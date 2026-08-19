„A mai luat Gigi o țeapă!” Verdict dur despre Aymen Boutoutaou, transferul de 1,3 milioane de euro făcut de FCSB

ADVERTISEMENT

FCSB a făcut eforturi mari pentru a-l aduce pe Aymen Boutoutaou (25 de ani) în România. Roș-albaștrii au plătit o sumă consistentă de transfer pentru fotbalistul venit din Liga a III-a din Franța, însă prestațiile sale din campionat au dezamăgit până acum. Deși el a demonstrat certe calități, Boutoutaou nu are aportul pe care bucureștenii și l-ar fi imaginat.

Adrian Mutu, verdict dur despre Aymen Boutoutaou! Care este marea dilemă a „Briliantului”

Algerianul Aymen Boutoutaou a impresionat la debutul său doar prin câteva atingeri. El a arătat calități rarisime în rândul jucătorilor obișnuiți din SuperLiga României, tocmai de aceea așteptările au fost setate foarte sus. Din păcate, fotbalistul pe care FCSB a plătit 1,3 milioane de euro dezamăgește până acum și nu reușește să facă diferența în duelurile unu la unu, capitol la care se aștepta ca el să exceleze.

ADVERTISEMENT

După un nou meci nereușit, contra lui FC Botoșani, Adrian Mutu a dat un verdict dur despre fotbalistul roș-albaștrilor și a explicat că nu înțelege de ce a fost nevoie ca Gigi Becali să plătească o sumă atât de uriașă pentru un fotbalist care, din punctul său de vedere, care a fost doar rezervă în meciul cu moldovenii, însă a intrat de pe bancă și a făcut diferența. „Briliantul” îl vede pe Boutoutaou ca fiind doar o nouă țeapă luată de Gigi Becali

„L-ai luat pe Boutoutaou. Ce acțiuni a făcut? Ai dat bani pe el, probabil are salariu mare. A zis bine Gigi, că a mai luat o țeapă. Vii din Franța și nu driblezi pe nimeni! Fotbalul e peste tot la fel, și în Franța, și cu Botoșani”, a declarat Adrian Mutu la

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a pierdut deja încrederea în Boutoutaou

după meciul cu FC Botoșani. Patronul roș-albaștrilor i-a lăudat viziunea și pasele sale inteligente, însă consideră că fotbalistul de 1,3 milioane de euro este mult prea slab din punct de vedere fizic și nu reușește să-și câștige duelurile din acest punct de vedere:

ADVERTISEMENT

„Boutoutaou l-a avut pe Ilaș. Dacă n-a putut cu Ilaș, e o problemă. Are calitate, are inteligență de joc și dă niște pase frumoase, dar nu a mai driblat pe nimeni. Este prea firav. De-aia mă gândeam eu… cum adică nu-l văd ăia în Franța. Nu poate să câștige dueluri. El dacă vrea să dribleze, îi dă ăla un umăr și-l aruncă 15 metri. Asta este, la câte țepe am luat eu… mai iau una, nu-i problemă”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica cere timp pentru adaptarea lui Aymen Boutoutaou

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a fost cel care l-a urmărit pe Aymen Botoutaou înainte ca acesta să ajungă la FCSB. însă este sigur că el are nevoie de timp de adaptare.

„E un jucător creativ, trebuie în primul rând să-și cunoască foarte bine colegii. Să aibă o poziție în teren, e atacant lateral. A jucat dreapta, că nu e Miculescu, a jucat nr. 10, ultimul meci acasă cu Farul. El, anul trecut la Sochaux, a fost cel mai bun jucător jucând atacant lateral dreapta. S-a sacrificat el, cum ar veni. E clar că e jucător cu certe calități. Are nevoie de puțină încredere. N-a fost sub alți jucători care au evoluat”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „MM la FANATIK”.