A luat roșu în minutul 90 ca să joace contra lui Dinamo!

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Mino Sota a fost eliminat în meciul dintre FC Argeș și UTA Arad! Mijlocașul japonez avea deja un cartonaș galben, iar pe finalul partidei a avut o intrare fără sens în jumătatea adversă. A început apoi să protesteze și a văzut al doilea cartonaș galben și, implicit, pe cel roșu. Sota se afla la limita suspendării pentru cumul de cartonașe galbene, dar eliminarea schimbă complet lucrurile. În loc să rateze următoarea etapă din SuperLiga, cu Dinamo, japonezul își va ispăși suspendarea în Cupa României. Exact același scenariu s-a petrecut cu numai 24 de ore înainte, când Rodrigo Martins, atacantul Petrolului, a forțat al doilea cartonaș galben în prelungirile partidei cu FC Botoșani.

De ce ar vrea jucătorii să fie eliminați. Portița din regulament care le permite să scape de suspendare în meciul de SuperLiga

, un fotbalist care acumulează patru cartonașe galbene în meciuri diferite este suspendat pentru următoarea partidă din aceeași competiție. Atât Mino Sota, cât și Rodrigo Martins ajunseseră la patru avertismente în actuala ediție a SuperLigii, după primul cartonaș galben primit în meciurile din acest weekend. În mod normal, cei doi ar fi trebuit să rateze următoarea etapă de campionat, indiferent de faptul că echipele lor au programate între timp partide în Cupa României.

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Totul se schimbă însă în momentul în care un fotbalist primește al doilea cartonaș galben în aceeași partidă și este eliminat. Cele două avertismente din meciul respectiv nu mai sunt contabilizate în evidența cumulului, iar jucătorul primește o suspendare de o etapă pentru cartonașul roșu. Spre deosebire de suspendarea pentru patru cartonașe galbene, aceasta se execută la următorul meci oficial, indiferent de competiție. Prin urmare, eliminările le permit celor doi să își ispășească suspendările în și să revină pentru următoarele confruntări din SuperLiga.

Mino Sota, al doilea galben după o intrare fără sens. Ce a făcut japonezul

Mino Sota avea trei cartonașe galbene acumulate în primele 12 etape din SuperLiga. În partida cu FC Argeș, japonezul a primit primul avertisment și a ajuns la patru. În acel moment, urma să fie suspendat pentru următoarea confruntare din campionat, cea cu Dinamo.

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În finalul meciului, mijlocașul defensiv a comis însă un fault inutil în marginea careului advers și a început imediat să protesteze. Arbitrul i-a arătat al doilea cartonaș galben, urmat de cel roșu. Vezi faza! Japonezul va executa suspendarea pentru eliminare în partida cu FC Botoșani, programată marți, 27 octombrie, în Cupa României. Ulterior, UTA va întâlni Dinamo în SuperLiga, iar Sota va avea drept de joc.

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Rodrigo Martins a primit două cartonașe galbene și a recunoscut voalat ce a urmărit: „Este o chestiune șireată”

Cu numai o zi înainte, Rodrigo Martins trecuse printr-o situație identică. Atacantul Petrolului avea trei avertismente înaintea partidei cu FC Botoșani. În minutul 50, portughezul a primit cartonașul galben pentru întârzierea executării unei lovituri libere. A fost al patrulea din acest sezon, ceea ce însemna că urma să rateze confruntarea cu CFR Cluj.

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Martins a încercat apoi să obțină al doilea avertisment. În prelungiri, când Ricardo Sousa a decis să îl înlocuiască, portughezul a părăsit terenul extrem de lent și s-a oprit pentru a-și scoate apărătorile. Arbitrul Marcel Bîrsan nu l-a sancționat. Câteva secunde mai târziu, atacantul a ieșit din zona tehnică și a intrat într-un conflict cu Andrei Dumiter. De această dată, centralul i-a arătat al doilea cartonaș galben și, automat, pe cel roșu.

La final, Martins a început să râdă când a fost întrebat despre eliminare și a oferit o declarație sugestivă: „Este o chestiune șireată, nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta. Vreau să-mi prezint scuzele pentru că voi rata următorul meci”.