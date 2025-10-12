A mai căzut o barieră în fotbalul mondial! Cum a ajuns un fotbalist europen să joace pentru naționala Coreei de Sud

Coreea de Sud, o țară recunoscută, pentru tradiționalismul ei, a ajuns în situația de a avea la națională un fotbalist european. Atât ca naționalitate, cât și ca nume, Jens Castrop este o prezență inedită printre Son, Min, Lee, Kae sau Kim.

ADVERTISEMENT

Jens Castrop este primul fotbalist din naționala Coreei de Sud născut în altă țară

Fotbalistul de 22 de a schimbat luna trecută naționala. A jucat la toate echipele de juniori până la U21 ale Germaniei, dar a ales la seniori naționala Coreei de Sud. A putut face asta deoarece mama sa este din Coreea de Sud.

Castrop a devenit primul fotbalist din istoria Coreei de Sud care nu provine din țara asiatică. El este născut la Dusseldorf, tatăl său fiind neamț. Jens a început fotbalul la FC Koln, dar acum joacă la Borussia Monchengladbach.

ADVERTISEMENT

Fiind fost internațional de tineret, Castrop s-a aflat în atenția primei reprezentative a Germaniei, dar Federația de la Seul l-a convins să accepte să joace pentru Coreea de Sud.

Castrop spune că a ascultat vocea inimii

Plus că este una dintre reprezentativele cu greutate din fotbalul asiatic, luptând pentru titlu la fiecare Cupă a Asiei.

ADVERTISEMENT

Castrop a dezvăluit că a urmat vocea inimii sale în decizia de a reprezenta Coreea de Sud în viitor.„A fost o decizie foarte dificilă”, a declarat el, potrivit agenției de știri Yonhap.

ADVERTISEMENT

„Și cred că, atunci când iei astfel de decizii în viață, trebuie să asculți vocea inimii. Iar inima mea mi-a spus că vreau să joc pentru Coreea. De aceea sunt foarte mândru că mă aflu aici acum”, a explicat acesta.

Are un stil de joc dur, dar combinativ

Selecționerul Hong Myung-Bo l-a convocat pe Castrop. „Deși este tânăr, este un jucător care a crescut constant, acumulând experiență în Bundesliga”, a declarat Hong într-o conferință de presă recentă, subliniind „stilul de joc combativ și dur” al noului său jucător.

ADVERTISEMENT

„Mai presus de toate, apreciez foarte mult voința puternică și simțul responsabilității de care a dat dovadă pentru a se alătura echipei noastre naționale”, a punctat antrenorul echipei calificate pentru a 11-a oară consecutiv la Campionatul Mondial.

Fotbalul sud-coreen s-a mai confruntat cu un caz special. La Cupa Mondială Feminină FIFA 2023, americanca Casey Phair a fost prima jucătoare de origine mixtă din fotbalul sud-coreean. Ea s-a născut însă în Coreea de Sud, pe care a părăsit-o când avea o lună.