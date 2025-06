A luat 4,55 la română la BAC și i-a implorat pe profesori: ”Vă rog frumos, dați-mi cinci sutimi!” Nota obținută după contestație de un tânăr

Un tânăr din România a devenit faimos în mediul online după . El primise o notă de 4,55, apoi i-a implorat public pe profesori să-l promoveze după contestații.

”Vă rog frumos, dați-mi cinci sutimi!” Ce notă a obținut după contestații un tânăr care luase 4,55 la română, la Bacalaureat

”Am luat la istorie și geografie 8,9 numai că la română, având în vedere că vorbesc română, engleză și greacă, am luat 4.55 și nu am trecut”. Asta spunea Iosif, un tânăr din Capitală, pe 20 iunie, în ziua afișării rezultatelor la Bacalaureat 2025.

Dezamăgit, dar deloc resemnat, elevul s-a prezentat la liceul economic ”Constantin Kirițescu” din București pentru a depune contestație. La acea vreme, acesta avea și un mesaj public pentru profesorii din comisie.

”Corectorul care îmi corectează din nou lucrarea: te rog frumos dă-mi 45 de sutimi! Am nevoie să iau BAC-ul. Dați-mi foaia înapoi să scriu Harap Alb că știu să vă scriu tot! O să fiu rachetă și cu cele cinci personaje ale textului. Vă rog frumos dați-mi cinci sutimi!”, spunea el.

Într-un final, luni, 30 iunie, Iosif a primit o veste care i-a adus o mare bucurie. Elevul a aflat . Aceasta este 5.75, suficientă pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025.

Tânărul din Capitală, extrem de fericit după nota primită: ”Pot, în sfârșit, să mă înscriu la facultate. Pot să respir. Pot să visez. Pot să-mi fac un viitor”

Tânărul absolvent de liceu spune că a trecut prin zile și nopți extrem de dificile după acel 4,55 primit la română. Nota de 5,75, care îl ajută să promoveze BAC-ul, i-a schimbat total cursul în cariera sa educațională.

”Adevărul e că… am reușit. După o contestație care mi-a măcinat nopțile și speranțele, am luat 5.75 și am trecut.​ Am BAC-ul admis. Pot, în sfârșit, să mă înscriu la facultate. Pot să respir. Pot să visez. Pot să-mi fac un viitor.

Mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că fără El n-aș fi ajuns aici. Am avut emoții cât pentru o viață întreagă, dar acum simt că cerul e mai aproape. Poate că nu am fost cel mai perfect, dar am fost eu, și asta a fost destul”, a spus Iosif, conform Observator News.