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Victor Pițurcă (70 de ani), fost antrenor la Steaua și selecționer al României, a lansat în ultima perioadă mai multe atacuri către FCSB și mai mulți angajați de la clubul lui Gigi Becali (68 de ani). Piți nu l-a ocolit nici pe Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Acesta din urmă nu a rămas dator și l-a ironizat pe fostul selecționer, cu apelativul „nenea Victor Pițurcă”. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor i-a transmis câteva cuvinte fostului colaborator din „era Steaua”.

Cum a reacționat Gigi Becali după schimbul de replici Pițurcă – Reghecampf

Într-o emisiune televizată, Victor Pițurcă a „mitraliat” tot ce înseamnă FCSB, de la antrenor, patron, până la fostul președinte, Mihai Stoica (61 de ani). În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a comentat această nouă serie de atacuri care vine din partea fostului selecționer. Patronul FCSB nu s-a arătat deloc deranjat de săgețile lui Pițurcă, afirmând că el este amuzat când îl aude pe acesta vorbind.

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„Eu cu Pițurcă am ajuns așa: mă uit la el și râd. Pentru că eu știu cum a fost adevărul și toate, cu Steaua și tot, tot, tot. Și eu mă uit și râd. Adică ce să pot să… N-ai cum. Adică ai fost prieten cu el…”, a spus Becali. Auzind de , cu „nenea Pițurcă”, patronul roș-albaștrilor a avut o criză de râs: „Păi, ce să faci, mă, că te aduce (n.r. el, Pițurcă) într-o stare. Spune uneori niște lucruri..”.

Gigi Becali, reproșuri pentru Victor Pițurcă: „A luat 500.000 de euro pe asta care zice că nu e Steaua!”

Gigi Becali a afirmat apoi că este dispus să apară într-o emisiune televizată să prezinte tot adevărul despre modul în care a decurs, în urmă cu câteva decenii, preluarea clubului Steaua. La acel moment, acțiunile la club s-au împărțit în mod egal, la notar, între Gigi Becali, Viorel Păunescu și Victor Pițurcă. Ulterior, peste câțiva ani, Pițurcă i-ar fi vândut lui Becali 4% – acțiunile sale – contra sumei de 500.000 de euro. La FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB îi reproșează lui „Piți” faptul că a încasat .

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„Eu, într-o zi, o să mă duc la o televiziune (…) unde o să vin cu actele parafate de notar: 33% Păunescu, 33% Pițurcă Victor, 33% Becali, 1% Ghiorghișor. Repet: parafate de notar: Steaua București. Semnate de el. O să vedeți: 2 milioane de dolari Pițurcă le-a cesionat lui Becali. Eu îi dădeam lui bani să ia pe numele lui, că trebuia să fim egali în bani. Adică am pus bani, puneam bani egal, cum ar veni. Și eu când puneam, puneam 1 milion pe numele lui. Pe urmă a fost corect, nu îmi fura banii.

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Și mi-a dat acțiunile mie înapoi. Eu vin cu act! Vânzare: ‘Pițurcă vinde 4% lui Becali cu 500 de mii de euro’. Deci el a vândut, adică a luat 500 de mii de euro pe 4% la societatea asta care nu e Steaua. Vă dați seama de nebunia nebuniilor lumii? E de râs. Adică tu să iei 500 de mii pe 4%, dar aia nu e Steaua? Cum adică tu semnezi că e Steaua București: 33%, 33%, 33%, dar de fapt nu e. Vă dați seama? Și atunci îmi vine să râd!”, spune Becali.

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Patronul FCSB este de părere că Victor Pițurcă este cel care caută conflictul, însă spune că nu îi va răspunde cu aceeași monedă. Repetă doar informația conform căreia fostul selecționer susține că FCSB nu este Steaua, în condițiile în care ar fi luat 500 de mii de euro pe 4% din acțiuni, în urmă cu mai mulți ani. „Acum stau să mă cert cu lumea, stau să mă cert cu Pițurcă? Nu mă cert nici cu străinii. El (n.r. Pițurcă) caută cearta, dar nu o s-o vadă. Stăm, ne certăm, acum când suntem bunici? El vorbește aiurea. Cum să nu fie (FCSB) Steaua dacă ai luat 500 sute de mii pe 4%?”.