A luat medalie de bronz, dar are parte de umilințe în orașul natal. Cine e gimnasta ignorată de autoritățile locale

Una dintre tinerele sportive, prezentă la Campionatul Mondial de Juniori din Filipine, a luat medalie de bronz. La întoarcerea în România, gimnasta de numai 15 ani are parte de umilințe, chiar în orașul său natal.

O gimnastă cu medalie de bronz e ignorată de autorități

O sportivă legimitată la SCM Bacău, de numai 15 ani, promite să fie o stea în gimnastica românească. De curând a câștigat o medalie de bronz la sărituri, contribuind la performanțele cu care România se mândrește.

Adolescenta pe numele său Alexia Blănaru a primit un premiu important, însă în țară pare să fie ignorată de autoritățile locale. Tânăra originară din Bacău, care face parte din Centrul Olimpic pentru Junioare de la Deva, duce lipsă de sponsorizări.

Face parte din această echipă de 2 ani, având multă ambiție să ajungă cât mai sus. E antrenată de Cornel și Vasilica Agop, tehnicieni care au și descoperit-o. În schimb, aceștia susțin că laureata cu bronz la Mondiale poartă aceleași trening de ani buni.

Acesta a fost primit în anul 2018. I-a fost acordat în perioada în care Mihaela Melinte era director la SCM Bacău. Alexia Blănaru a primit doar promisiuni din partea Consiliului Local. Din fericire, a fost premiată de Consiliul Județean.

„Același motiv: nu sunt bani. Are și azi treningul acela”, a dezvăluit cu ochii în lacrimi, antrenoarea sportivei medaliate cu bronz, Vasilica Agop, conform .

„Din partea Consiliului Local, nimic. Absolut nimic”

„Noi credem că puteau fi găsite soluții de finanțare din partea domnului director Șarban care, ca manager, avea posibilități să atragă atenția sponsorilor și autorităților, cu atât mai mult cu cât vorbim de o sportivă cu rezultate importante.

Din partea Consiliului Local, nimic. Absolut nimic. Există acum, după reușita Alexiei de la Mondiale o serie de promisiuni. Sperăm ca ele să se materializeze. În acest sens, vom depune proiectele necesare.

În schimb, Consiliul Județean Bacău ne-a fost alături. În acești ultimi trei ani, Consiliul Județean ne-a sprijinit mereu prin premieri de ordin financiar. Atâta motivație avem și noi.

Aparatura este învechită. Tot ce putem face este să o recondiționăm în permanență pentru a scoate noi campioni”, a completat antrenoarea gimnastei Alexia Blănaru, mai arată sursa menționată anterior.

Sportiva a făcut primii pași în gimnastică la doar 4 ani și jumătate. A simțit că acesta este drumul său și a demonstrat că este o persoană ambițioasă. Gimnasta a avut parte de antrenori care i-au văzut potențialul.

A fost îndrumată de oameni care au crezut în șansele sale. În plus, s-a bucurat de sprijin important, motiv pentru care în prezent visează să ajungă la Jocurile Olimpice. În 2025 a câștigat 11 medalii la concursurile naționale și internaționale.

Dintre aceste medalii cinci sunt de aur și patru de argint. De asemenea,, Alexia Blănaru deține în palmaresul său două medalii de bronz. În luna noiembrie a cucerit în finala de sărituri, la Campionatul Mondial de junioare din Manila.