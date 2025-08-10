A luat paracetamol și a murit. Greșeala fatală făcută de o adolescentă de 15 ani din Marea Britanie. Avertismentul mamei: „Toți părinții trebuie să știe”

Alice Clark era o fată de 15 ani din Dorset, Marea Britanie, descrisă de familie ca fiind „frumoasă și zâmbitoare”. Se pregătea pentru examene și pentru balul școlii, când totul s-a schimbat brusc. În luna decembrie a anului trecut, Alice a murit din cauza unei supradoze de paracetamol.

A luat paracetamol și a murit. Greșeala făcută de o adolescentă din Marea Britanie

Deși au existat tot felul de ipoteze, recent, mama fetei, Joanne Garcia – Dios a spus clar că fiica ei nu a vrut , ci doar a făcut o greșeală. În zilele dinaintea tragediei, Alice se simțea rău, iar mama ei a stat doar cu ea. Părea când veselă, când slăbită, spunând că o doare stomacul. Într-una din dimineți, Joanne a observat că fiica ei vorbea incoerent și era confuză.

Instinctul matern i-a spus că e ceva grav. Când o prietenă a lui Alice i-a dezvăluit că fata luase o doză mare de paracetamol cu două zile înainte, mama a chemat imediat ambulanța. La spital, medicii au stabilit diagnosticul: insuficiență hepatică acută, cauzată de administrarea unei

Care a fost cauza morții adolescentei de 15 ani

Alice a fost transferată la o unitate medicală specializată din Londra, pentru a fi pusă în comă indusă și a-i da creierului o șansă să se recupereze. Din păcate, starea ei s-a agravat rapid. În ciuda eforturilor disperate ale medicilor, inima fetei a cedat. Medicii au resuscitat-o minute înșir, însă nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe copilă, conform

La înmormântare, familia și prietenii au purtat haine cu o pată de albastru, culoarea preferată a lui Alice. Sicriul fetei a fost condus de trei supermașini, un Lamborghini și un Ferrari printre ele, așa cum își dorea să ajungă la bal. După tragedie, Joanne a aflat din mesajele de pe Snapchat și TikTok că Alice luase pastilele pe parcursul mai multor ore. Primise mesaje hărțuitoare de la colegi și simțea presiunea examenelor. Îi spusese unei prietene „Am făcut o prostie”, fără să realizeze cât de periculos era ce făcuse.

„O simplă pastilă poate ucide” Avertismentul unei mame care și-a pierdut copilul

„Nu credem că Alice a înțeles că o simplă pastilă, luată în exces, poate ucide. Oamenii cred că paracetamolul e inofensiv, dar mii ajung anual la spital din cauza lui”, a spus mama fetei.

Joanne a inițiat o petiție prin care cere ca paracetamolul să fie vândut doar în farmacii, cu rețetă medicală. Ea atrage atenția asupra simptomelor și spune că orice suspiciune trebuie raportată imediat: „Dacă ar fi spus cineva mai devreme, medicii ar fi putut să o salveze”, mărturisește mama.

Pentru familia Clark, pierderea a fost devastatoare, iar scopul vieții mamei a devenit acela de a preveni tragedii similare. „În numele superbei mele Alice, vreau să salvez vieți. Nicio familie nu ar trebui să treacă prin așa ceva”, spune Joanne.