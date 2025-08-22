A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva

Cazul fetiței de 12 ani care a murit subit după ce a mâncat chipsuri și curry a făcut înconjurul internetului. Deși ancheta a evidențiat faptul că micuța era sănătoasă, se pare că părinții nu erau pregătiți pentru așa ceva.

De ce a murit fetița subit după ce a mâncat chipsuri și curry

Holly Stuckey, din Maesteg, Bridgend avea 12 ani, iar tragedia s-a produs în urmă cu mai bine de un deceniu. Chiar și așa, cazul mai continuă să fie discutat și astăzi, iar specialiștii au tras numeroase semnale de alarmă în acest sens.

Menționăm faptul că fetița a murit subit după ce a mâncat chipsuri și curry, chiar în brațele tatălui său. Ancheta realizată de autorități însă a evidențiat faptul că micuța a suferit o reacție alergică.

Mai exact, a fost vorba despre un șoc anafilactic brusc, despre care s-a spus că ar fi fost declanșat . Aceeași anchetă a evidențiat faptul că micuța era sănătoasă și se simțea bine înainte să mănânce.

Ce au aflat medicii la autopsie

„Nu vreau să mor”, i-ar fi spus fetița tatălui ei, ținându-l în brațe, chiar în timp ce se lupta să respire. Din păcate însă, a fost mult prea târziu pentru ca micuța să fie salvată. Care a fost însă șirul evenimentelor și ce au spus medicii?

Medicul legist din Bridgend, Louise Hunt, a stabilit că Holly a murit de cauză necunoscută. La rândul său, unul dintre cei mai importanți experți britanici în alergii, Dr. Richard Pumphrey, a declarat în cadrul anchetei că e posibil ca chipsurile să fi fost de vină.

„Ea mâncase chipsuri și au existat situații în care chipsurile au conținut altceva decât cartofi. Este o posibilitate – a fost raportat în trecut, dar ne străduim să găsim o cauză”, a completat acesta, conform .

Cum s-ar fi întâmplat tragedia

Situația e cu atât mai bizară în contextul în care fetița suferea de astm, dar nu avusese nicio alergie alimentară. Și nici părinții fetiței care a murit subit după ce a mâncat chipsuri și curry nu își explică cele întâmplate.

În ziua tragediei, Holly a fost la cumpărături cu tatăl ei, Clive, în vârstă de 44 de ani. „I-am dat curry și cartofi prăjiți, dar nu a mâncat prea mult. Era un copil pretențios. După masă, se plângea că avea probleme cu respirația. A tras două fumuri pe inhalatorul ei albastru și unul pe cel violet. Spunea: «Nu vreau să mor».”, a povestit acesta.

Ancheta a mai scos la suprafață faptul că ulterior, bărbatul și-a dus fiica la baie, unde aceasta s-a prăbușit inconștientă. Deși a încercat să o resusciteze, nimic nu s-a mai putut face.

„Am pus-o pe o parte și am început să-i fac resuscitare cardiopulmonară în timp ce soția mea suna la serviciile de urgență. Am făcut tot ce am putut. Aș fi vrut să fac mai mult”, a mai dezvăluit bărbatul. Holly a fost transportată la spital în octombrie 2010, dar medicii nu au putut să o resusciteze.