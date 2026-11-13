A luat 6 trofee cu FCSB și vorbește pe larg după plecarea lui Mihai Stoica: „E un nou început sau un dezastru”

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. Fostul fundaș stânga care a jucat nu mai puțin de 5 ani la FCSB a analizat plecarea lui Mihai Stoica, dar și meciul României cu Polonia și flancul stânga din defensiva lui Hagi.

Iasmin Latovlevici spune lucrurilor pe nume după plecarea lui Meme Stoica de la FCSB

Iasmin, cum ai primit vestea plecării lui Mihai Stoica de la FCSB?

– O să fie un început sau un dezastru la ceva. Întotdeauna e o sabie cu două tăișuri. care să îl poată înlocui, dar nu o să fie ușor. E presiune mare pentru echipa trebuie să câștige și să fie acolo sus.

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Rolul esențial al lui Mihai Stoica la FCSB

Cât de important era Meme pentru jucători?

– El era ca o balanță. Absorbea tot ce era bun și rău la FCSB. Tot timpul a încercat să balanțeze echipa și asta e realitatea. Sunt convins că vor opta pentru un om care cunoaște clubul și care a a jucat acolo și e pregătit.

Crezi că va rămâne apropiat de echipă?

– Eu nu cred că nu va da o mână de ajutor dacă i se va cere. Eu cred că oricine ar veni acum la FCSB ar trebui să țină legătura cu Meme. Are informații și experiență prețioasă. Cine neagă faptul că performanțele echipei i se datorează și lui e un nebun.

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Cum trebuie să gestioneze Laurențiu Reghecampf acest șoc nou de la echipă

Reghecampf și jucătorii crezi că sunt afectați de plecarea lui?

– Nu neapărat. Reghe are capacitatea să îi facă să se concentreze la ce au de făcut și să dea 100%, iar ceea ce se întâmplă în extern trebuie să fie absorbit de ceilalți și să acopere toată gălăgia din jurul echipei.

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Ai preluat echipa U19 a lui Poli. Ai licența A, te gândești pe viitor să antrenezi prima echipă sau chiar la FCSB?

– Eu vreau să antrenez în Champions League, nu doar la Poli. Mă pregătesc să iau licența PRO acum, nu la seniori. Este un obiectiv și la Poli și la FCSB să ajung, chiar dacă și de-a lungul carierei mele mulți au râs, dar eu le-am dat peste nas. Eu am obiective și cred că se poate și asta la momentul potrivit și cu pregătirea mea.

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Cu inima împărțită între FCSB și Poli Timișoara

Are viitor Poli Timișoara? Sunt jucători care pot face pasul în SuperLiga?

– Au calități incredibile și depinde foarte mult de ei, dar și de antrenori. Trebuie să conștientizeze asta pentru a putea să facă față. Antrenorii de la copii și juniori trebuie să lucreze mult mai mult și mai bine. Ne lipsește fundația.

Cu cine o să ții la anul într-un Poli Timișoara – FCSB?

– Inima îmi e împărțită. Timișoara mi-a dat fundația și FCSB mi-a dat totul. Dacă stau să mă gândesc cu Poli am pierdut două titluri și două cupe ca să pot să câștig cu FCSB. Nu o să pot să uit asta.

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De ce crede că Poli va promova din Liga 2

Poli are valoarea să promoveze sezonul ăsta?

– Echipa arată bine, au un lot bun, dar și un antrenor Dan Alexa care e incredibil de bun. Are experiență să ducă echipe mai sus și cred că avem toate ingredientele să reușim promovarea. Eu lucrez foarte bine cu el, e implicat și eu vreau să îi livrez jucători.

În 2017 ai fost pe teren contra Poloniei la Varșovia, când pierdeam cu 1-3 după un hattrick al lui Lewandowski. Acum iar a dat un hattrick și am pierdut cu 0-6. Urmează meciul de la București…

– Asta e. Trebuie să facem lucrurile mult mai bine și nu avem de ce să fim descurajați. Din greșeli se învață și e bine pentru că putem corecta și să nu le mai repetăm. După fiecare meci sunt concluzii bune care se trag.

Iasmin Latovlevici are speranțe că România se poate califica la un turneu final

Te îngrijorează situația de la echipa națională?

– Eu cred că România nu se află într-un moment rău pentru că avem un antrenor care vrea să joace, are idei de joc și avem nevoie de timp. Din păcate la națională dacă pierzi un meci nu mai ai timp să repari, nu e ca la echipa de club și trebuie să joci ca să câștigi.

Pot sta lucrurile diferit în campania din preliminariile Campionatului European?

– Nu mă descurajează niciun rezultat și aceste eșecuri doar ne arată unde suntem și ce avem de făcut. Avem doar de învățaț, iar rezultatele pozitive doar ne relaxează. După un meci poți fii în prăpaste sau pe culme și depinde doar de staff cum gestionează lucrurile.

Cum vede bătălia pentru postul de fundaș stânga al României

Cum ți se par fundașii stânga de la națională?

– Bancu mi se pare incredibil de bun. E ca vinul! M-aș bucura să vină și Pădurariu pe lângă el pentru că are ce să învețe și cred că e viitorul echipei naționale. Bineînțeles nu îl uit pe Borza care trebuie să se regleze și să ajungă să îi placă presiunea. Trebuie să înțeleagă că e benefică pentru că are doar de câștigat și să se împingă cu Bancu, să se lupte. Competiția e doar benefică, să crească amândoi indiferent cine joacă. Naționala poate să aibă un flanc stâng foarte puternic.

Eissat și Opruț?

– Aș merge mai degrabă pe Pădurariu și Borza. Nu sunt de neglijat nici cei doi și pot să te ajute. Au calități diferite și Hagi îi poate folosi la momentul potrivit.