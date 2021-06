A lucrat cu Adrian Mutu la Voluntari și anunță: „Va face treabă la FC U Craiova!” Exclusiv

, FC U Craiova 1948, iar fostul selecționer al echipei naționale sub 21 de ani a declarat că nu vine să act de prezență în Bănie.

„Briliantul” l-a înlocuit pe banca tehnică a echipei patronate de Adrian Mititelu pe , tehnician care a reușit să-i promoveze pe olteni în prima ligă. Acest lucru nu a fost suficient ca Trică să fie păstrat de conducerea administrativă.

Victor Naicu a fost colaboratorul lui Adrian Mutu la FC Voluntari: „Va face treabă la FC U Craiova. Are toate condițiile pentru performanță”

Adrian Mutu și-a început cariera de antrenor la FC Voluntari, dar nu a fost „principal” în acte, deoarece nu deținea o licență PRO. În aceste condiții, fostul mare atacant al României l-a luat în staff-ul său pe Victor Naicu, fost jucător și antrenor al .

Cei doi au făcut o treabă bună, reușind să salveze echipa de la retrogradare, dar au plecat după anumite neînțelegeri cu conducerea. Naicu a fost contactat de FANATIK și a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg din staff-ul celor de la Voluntari.

Domnule Naicu, Adrian Mutu, fostul dumneavoastră colaborator, este tehnicianul celor de la FC U Craiova.

– Adi este un tip ambițios. Am lucrat cu el la Voluntari și am văzut. Așa cum a fost ca jucător, așa este și ca antrenor. Eu sunt convins că va face treabă. Numele lui este uriaș și nu-și permite să greșească. Eu cred că la FC U Craiova întrunește toate condițiile necesare pentru peformanță. Au o bază de antrenament bună, condiție materială, dar cred că sunt conștienți toți, așa cum a declarat și Adi, că va fi greu, fiind o echipă nou promovată, iar primul an este ca un șoc pentru astfel de formații. Totuși, eu sunt convins că va face treabă acolo.

V-ați fi așteptat să se ducă la echipa lui ?

– Da, pentru că ei au toate condițiile pentru performanță. Am înțeles că au și un buget foarte mare pentru transferuri, pregătesc și o bază modernă. Eu cred că dacă au un buget mare, Adrian Mititelu ar putea aduce jucători să facă o figură frumoasă din primul an.

Adrian Mutu a crescut ca antrenor din perioada FC Voluntari?

– A declarat chiar el că s-a dezvoltat mult între timp. Sunt convins că fiecare experiență pe care o ai ca antrenor te ajută. Sunt convins că și el a evoluat. E un tip inteligent și nu are cum să nu progreseze, mai ales că a jucat la un nivel foarte înalt și a fost antrenat de tehnicieni cu nume.

Adi Mutu se va înțelege cu oltenii: „Și el este un tip vulcanic. Nu s-a născut departe de Oltenia.” Victor Naicu a jucat pentru Electroputere și Universitatea Craiova și spune că tinerii sportivi din Bănie se vor bucura că vor fi două echipe în prima ligă

Mai țineți legătura cu el?

– Da, mai vorbim. Nu foarte des, dar mai vorbim din când în când. Eu îi doresc succes și sunt convins că va face treabă.

Nu v-a ofertat să veniți cu el la FCU?

– Nu, nu am primit nicio ofertă, nu am avut astfel de discuții. Am și eu proiectele mele și vreau să o iau pe cont propriu, așa cum am fost până acum, dar mi-ar fi plăcut să lucrez cu el, de ce să mint? El trebuie să înceapă bine campionatul ca să aibă o perioadă pentru a omogeniza jucătorii din lot. Va fi un lot nou, mulți jucători noi în primul 11. Va fi greu pentru el.

Credeți că se va înțelege cu oltenii, ei fiind mai vulcanici…

– Da, de ce nu? Și Adi este vulcanic, stai liniștit. E născut la 100 de kilometri de Craiova, la Pitești. Nu e departe de olteni.

Cum va arăta Craiova cu două echipe în prima ligă?

– Eu am prins perioada în care erau două echipe de prima ligă în orașul Craiova. Eu jucam la una dintre ele. Cred că pentru tinerii sportivi craioveni va fi o emulație mare. Terminându-se baza de pregătire pe care o face familia Mititelu, eu cred că se va mai crea o academie de fotbal foarte bună. Vor avea condiții bune de antrenament pentru copii.

Victor Naicu a jucat în cariera sa la echipe precum Electroputere Craiova, Universitatea Craiova, Rocar, Farul, Pandurii şi Minerul Motru, însă a evoluat o perioadă și în China, la Chonqing Lifan şi Yunnan Hongta. Ca tehnician, a pregătit formații ca CS Apă Craiova, Metropolitan Ișanița, CS Podari, FC Balș, CSO Filiași, dar a fost antrenor principal și la Universitatea Craiova și FC Voluntari.