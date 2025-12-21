A luat ultimul titlu cu Universitatea Craiova și a fost scos din sărite când a văzut imaginile cu petrecerea oltenilor: „M-am enervat rău!”

Sport

Unul dintre artizanii ultimului titlu cucerit de Universitatea Craiova a luat foc după ce a văzut imaginile de la petrecerea cu manele a oltenilor. Bairamul a avut loc la scurt timp după înfrângerea cu AEK Atena
Cristian Măciucă
Florin Prunea (57 de ani) a pus umărul la ultimul titlu cucerit de Universitatea Craiova în urmă cu 34 de ani. Același obiectiv îl au și fotbaliștii lui Coelho în acest sezon. Fostul portar nu crede însă că poate fi luat campionatul după ce a văzut petrecerea cu manele a oltenilor.

Florin Prunea a luat foc după ce a văzut petrecerea de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în „primăvara europeană” după ce a pierdut în minutul 90+15 meciul cu AEK Atena, scor 2-3. La finalul partidei de pe OPAP Arena, oltenii au părut distruși de acest rezultat, dar, la scurt timp, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade.

Echipa lui Filipe Coelho a dat o petrecere de pomină, cu manele, la care a cântat celebrul artist Bogdan de la Ploiești. Florin Prunea, fost campionat cu alb-albaștrii, a luat foc când a văzut imaginile.

„M-am enervat rău! Îmi dă impresia că am fost mai supărați noi. Parcă jucasem noi, când eram alaltăseară aici. Nu mă așteptam la așa ceva. În fine, ei știu cel mai bine ce e de făcut, dar nu dă bine”, a declarat Florin Prunea pentru Digi Sport.

Florin Prunea a jucat la Universitatea Craiova în două perioade diferite. În 1990-1992, atunci când oltenii au făcut eventul în mandatul lui Sorin Cârțu, dar și în sezonul 1999-2000.

Explicații pentru petrecerea cu manele de la Craiova

Petrecerea oltenilor a avut loc vineri, 19 decembrie, la o zi distanță de la „thriller-ul” de la Atena. Alexandru Crețu a fost primul fotbalist al Craiovei care a venit cu explicații.

„Suporterii ne-au spus să ținem capul sus, pentru că nu trecem printr-un moment ușor. Nu prea avem timp să ne gândim la trecut. Urmează un meci important. Trebuie să ne revenim. E clar că vom intra motivați. Personal, nu a fost un an prea reușit pentru mine. E loc de mai bine. Sper să fie mai bine în viitor. Suporterii au văzut că avem o echipă bună, un grup unit.

Craiova a arătat că e o echipă foarte bună. Putem face un an 2026 bun. Am avut aseară o petrecere organizată de mult timp. Am încercat să ne detașăm de ce s-a întâmplat și să ne bucurăm de moment. Cred că toată lumea știe ce îmi doresc. Să fim sănătoși și, la final, să ne bucurăm împreună”, a mai spus Alexandru Crețu.

