News

A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva

O fetiță de doar 12 ani a murit subit în brațele tatălui său la scurt timp după ce a mâncat chipsuri și curry. Cum s-a întâmplat asta?
Valentina Vladoi
22.08.2025 | 19:30
A mancat chipsuri si curry iar ulterior a murit subit in bratele tatalui sau la doar 12 ani Cum a fost posibil asa ceva
De ce a murit fetița subit după ce a mâncat chipsuri și curry. Sursă foto: Freepik

Cazul fetiței de 12 ani care a murit subit după ce a mâncat chipsuri și curry a făcut înconjurul internetului. Deși ancheta a evidențiat faptul că micuța era sănătoasă, se pare că părinții nu erau pregătiți pentru așa ceva.

ADVERTISEMENT

De ce a murit fetița subit după ce a mâncat chipsuri și curry

Holly Stuckey, din Maesteg, Bridgend avea 12 ani, iar tragedia s-a produs în urmă cu mai bine de un deceniu. Chiar și așa, cazul mai continuă să fie discutat și astăzi, iar specialiștii au tras numeroase semnale de alarmă în acest sens.

Menționăm faptul că fetița a murit subit după ce a mâncat chipsuri și curry, chiar în brațele tatălui său. Ancheta realizată de autorități însă a evidențiat faptul că micuța a suferit o reacție alergică.

ADVERTISEMENT

Mai exact, a fost vorba despre un șoc anafilactic brusc, despre care s-a spus că ar fi fost declanșat de cartofii prăjiți. Aceeași anchetă a evidențiat faptul că micuța era sănătoasă și se simțea bine înainte să mănânce.

Ce au aflat medicii la autopsie

„Nu vreau să mor”, i-ar fi spus fetița tatălui ei, ținându-l în brațe, chiar în timp ce se lupta să respire. Din păcate însă, a fost mult prea târziu pentru ca micuța să fie salvată. Care a fost însă șirul evenimentelor și ce au spus medicii?

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Medicul legist din Bridgend, Louise Hunt, a stabilit că Holly a murit din cauza unei reacții anafilactice de cauză necunoscută. La rândul său, unul dintre cei mai importanți experți britanici în alergii, Dr. Richard Pumphrey, a declarat în cadrul anchetei că e posibil ca chipsurile să fi fost de vină.

ADVERTISEMENT
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta”...
Digisport.ro
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează

„Ea mâncase chipsuri și au existat situații în care chipsurile au conținut altceva decât cartofi. Este o posibilitate – a fost raportat în trecut, dar ne străduim să găsim o cauză”, a completat acesta, conform BBC.

Cum s-ar fi întâmplat tragedia

Situația e cu atât mai bizară în contextul în care fetița suferea de astm, dar nu avusese nicio alergie alimentară. Și nici părinții fetiței care a murit subit după ce a mâncat chipsuri și curry nu își explică cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

În ziua tragediei, Holly a fost la cumpărături cu tatăl ei, Clive, în vârstă de 44 de ani. „I-am dat curry și cartofi prăjiți, dar nu a mâncat prea mult. Era un copil pretențios. După masă, se plângea că avea probleme cu respirația. A tras două fumuri pe inhalatorul ei albastru și unul pe cel violet. Spunea: «Nu vreau să mor».”, a povestit acesta.

Ancheta a mai scos la suprafață faptul că ulterior, bărbatul și-a dus fiica la baie, unde aceasta s-a prăbușit inconștientă. Deși a încercat să o resusciteze, nimic nu s-a mai putut face.

„Am pus-o pe o parte și am început să-i fac resuscitare cardiopulmonară în timp ce soția mea suna la serviciile de urgență. Am făcut tot ce am putut. Aș fi vrut să fac mai mult”, a mai dezvăluit bărbatul. Holly a fost transportată la spital în octombrie 2010, dar medicii nu au putut să o resusciteze.

Nunțile în România sunt în scădere, arată datele INS. Motivul pentru care cuplurile...
Fanatik
Nunțile în România sunt în scădere, arată datele INS. Motivul pentru care cuplurile nu își mai asumă o astfel de responsabilitate
Donald Trump, anunț-surpriză direct de la Casa Albă. Președintele SUA va da declarații...
Fanatik
Donald Trump, anunț-surpriză direct de la Casa Albă. Președintele SUA va da declarații de la ora 19.00
Unul dintre foștii consilieri ai lui Trump, percheziționat de FBI. Este vizat într-o...
Fanatik
Unul dintre foștii consilieri ai lui Trump, percheziționat de FBI. Este vizat într-o anchetă privind documente clasificate
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!