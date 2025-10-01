Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A luat foc Dinamo – Rapid! Robert Niță, contre dure în direct cu Dănuț Lupu înainte de marele derby

Doar o etapă ne mai desparte de meciul dintre Dinamo și Rapid, ce avea loc în runda cu numărul 13, iar spiritele au început dej să se încingă.
FANATIK
01.10.2025 | 21:46
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu și Robert Niță, contre în așteptarea derby-ului dintre Dinamo și Rapid

Dănuț Lupu și Robert Niță, prezenți în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, au făcut spectacol și s-au atacat reciproc înainte de meciul dintre Dinamo și Rapid.

Dinamo – Rapid, derby în studio! Dănuț Lupu și Robert Niță s-au atacat reciproc

Cunoscuți pentru replicile acide pe care și le dau, cei doi au avut un dialog tăios când a venit vorba de echipa favorită. De altfel, contextul este unul și mai interesant, cu cât în două etape, Dinamo și Rapid se vor întâlni în meci direct, pe Arena Națională.  Meciul este programat pentru 19 octombrie, de la ora 20:30.

Robert Niță: Foarte bine, nu mă așteptam să joace așa bine la Craiova, mai ales că în repriza a doua, cu Farul, au avut unele probleme. Se mișcă mult la mijlocul terenului. Locul 2 al Rapidului, dacă ne uităm în clasament și la punctele obținute, este meritat. Că a venit în urma unor evoluții (n.r. Dănuț Lupu: Mincinoase). Taci din gură că dacă nu-i dădea roșu lui Bancu luați 7 la Craiova, ai înnebunit, despre ce vorbim? Iar referitor la prima întrebare, Rapid, cu penalty-urile pe care trebuia să le aibă era peste Craiova. Eu spun două meciuri în care echipa are penalty-uri clare: cu Hermannstadt și Oțelul.

Dănuț Lupu: Eu am spus de anul trecut, Robert Niță președinte. Voi, cu Petrolul, ați jucat? Că nu ați trecut mijlocul terenului.

Robert Niță: Pe terenul ăla am jucat să luăm 3 puncte. Dacă Gâlcă și-a permis luxul să-l menajeze pe Dobre, cel mai în formă jucător al Rapidului.

Dănuț Lupu: Luxul? Da, e cel mai în formă, dar nu e Pele. Mamă, și-a permis să-l țină pe bancă. Păi pe cine a ținut pe bancă?

Robert Niță: Titularul echipei naționale de la ultimele meciuri, căpitanul echipei.

Start de sezon excelent pentru Dinamo și Rapid

Cele două formații bucureștene și-au setat clar obiectivul de a intra în play-off, iar această ambiție nu pare a fi una exagerată, în contextul startului foarte bun de sezon pe care cele două grupări îl au. Giuleștenii se află pe locul al doilea, cu doar un eșec și 22 de puncte adunate, la două lungimi de Universitatea Craiova, liderul la zi al clasamentului din SuperLiga României, ediția 2025-2026.

De cealaltă parte, formația lui Zeljko Kopic are 20 de puncte strânse, și, de asemenea, este greu de învins. „Câinii” au pierdut doar partida de la Galați, cu Oțelul, 2-1, și privesc cu încredere către viitoarele confruntări din campionat. Aceștia vor să spargă gheața și în confruntările cu Rapid, asta după ce nu au mai învins formația vișinie de peste 10 ani. Concret, ultimul succes al lui Dinamo cu Rapid a venit pe 11 aprilie 2015, un 2-0, pe Arena Națională.

