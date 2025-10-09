A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal, oficialul FCSB?

O nouă emisiune în care promitem spectacol și informații de cea mai înaltă calitate, , a debutat și l-a adus pe oficialul FCSB în dialog cu Horia Ivanovici. Mihai Stoica nu a ezitat și a dat de înțeles că a primit semnale de la șeful Rapidului, Dan Șucu

Meme Stoica a râs când i s-a amintit de ironia la adresa patronului de la Rapid

În urmă cu aproximativ o lună, Dan Șucu s-a luat de și a spus, într-un comunicat postat de Rapid, că „a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători”, iar MM Stoica a replicat atunci printr-un banc. Întâmplarea amuzantă a fost rememorată de conducătorul formației bucureștene, care a râs și a spus, mai în glumă, mai în serios, că s-ar putea repeta pe viitor să mai vedem bancuri din partea lui.

„Ai grijă și cu postările alea, cu bancurile tale. (n.r. râde) Trăim o perioadă tulbure”, a spus Horia Ivanovici.

„Da, gata, m-am lăsat, dar nu știu până când. Temporar. Eu mai rău decât să mă duc unde am mai fost, ce să mai. (n.r. l-a deranjat pe Șucu?) Probabil, probabil. Eu am zis un banc. Nu trebuie neapărat să se simtă cineva. (n.r. ai primit semnale de la Dan Șucu?) Nu mai știu, memoria recentă îmi joacă feste”, a spus Mihai Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.

De la ce a plecat totul, ce a postat Mihai Stoica

În luna august, MM Stoica îl ataca pe Dan Șucu, acționarul majoritar al echipei Rapid, despre care s-a vorbit că a fost parte din „Securitate”.

„VIS

Se făcea că găsisem în baza FCSB din Berceni o lampă. Exercitând asupra ei o forță de frecare (câțiva Newtoni, nu mulți), a ieșit o ființă supranaturală, îmbrăcată în roșu și albastru, dornică de dialog.

– Ce faci, Meme, te mai doare măseaua?

– Da, dar nu așa tare ca ieri.

– Olaru, Risto sunt bine pentru Drita?

– Olaru e foarte bine, Risto vedem luni seară

– Aha. Vezi că pot să-ți îndeplinesc o dorință, dar să fie ceva punctual

– Hmm… vreau FCSB să câștige UEFA Champions League ediția 2028-2029

– Exagerezi. Încearcă altceva

– OK. Vreau ca România să scape de securiști

– Auzi, pe cine vrei să bateți în finală?„, a fost postarea lui Mihai Stoica pe Facebook.

De la ce a pornit schimbul de replici

În startul acestui sezon, cei de la LPF au hotărât, fără să consulte cluburile, să schimbe regulamentul, după ce Gigi Becali a solicitat acest lucru. Concret, Liga Profesionistă de Fotbal a corectat regula privind modificarea listei pentru campionat, care spunea că echipele pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

Decizia i-a iritat pe rivalii campioanei României, care au ieșit public cu declarații și au cerut demisia lui Gino Iorgulescu. Cei mai vehemenți au fost Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, și Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid. În cele din urmă, după o ‘furtună’ mediatică toată situația a fost dată uitării la scurt timp și lucrurile s-au calmat, toți cei implicați fiind de acord că schimbarea regulii a fost de bun augur.

