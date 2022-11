A mâncat câte un pui rotisat întreg preț de 40 de zile. Ce a pățit bărbatul și ce anunț a făcut la finalul experimentului

Gestul unui bărbat din Philadelphia, pe nume Alexander Tominsky a ajuns viral în mediul online. Tânărul în vârstă de 31 de ani a decis să facă un experiment prin a mânca, timp de 40 de zile, un pui rotisat întreg.

Alexander Tominsky nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut la fapte. Pentru a demonstra că totul este real, s-a filmat și a postat pe Twitter,

Pentru ultimul pui rotisat, și-a anunțat fanii că-l va mânca în fața lor și așa a organizat o întâlnire cu ei. Totul s-a întâmplat în aer liber, la o masă, așezată pe un covor roșu. Aclamat de mulțimea prezentă, Alexander și-a dus misiunea la bun sfârșit. În urma experimentului, și-a căpătat denumirea de ”Rotisserie Chicken Guy”.

Într-un interviu pentru , bărbatul a dezvăluit că a pierdut 16 kilograme în cele 40 de zile, dar și că experimentul nu a fost unul ușor. La un moment dat, mânca puiul pe bucăți, înghițite cu apă.

Cum i-a venit bărbatului ideea

Într-un alt interviu, pentru , Alexander a spus cum i-a venit ideea. Totul a fost pus la cale după ce a observat cum servea, adesea, pui la rotisor, lângă restaurantul de lângă locul său de muncă.

Nimeni nu l-a susținut în ”misiunea sa măreață”, nici măcar soția. Acum chiar dacă și-a dus totul la final, Alexander a mai precizat că nu ar mai repeta experienta, mai ales că organismul i-a fost afectat.

”Ah, corpul mi-a fost afectat clar. Aveam crampe constant și eram balonat. Esofagul mi s-a sensibilizat de la prea multă sare.

Am slăbit câteva kilograme și nu aveam deloc nevoie să slăbesc. (…) Băi, nu! N-o să-mi mai bat niciodată joc de mine în felul ăsta. O să am grijă de corpul meu”, a relatat Alexander pentru vice.com.

