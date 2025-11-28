A luat titlul în Turcia şi trage un semnal de alarmă înaintea barajului pentru CM 2026: “Va fi război! Trebuie să fim 11 bărbaţi adevăraţi”

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță, fostul internațional român, a vorbit despre meciul naționalei României în deplasare cu Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026. Avertismentul celui care a fost campion în Țara Semilunii.

Avertismentul lui Giani Kiriță pentru „tricolori”. Ce-i așteaptă în Turcia

Giani Kiriță, campion cu Bursaspor în sezonul 09/10, știe foarte bine ce însemnă să joci pe stadioanele din Turcia. Fostul internațional român a transmis un avertisment important pentru „tricolori”.

După ce s-a stabilit că , Giani Kiriță a spus că pe elevii lui Mircea Lucescu îi așteaptă un adevărat infern, indiferent de stadionul pe care se va disputa finalmente meciul.

„Nu l-am prins pe cel nou (n.r. – stadionul lui Bursaspor, faimosul „stadion-crocodil”), noi am jucat pe cel vechi. Exact ca la Dinamo, titlurile le-am luat pe stadionul ăla vechi și nu ne mai văitam.

O să fie o atmosferă incendiară. Nu contează că se joacă la Bursa, la Istanbul, la Gaziantep sau în altă parte. Atmosfera va fi incendiară!”, a spus inițial Giani Kiriță.

Cum trebuie să abordeze naționala României barajul cu Turcia

Ulterior, fostul dinamovist a spus ce trebuie să facă „tricolorii” pentru a se impune în fața Turciei. Giani Kiriță a subliniat cât de importantă va fi atitudinea plină de curaj, din primul până în ultimul minut.

„Trebuie să intri acolo, te duci la război. Acolo e război total. În Turcia, mai ales campionatul Turciei, mai ales jucătorii turci, ei sunt foarte naționaliști. O să fie o atmosferă incendiară. Trebuie să fim bărbați, să intrăm să jucăm ca 11 bărbați adevărați”, a punctat fostul dinamovist.

Giani Kiriță, detalii despre fotbalul turc. „Credeți-mă!”

care pot pune probleme României. Giani Kiriță a spus ce fel de abordare au jucătorii turci în meciuri și că până și cei ce evoluează în străinătate se adaptează imediat mentalității lor.

„Lăsăm războaiele cu turcii. Credeți-mă că fotbalul din Turcia este foarte agresiv, se joacă foarte tare. Și jucătorii crescuți afară, când vin la națională, tot turci sunt!”, a concluzionat Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.