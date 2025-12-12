A luat foc după penalty-ul ratat de Anzor în Craiova – Sparta Praga 1-2. „Nu au șmecherie! Lasă-l, bă, pe Baiaram!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova avea ocazia să fie ca și calificată cel puțin în play-off-ul Conference League dacă ar fi câștigat meciul cu Sparta Praga, însă cehii s-au impus cu 2-1. Oltenii au ratat un penalty la scorul de 0-0, iar Giovanni Becali a răbufnit după ce Ștefan Baiaram nu a fost desemnat pentru executarea loviturii de pedeapsă.

Giovanni Becali a răbufnit după U Craiova – Sparta Praga 1-2: „Lasă-l, bă, pe Baiaram!”

Universitatea Craiova a început temătoare în fața Spartei Praga, deși avea nevoie de o victorie pentru a nu mai avea emoții înainte de meciul cu AEK Atena. Cehii s-au impus cu 2-1 după ce au atacat în valuri pe finalul partidei, iar defensiva olteană a cedat în cele din urmă.

„Leii din Bănie” s-au văzut nevoiți să fugă după egalare, însă desfășurarea meciului putea fi alta. În minutul 38, Anzor Mekvabishvili a ratat de la punctul cu var, la scorul de 0-0, iar acest lucru l-a făcut pe Ioan Becali să răbufnească în cadrul emisiunii „Giovanni Show”:

„Au început în apărare. S-au apărat prea mult și i-au sufocat ăștia. Primesc un penalty nesperat, din nimic. Nu știu ce să zic de cine bate penalty… oricine poate să bată, dar de ce nu-i dai lui Baiaram? E tehnic, e pe buzele unor echipe, lasa-l, bă, să bată el penalty, să apară că a dat gol. Ce să le fac? Dacă nu știu nici chestia comercială să facă, n-au șmecheria asta.

Le ziceam la mulți jucători, lăsați-l, bă, să bată penalty, dacă are 15 goluri, să mai dea vreo 4-5. La final se pun la goluri. Lewandowski cred care 25% din goluri din penalty, Ronaldo are 28 %, dar sunt la goluri. 100% trebuia să bată Baiaram. N-au asta să vândă jucătorii. Păi eu, dacă eram la Gigi aseară și-l aveam pe unul, îi ziceam să-l lase să bată penalty să dea gol. Dacă a dat 15 goluri, lasă-l să bată penalty, până când va rata. Ratează, nu-l mai lași.

Baiaram este cel mai în vogă jucător al tău de acum, pe care poți să iei bani. Baiaram poate dădea gol. Nu jucase bine până atunci, creștea și el și puteai să-i bați. Ce să-i faci? Asta este… nu trebuie să sune Rotaru să zică să bată Baiaram penalty-ul. Nu are importanță cu cât îi creștea cota dacă dădea gol, dar eram pe linie bună să intrăm în discuții directe cu cineva”, a spus celebrul impresar la emisiunea „Giovanni Show”.

Mihai Rotaru a avut un milion de euro pe tavă. I-ar fi mărit un gol cu Sparta Praga cota lui Baiaram?

Cu toate că ar fi fost un gol din penalty, la finalul zilei cifrele lui Ștefan Baiaram ar fi fost mai bune, iar rezultatul meciului ar fi putut fi altul dacă oltenii ar fi deschis scorul. Giovanni Becali este sigur că acest gol i-ar fi putut aduce un milion în plus la cota de transfer tânărului atacant:

„Dacă vine cineva să-ți zică că-ți dă 5 milioane, o să zici că mai vrei unul. Păi ăsta era milionul ăla, l-ai avut pe tavă! N-ai văzut cum fac ăștia cu mașinile second hand? Le lustruiesc, le finisează, ca să obțină prețul corect. Trebuie să fii puțin mai haladit. Poate nu dădea gol, rata, nu e o problemă, dar dacă dădea gol poate te și calificai. Să pleci cu 1-0 este o chestie. Au avut un penalty într-o perioadă în care nu au făcut nimic”, a mai spus Giovanni Becali.

Ce crede Giovanni Becali despre Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova

Unicul gol al Universității Craiova din meciul cu Sparta Praga a fost înscris de Steven Nsimba, după un șut foarte frumos de la distanță. Celebrul impresar spune despre atacantul francez că este un jucător interesant, însă ar fi putut da randament mult mai bun.

„Nsimba este un luptător, a dat frumos, de pe loc, dar eu nu știu ce e cu palestinianul. Nsimba este un jucător interesant. Antrenorul ăsta încă nu cunoaște foarte bine. Lasă-l, mă, pe Baiaram sus, el a coborât foarte mult și s-a epuizat”, a explicat Ioan Becali.

Giovanni Becali l-a propus pe Ștefan Baiaram la Galatasaray

Ioan Becali nu este încrezător că România mai poate vinde în viitorul apropiat pe bani mulți în străinătate, pe sume pe care au plecat jucători precum Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș sau Dennis Man. Cu toate astea, el crede că Baiaram îi poate aduce lui Mihai Rotaru 5-6 milioane de euro.

„Am vorbit cu directorul sportiv de la Galatasaray. I-am zis: ‘Bă, vezi că a ieșit în presă pe la noi, tu știi de Baiaram?’. Mi-a zis: ‘Giovanni, l-am văzut pe jucătorul ăsta cu Başakşehir’. E un jucător interesant, tânăr, 22-23 ani, aștept un răspuns. Și Rotaru e un om cu care te poți înțelege. Nu o să fie 7 milioane, cât zice el, dar îl dai cu 5 milioane, mai pui bonusuri”, a spus impresarul la „Giovanni Show”