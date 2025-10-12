Sport

A mai căzut o barieră în fotbalul mondial! Cum a ajuns un fotbalist europen să joace pentru naționala Coreei de Sud

Jens Castrop este primul internațional sud-coreean care nu e născut în țara asiatică și provine din fotbalul european, acolo unde s-a lansat în profesionism
Catalin Oprea
12.10.2025 | 09:52
Jens Castrop a lăsat Germania pentru Coreea de Sud FOTO X

Coreea de Sud, o țară recunoscută, pentru tradiționalismul ei, a ajuns în situația de a avea la națională un fotbalist european. Atât ca naționalitate, cât și ca nume, Jens Castrop este o prezență inedită printre Son, Min, Lee, Kae sau Kim.

Jens Castrop este primul fotbalist din naționala Coreei de Sud născut în altă țară

Fotbalistul de 22 de a schimbat luna trecută naționala. A jucat la toate echipele de juniori până la U21 ale Germaniei, dar a ales la seniori naționala Coreei de Sud. A putut face asta deoarece mama sa este din Coreea de Sud.

Castrop a devenit primul fotbalist din istoria Coreei de Sud care nu provine din țara asiatică. El este născut la Dusseldorf, tatăl său fiind neamț. Jens a început fotbalul la FC Koln, dar acum joacă la Borussia Monchengladbach.

Fiind fost internațional de tineret, Castrop s-a aflat în atenția primei reprezentative a Germaniei, dar Federația de la Seul l-a convins să accepte să joace pentru Coreea de Sud. o echipă al cărei căpitan este Son Heung Min, fost coleg al lui Radu Drăgușin, de la Tottenham, acum la LAFC, unde e coechipier cu Alex Băluță.

Castrop spune că a ascultat vocea inimii

Iar fotbalistul a fost încântat mai ales că naționala asiatică este calificată la Campionatul Mondial. Plus că este una dintre reprezentativele cu greutate din fotbalul asiatic, luptând pentru titlu la fiecare Cupă a Asiei.

Castrop a dezvăluit că a urmat vocea inimii sale în decizia de a reprezenta Coreea de Sud în viitor.„A fost o decizie foarte dificilă”, a declarat el, potrivit agenției de știri Yonhap.

„Și cred că, atunci când iei astfel de decizii în viață, trebuie să asculți vocea inimii. Iar inima mea mi-a spus că vreau să joc pentru Coreea. De aceea sunt foarte mândru că mă aflu aici acum”, a explicat acesta.

Jesn castrop Coreea de Sud nationala GErmania
Are un stil de joc dur, dar combinativ

Selecționerul Hong Myung-Bo l-a convocat pe Castrop. „Deși este tânăr, este un jucător care a crescut constant, acumulând experiență în Bundesliga”, a declarat Hong într-o conferință de presă recentă, subliniind „stilul de joc combativ și dur” al noului său jucător.

Mai presus de toate, apreciez foarte mult voința puternică și simțul responsabilității de care a dat dovadă pentru a se alătura echipei noastre naționale”, a punctat antrenorul echipei calificate pentru a 11-a oară consecutiv la Campionatul Mondial.

Fotbalul sud-coreen s-a mai confruntat cu un caz special. La Cupa Mondială Feminină FIFA 2023, americanca Casey Phair a fost prima jucătoare de origine mixtă din fotbalul sud-coreean. Ea s-a născut însă în Coreea de Sud, pe care a părăsit-o când avea o lună.

