth Duckadam, prezente pe Sanchez Pizjuan la 40 de ani de la câștigarea CCE

Din păcate pentru sportul românesc, Helmuth Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Chiar dacă fostul mare portar nu mai este printre noi, moștenirea „Eroului de la Sevilla” continuă să fie păstrată vie de soția sa, Alexandra, și de fiica sa, Julianne.

La împlinirea a 40 de ani de la momentul în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Alexandra și Julianne Duckadam au revenit la locul unde s-a scris istoria, stadionul „Sánchez Pizjuán”. Deși timpul a trecut, numele regretatului Helmuth Duckadam continuă să rămână viu în memoria tuturor iubitorilor de fotbal.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
