A luat foc după plecarea lui David Matei la Universitatea Craiova! Steaua așteaptă transferul de 4-5 milioane de euro: ”O să fie record”

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Universitatea Craiova l-a achiziționat pe , însă Steaua a păstrat un procent dintr-un viitor transfer al tânărului fotbalist și se așteaptă să încaseze o sumă importantă.

Steaua l-a cedat pe David Matei la Universitatea Craiova, dar putea să-l piardă gratis

Antrenorul Stelei, Daniel Oprița, a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că este practic imposibil ca un club din Liga 2 să vândă jucători pe sume mari de bani și a dezvăluit că David Matei putea pleca gratis din curtea ”roș-albaștrilor”.

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”Aș vrea să spun de transferul lui David Matei. Că am văzut că ies unele persoane din club și vorbesc de David Matei. Atâtea discuții pe tema asta că a luat Steaua doar 100.000 de euro brut pe David Matei. Spune-mi un jucător de Liga 2 care să plece pe sute de mii de euro?!

Ăla care vorbește prin ziare că am luat puțin, a vrut să îl dea să nu ia Steaua nimic. Unul, stelist adevărat, a vrut să îl dea el. Eu am vorbit cu Matei care putea să plece liber pentru că avea contract doar pentru un sezon și nu e vina nimănui pentru că legea le permite.

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Ce îi faci dacă nu vrea să semneze? David a înțeles și a prelungit, a fost de bună credință pentru că putea semna ca jucător liber. El a respectat Steaua, dar alții vorbesc de la ei și nu au treabă cu fotbalul. El a crescut la Steaua și a acceptat să se pună o clauză mai mică”, a declarat Oprița.

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Câți bani va încasa Steaua la un nou transfer al lui Matei

Tehnicianul este de părere că procentul de 20% păstrat de Steaua dintr-un viitor transfer al lui David Matei ar putea să aducă o sumă consistentă la club, mai ales că jucătorul a avut un prim sezon excelent la Craiova și .

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”S-a vândut cu 75.000 de euro net, dar procentele alea 20% valorează foarte mult. Câți bani o să ia Steaua dacă îl dă Craiova pe 4-5 milioane de euro? Cred că o să fie cam record ca sumă de transfer pentru Liga 2. Noi am vrut să punem 25% dar nu au vrut.

Cum vinzi de la Liga 2 un jucător să îți dea cineva banii jos 300-400.000 de euro? Nu îți dă nimeni mai mult de 100.000 de euro. Vom vedea cât valorează procentele alea. De ce nimeni nu le ia în seamă? Dacă era altcineva care decidea, clubul numai lua nimic”, a spus Daniel Oprița, pentru FANATIK.

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În cazul în care se va materializa un transfer al lui David Matei pentru o sumă de 5 milioane de euro, Steaua ar urma să încaseze nu mai puțin de un milion, în timp ce restul de 4 milioane ar ajunge în conturile Universității Craiova.

David Matei, dorit de Mirel Rădoi în Turcia

Cel care a insistat pentru aducerea lui David Matei la Universitatea Craiova a fost Mirel Rădoi, fostul antrenor al formației oltene. Acesta l-a remarcat în Liga 2 și a cerut în mod expres transferul jucătorului în Bănie. Iar puștiul a profitat din plin de regula U21 și s-a impus ca un titular de bază.

Plecat de la Universitatea Craiova și ajuns între timp la Gaziantep, Rădoi ar vrea să-l aducă în Turcia pe Matei. Tehnicianul își dorește întărirea lotului, dar și o întinerire, iar .

”Ne dorim întotdeauna să aducem jucători tineri și promițători, dornici de succes. Am reușit să reducem semnificativ media de vârstă a echipei noastre. Este perfect normal să existe interes pentru jucătorii noștri. Vom analiza ofertele și vom lua împreună decizii care să contribuie la viitorul clubului nostru”, a afirmat președintele lui Gaziantep.

Oltenii nu vor să renunțe la Matei

Prezent la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, este de părere că și ar fi în interesul ambelor părți ca jucătorul să rămână.

”Nu știu strategia noastră neapărat, pentru că n-am intrat în discuții despre chestia asta. Cum s-a terminat campionatul, toată lumea a plecat. Strategia se face sigur cu Felgueiras, domnul Rotaru, antrenorii și așa mai departe, direct pe teleconferințe.

Matei este pe o pantă ascendentă pe care a început-o în perioada asta de sfârșit de campionat. A ieșit în evidență, mai ales cu primul gol ăla care a dat practic tonul la acea partidă cu U Cluj. Este un un tip pentru care mă bucur că are evoluții din ce în ce mai bune.

Nu știu dacă trebuie neapărat să se gândească la transfer deocamdată, dar are multe de arătat și pentru Universitatea Craiova și din asta câștigă toată lumea. Și el câștigă ca prestație și ca experiență în evoluțiile lui și noi, pentru ca poziția de Under 21 să să nu se simtă o povară pentru echipă.

Cu cât au trecut etape din ce în ce mai multe, pentru echipa noastră acel lucru nu s-a mai simțit. Am văzut că a devenit un jucător important. (n.r. – 5 milioane e un preț ok?) Nu mă pune pe mine să-ți spun, nu știu ce să zic. Că e mult, e puțin nu știu, e prea devreme. Pot fi discuții, nu știu, treaba lui”, a precizat Cârțu.