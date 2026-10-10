A lucrat cu Laurențiu Reghecampf și este sigur după revenirea antrenorului la FCSB: „Nu poți garanta asta!”

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Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB și își începe sâmbătă seară, contra Oțelului, cel de-al treilea mandat la echipa bucureșteană. Gabi Enache a colaborat în trecut cu tehnicianul român și a spus ce obstacole are acum la formația „roș-albastră”, de fapt.

Gabi Enache nu crede că Laurențiu Reghecampf poate câștiga 10 meciuri consecutive cu FCSB

(36 de ani) a evoluat în trecut la FCSB și a colaborat cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) în perioada februarie 2016 – mai 2017. Fostul fotbalist român a comentat pe seama revenirii tehnicianului la echipa „roș-albastră” și nu crede că sunt posibile instant. Enache consideră că Reghecampf are nevoie de timp pentru a-și impune principiile și filosofia de joc asupra echipei.

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„Am avut o relație foarte bună cu el și echipa mergea foarte bine. Aveam un grup foarte unit, formase un grup frumos, un grup care trăgea la antrenamente de nu-ți imaginezi. Eu cred că venirea lui Reghe la FCSB este foarte interesantă. Vorbesc din postura unui jucător care a lucrat cu el și care știe exact ce înseamnă cerințele lui. Pune preț pe disciplină, pe pregătire fizică, organizare. Cel mai important este să câștige grupul, să câștige vestiarul. Are disciplină, trebuie respectate principiile. Eu n-aș pune mare presiune pe Reghe să câștige 10 meciuri consecutive, nu poți garanta aceste lucruri. Se pot întâmpla foarte multe. Trebuie să vedem o identitate de joc, o echipă compactă, agresivă, care să controleze meciurile. Rezultatele vor veni efectiv de la sine!”, a spus inițial Gabi Enache.

Amenzile usturătoare pe care le dădea Laurențiu Reghecampf în trecut la FCSB

Gabi Enache a vorbit ulterior și despre cum era Laurențiu Reghecampf ca antrenor. Fostul fotbalist a recunoscut că tehnicianul ținea foarte mult la disciplină și nu dădea înapoi de la a oferi amenzi usturătoare celor care se abăteau de la regulament. „De multe ori, poate era prea strictă atmosfera la echipă, plăteam câte 500 de euro amendă la fiecare greșeală. Dacă întârziai 2-3 minute, dacă făceai un mic gest, decidea Reghe să plătești amendă. De la 500 de euro pornea. Eu am plătit 500 de euro că n-aveam șapcă Nike în cap, aveam contract cu ei”.

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Enache a mai subliniat și diversitatea din lotul actual al FCSB-ului, în care se regăsesc mai mulți străini. În opinia sa, Reghecampf are o misiune foarte serioasă în ceea ce înseamnă gestionarea relațiilor dintre jucătorii săi. „Acum sunt parcă mai mulți străini, trebuie gestionată mai bine situația. Trebuie să fii și un foarte bun psiholog când ai luat echipa în momentul ăsta. Trebuie să le dai încrederea necesară, asta e cheia”, a mai spus Gabi Enache la