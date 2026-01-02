A luat campionatul cu FCSB, iar acum este asaltat cu oferte: „Mă gândesc la un transfer în străinătate”

ADVERTISEMENT

Daniel Popa (30 de ani) a părăsit-o pe FCSB în iarna sezonului trecut. Înainte să plece la Genclerbirligi, el a bifat 15 meciuri în tricoul echipei ce avea să devină campioană pentru al doilea sezon consecutiv. Cu medalia de campion al României la gât, Popa recunoaște că are discuții pentru un eventual transfer atât în campionatul intern, cât și în străinătate.

Daniel Popa nu duce lipsă de oferte. Ce echipe din SuperLiga sunt pe urmele sale

Daniel Popa, fostul atacant al lui FCSB, a făcut o figură frumoasă la Genclerbirligi. Echipa se afla pe locul 7 în a doua divizie turcă în momentul sosirii sale, iar la finalul sezonului a terminat pe locul doi și a promovat în Superliga Turciei.

, însă, odată cu promovarea în prima divizie și schimbarea conducerii, el nu a mai fost păstrat la echipă. Cu toate acestea, el nu duce lipsă de oferte și recunoaște că este căutat de două formații din SuperLiga României, dar are oferte și din străinătate:

„Sunt câteva echipe și din România, printre care și Hermannstadt și Petrolul, dar nu le pot da un răspuns până nu știu ceva sigur dacă o să plec în afară sau nu. Voi discuta și cu aceste echipe dacă nu se concretizează ceva din străinătate. Îmi doresc mai mult de la cariera mea, îți dai seama. Și unde merg, să joc cât mai bine, să dau goluri și să ajut echipa”, a spus Daniel Popa, conform

Daniel Popa își pune cenușă în cap după perioada FCSB: „Atât am putut”

Daniel Popa nu are niciun regret că a semnat cu FCSB și, mai mult decât atât, Atacantul consideră că a primit destul șanse, însă a întârziat să demonstreze pe teren, lucru ce i-a adus, inevitabil, rezilierea contractului:

„Erau jucători de mare calitate. Fiecare își primea șansa. Dacă o dădeai bine, jucai. Așa a fost și la mine. Nu pot spune că am făcut cele mai bune meciuri și că nu am jucat mai bine. Din contră, chiar am prins meciuri. Nici nu m-a criticat (n.r. – Gigi Becali). Să fim corecți. Atât am putut eu la acel moment. Asta e viața.

(n.r. – Ai fi regretat dacă nu semnai?) Da. Era o opțiune bună. Era campioana României. Nu se putea refuza. Nu am făcut meciuri bune, dar nici foarte rele. Așa a fost să fie. Ne-am strâns mâna și am plecat. Eu sunt corect. Nu pot spune că am jucat bine, când nu am făcut-o.

Lui Gigi Becali nu am ce să-i reproșez, pentru că nici el nu mi-a zis nimic când nu am jucat bine. Dacă făceam un sezon foarte bun și nu mă băga, ziceam. Dar așa, ce să zic? Ce pot să fac? Să contrazic fotbalul? Nu pot să spun că am jucat bine, când nu am făcut-o”, a mai spus Daniel Popa.

Fostul atacant de la FCSB și Dinamo optează pentru un transfer în străinătate

Deși a recunoscut că două dintre echipele aflate în subsolul clasamentului sunt interesate de serviciile sale, Daniel Popa a explicat că prima variantă este să plece în străinătate, acolo unde are câteva variante din Turcia. În așteptarea unei oferte concrete, fostul atacant de la FCSB și Dinamo se antrenează alături de o altă echipă la care a jucat în trecut, Chindia Târgoviște, care se află în acest moment în Liga a II-a.

„(n.r. – Te mai întorci în Turcia?) Da. Sunt ceva opțiuni acolo, din a doua ligă. Dar ei transferă pe ultima sută de metri. Trebuie să mai aștept puțin să văd ce iese. Mă antrenez în continuare cu Chindia. M-am simțit foarte bine în Turcia! Chiar de acolo am câteva oferte bune. M-am simțit bine acolo și foarte apreciat”, a mai spus atacantul pentru sursa citată.