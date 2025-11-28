A luat titlul în Turcia şi trage un semnal de alarmă înaintea barajului pentru CM 2026: “Va fi război! Trebuie să fim 11 bărbaţi adevăraţi”

Giani Kiriță, fostul internațional român, a vorbit despre meciul naționalei României în deplasare cu Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026. Avertismentul celui care a fost campion în Țara Semilunii.
Giani Kiriță, campion cu Bursaspor în sezonul 09/10, știe foarte bine ce însemnă să joci pe stadioanele din Turcia. Fostul internațional român a transmis un avertisment important pentru „tricolori”.
După ce s-a stabilit că Turcia este adversara României din semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial, Giani Kiriță a spus că pe elevii lui Mircea Lucescu îi așteaptă un adevărat infern, indiferent de stadionul pe care se va disputa finalmente meciul.
„Nu l-am prins pe cel nou (n.r. – stadionul lui Bursaspor, faimosul „stadion-crocodil”), noi am jucat pe cel vechi. Exact ca la Dinamo, titlurile le-am luat pe stadionul ăla vechi și nu ne mai văitam.
O să fie o atmosferă incendiară. Nu contează că se joacă la Bursa, la Istanbul, la Gaziantep sau în altă parte. Atmosfera va fi incendiară!”, a spus inițial Giani Kiriță.
Ulterior, fostul dinamovist a spus ce trebuie să facă „tricolorii” pentru a se impune în fața Turciei. Giani Kiriță a subliniat cât de importantă va fi atitudinea plină de curaj, din primul până în ultimul minut.
„Trebuie să intri acolo, te duci la război. Acolo e război total. În Turcia, mai ales campionatul Turciei, mai ales jucătorii turci, ei sunt foarte naționaliști. O să fie o atmosferă incendiară. Trebuie să fim bărbați, să intrăm să jucăm ca 11 bărbați adevărați”, a punctat fostul dinamovist.
Naționala Turciei are cel puțin 5 fotbaliști de top care pot pune probleme României. Giani Kiriță a spus ce fel de abordare au jucătorii turci în meciuri și că până și cei ce evoluează în străinătate se adaptează imediat mentalității lor.
„Lăsăm războaiele cu turcii. Credeți-mă că fotbalul din Turcia este foarte agresiv, se joacă foarte tare. Și jucătorii crescuți afară, când vin la națională, tot turci sunt!”, a concluzionat Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.