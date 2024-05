A mâncat un fruct exotic și a fost aproape să fie ucis. Ce greșeală a făcut un turist aflat în vacanță

Atunci când suntem într-o escapadă de vacanță, deseori suntem Totuși, este esențial să ne asigurăm că dispunem de toate informațiile necesare înainte de a explora gastronomia caracteristică zonei respective.

Turistul care a suferit arsuri după ce a gustat din fructele locale

Thomas Harold Watson, un turist britanic în Mexic, , suferind arsuri grave de gradul trei pe față și având mâinile pătate. Potrivit nypost.com, citat de , incidentul a avut loc în timpul unei vacanțe petrecute în peninsula Yucatan din Mexic, în luna mai.

„Auzisem despre fruct, dar nu l-am încercat niciodată personal, așa că l-am cumpărat, am ieșit la plimbare și am început să mănânc câteva fructe diferite. Poți mânca fructele de mere caju, se presupune că sunt puțin amare”, a povestit britanicul.

Atracția pentru merele de caju găsite pe un tarabe local l-a determinat pe britanic să încerce aceste fructe. Cu toate acestea, ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență plăcută s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Descriind evenimentul, Watson a povestit că, deși auzise despre aceste fructe, nu le încercase niciodată personal. Astfel, la îndemnul curiozității, a cumpărat câteva exemplare și a plecat la o plimbare.

Cu toate că fructul părea a fi ușor amar, când a mușcat din el, a avut parte de o reacție extrem de violentă. A descris senzația ca și cum ar fi fost străpuns de flăcări în momentul în care a gustat din fruct.

Reacția șocantă pe care a avut-o turistul după ce a mâncat fructul

Dimineața următoare, când s-a trezit, a constatat cu groază că fața sa era complet arsă, asemenea unei arsuri cauzate de un lichid acid. De asemenea, a observat că mâinile îi erau pătate și decolorate, efect al contactului cu substanțele chimice din fruct.

„M-am gândit să-l gust; semăna cu fructul pasiunii. Am mușcat din el şi a explodat imediat. Instantaneu am simțit că un foc îmi străbătea gura. (…) Nu mi-a venit să cred durerea pe care am simţit-o imediat ce am muşcat dintr-un singur fruct”, a declarat el pentru Southwest News Service.

A fost ulterior informat că merele de caju conțin substanțe chimice precum cardol și acid anacardic, care pot provoca arsuri severe la contactul cu pielea.

Descoperind aceste detalii abia după ce a căutat informații pe Google, Watson și-a exprimat înțelepciunea de a fi bine informat înainte de a încerca preparate locale.

Concluzionând, el a subliniat importanța de a avea cunoștințe despre mâncărurile locale înainte de a le degusta, chiar și într-o aventură culinară în timpul vacanței.