A luat medalie la Jocurile Olimpice şi a anunţat că marele regret al vieţii e că şi-a înşelat iubita! Răspunsul femeii a venit imediat

Sturla Holm Laegreid a surprins lumea sportului după ce a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Milano - Cortina. Sportivul a recunoscut că și-a înșelat iubita. Cum a răspuns fosta parteneră.
Iulian Stoica
11.02.2026 | 13:28
Iubita lui Sturla Holm Laegreid, prima reacție după ce sportivul a recunoscut că a înșelat-o. Foto: Colaj Fanatik
Sturla Holm Laegreid a cucerit marți, 10 februarie, bronzul olimpic la biatlon, în proba individuală masculină (20 km), la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. La scurt timp după ce a urcat pe podium, sportivul a recunoscut că și-a înșelat iubita. Cum a reacționat fosta parteneră a norvegianului.

Sturla Holm Laegreid, în lacrimi după bronzul olimpic

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 sunt în plină desfășurare. Pe lângă medalii și incidentele sportive, competiția de la Milano-Cortina iese în evidență și prin momente neobișnuite.

După ce a cucerit medalia de bronz la biatlon, Sturla Holm Laegreid a mărturisit că marele regret al vieții sale este că și-a înșelat iubita. Sportivul norvegian a sperat, în lacrimi, că femeia pe care o iubește îi va oferi o a doua șansă.

„Există o persoană cu care aş fi vrut să împărtăşesc această medalie, dar care poate nu se uită astăzi. Cu şase luni în urmă am întâlnit iubirea vieţii mele, cea mai frumoasă şi drăguţă persoană din lume. Cu trei luni în urmă am făcut cea mai mare greşeală şi am înşelat-o. I-am spus în urmă cu circa o săptămână. A fost cea mai grea săptămână din viaţa mea.

Am avut medalii de aur în viaţa mea la gât şi probabil că sunt mulţi care mă privesc cu ochi diferiţi acum, dar nu îmi pasă, tot ce contează este ea. Sportul a ocupat un loc puţin diferit în viaţa mea în ultimele zile. Da, aş fi vrut să pot să împărtăşesc cu ea acest lucru’‘, a declarat Sturla Holm Laegreid într-un interviu pentru televiziunea NRK după bronzul de la JO.

Cum a reacționat iubita norvegianului

Cum toată lumea a văzut discursul lui Sturla Holm Laegreid, fosta iubită a sportivului a reacționat. Într-un interviu acordat presei din Norvegia, femeia a expus că, în ciuda declarației de dragoste, nu va reveni într-o relație cu medaliatul olimpic la biatlon.

„Chiar și după o declarație de dragoste în fața întregii lumi, e greu să ierți. Nu am ales eu să fiu pusă în această situație și mă doare să fiu în ea. Am avut discuții cu Sturla despre ceea ce s-a întâmplat și el este conștient de ceea ce cred eu în această privință”, a spus fost prietenă a sportivului, care a transmis că dorește să rămână anonimă, pentru norvegienii de la VG.

