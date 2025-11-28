Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A luat titlul în Turcia şi trage un semnal de alarmă înaintea barajului pentru CM 2026: “Va fi război! Trebuie să fim 11 bărbaţi adevăraţi”

Fostul fotbalist român, campion în Turcia, avertizează înaintea barajului pentru CM 2026. Ce trebuie să facă naționala României, de fapt.
Mihai Dragomir
28.11.2025 | 23:15
A luat titlul in Turcia si trage un semnal de alarma inaintea barajului pentru CM 2026 Va fi razboi Trebuie sa fim 11 barbati adevarati
EXCLUSIV FANATIK
Avertismentul lui Giani Kiriță înaintea barajului Turcia - România pentru CM 2026. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Giani Kiriță, fostul internațional român, a vorbit despre meciul naționalei României în deplasare cu Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026. Avertismentul celui care a fost campion în Țara Semilunii.

Avertismentul lui Giani Kiriță pentru „tricolori”. Ce-i așteaptă în Turcia

Giani Kiriță, campion cu Bursaspor în sezonul 09/10, știe foarte bine ce însemnă să joci pe stadioanele din Turcia. Fostul internațional român a transmis un avertisment important pentru „tricolori”.

ADVERTISEMENT

După ce s-a stabilit că Turcia este adversara României din semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial, Giani Kiriță a spus că pe elevii lui Mircea Lucescu îi așteaptă un adevărat infern, indiferent de stadionul pe care se va disputa finalmente meciul.

„Nu l-am prins pe cel nou (n.r. – stadionul lui Bursaspor, faimosul „stadion-crocodil”), noi am jucat pe cel vechi. Exact ca la Dinamo, titlurile le-am luat pe stadionul ăla vechi și nu ne mai văitam.

ADVERTISEMENT
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace:...
Digi24.ro
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”

O să fie o atmosferă incendiară. Nu contează că se joacă la Bursa, la Istanbul, la Gaziantep sau în altă parte. Atmosfera va fi incendiară!”, a spus inițial Giani Kiriță.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”

Cum trebuie să abordeze naționala României barajul cu Turcia

Ulterior, fostul dinamovist a spus ce trebuie să facă „tricolorii” pentru a se impune în fața Turciei. Giani Kiriță a subliniat cât de importantă va fi atitudinea plină de curaj, din primul până în ultimul minut.

„Trebuie să intri acolo, te duci la război. Acolo e război total. În Turcia, mai ales campionatul Turciei, mai ales jucătorii turci, ei sunt foarte naționaliști. O să fie o atmosferă incendiară. Trebuie să fim bărbați, să intrăm să jucăm ca 11 bărbați adevărați”, a punctat fostul dinamovist.

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță, detalii despre fotbalul turc. „Credeți-mă!”

Naționala Turciei are cel puțin 5 fotbaliști de top care pot pune probleme României. Giani Kiriță a spus ce fel de abordare au jucătorii turci în meciuri și că până și cei ce evoluează în străinătate se adaptează imediat mentalității lor.

„Lăsăm războaiele cu turcii. Credeți-mă că fotbalul din Turcia este foarte agresiv, se joacă foarte tare. Și jucătorii crescuți afară, când vin la națională, tot turci sunt!”, a concluzionat Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

A luat titlul în Turcia şi trage un semnal de alarmă înaintea barajului pentru CM 2026

Meme Stoica, reacție tare după victoria Craiovei cu Mainz: „Știu cum ne bucuram...
Fanatik
Meme Stoica, reacție tare după victoria Craiovei cu Mainz: „Știu cum ne bucuram noi la 0-0”. Exclusiv
”Nu mai calc acolo!”. Motivul deciziei radicale pe care a luat-o Marius Șumudică...
Fanatik
”Nu mai calc acolo!”. Motivul deciziei radicale pe care a luat-o Marius Șumudică în privința Rapidului: ”Păi ce, sunt cârpă?”
Mihai Stoica, anunț de maxim interes înainte de „finala” Farul – FCSB: „Unul...
Fanatik
Mihai Stoica, anunț de maxim interes înainte de „finala” Farul – FCSB: „Unul dintre ei va începe meciul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce s-a rupt prietenia dintre ei, de fapt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!