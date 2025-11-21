A luat Champions League cu Liverpool, iar acum e dator cu milioane de euro! Celebrul fotbalist, dispută în instanță cu fratele său

ADVERTISEMENT

Mulți dintre sportivii de mare performanță, care câștigă de-a lungul activității profesionale milioane de euro, ajung să aibă după retragere mari probleme financiare.

A câștigat Liga Campionilor și acum e dator milioane de euro. Presa din Anglia dezvăluie toată povestea

Așa este cazul și pentru fostul jucător de la Liverpool, Steve Finnan, cel care a fost fundașul dreapta al echipei între anii 2003 și 2008, reușind să după celebra finală de la Istanbul, din 2005, contra celor de la AC Milan. Irlandezul se confruntă cu mari dificultăți de nivel financiar și ar putea să declare falimentul pentru a scăpa de anumite datorii pe care le are.

ADVERTISEMENT

Situația lui Finnan este una mai specială, față de alți sportivi care la finalul carierei cheltuie banii strânși și rămân faliți. Acesta din urmă a avut o dispută în instanță cu fratele său, iar în 2018 tribunalul a decis că trebuie să primească 4,5 milioane de euro drept despăgubiri. Anii au trecut, iar plata nu a fost făcută vreodată, iar afacerea pe care o avea, împreună cu fratele său, riscă să ajungă în faliment din cauza datoriilor, anunță .

236 de meciuri a strâns Steve Finnan la nivel de Premier League.

Fostul jucător de la Liverpool, dispută în instanță cu fratele său

Chiar dacă a încercat pe căi legale să-l forțeze pe fratele său să-i dea banii, tentativele au eșuat, iar acum datoriile pe care le are sunt la ordinul milioanelor de euro. Se pare că fratele său a declarat falimentul în 2019 și de atunci lupta pare a fi una fără vreo perspectivă de succes pentru fostul jucător de la Liverpool, care va fi nevoit să găsească o altă soluție pentru a salva afacerea.

ADVERTISEMENT

Se pare că Finnan a cerut să fie declarat falimentar în instanță, dar judecătorul a respins cererea și a precizat următoarele. „Mă surprinde dorința domnului Finnan pentru că nu are substanță și temei. Spune că are de plătit milioane de euro, dar eu văd acte doar pentru o sumă de 55.000 de euro. Nu știu ce alte dispute mai are”, ar fi spus acesta, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

Fotbalul din Anglia continuă să surprindă la nivel de scandaluri

Fotbalul din Regat are parte de povești incredibile și în afara gazonului. Două mari scandaluri au ținut paginile ziarelor în decursul timpului. Mai întâi, John Terry, căsătorit, a fost surprins că avea o aventură cu soția unui coleg de la Chelsea, Wayne Bridge, iar imaginile de la acea vreme, în partidele directe dintre echipele celor doi, au fost sugestive de-a dreptul.

Ani mai târziu, un alt scandal a lovit . Ryan Giggs, legenda lui Manchester United, ar fi trăit pe ascuns cu soția fratelui său, și totul a devenit public după ce acesta s-a retras din activitate. Putem trage concluzia că în fotbalul britanic, mai mult decât în altele, problemele în familiile jucătorilor sunt de-a dreptul la nivel de telenovelă și arată că indiferent de faimă poți să ajungi în situații absolut incredibile.