Sport

A marcat 8 goluri în Elveţia – România 24-36 și a reacționat plină de emoții la final: „Sunt copleșită!”

România a învins cu 36-24 în meciul împotriva Elveţiei şi a încheiat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin. Cum a reacționat Lorena Ostase, după ce a marcat 8 goluri.
Mihai Dragomir
07.12.2025 | 21:40
A marcat 8 goluri in Elvetia Romania 2436 si a reactionat plina de emotii la final Sunt coplesita
ULTIMA ORĂ
Lorena Ostase, reacție genială după Elveția - România 24-36 la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Final de drum pentru naționala României la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” au încheiat pe locul 9 după ultimul meci în care au învins Elveția cu 36-24. Ce a spus la final Lorena Ostase, după o prestație de vis.

Lorena Ostase, reacție genială după Elveţia – România 24-36 în ultimul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Campionatul Mondial de handbal feminin a însemnat pentru România o victorie impresionată cu Elveția în ultimul meci, dar o clasare finală pe locul 9. Cea mai bună marcatoare a fost Lorena Ostase, cu 8 goluri din 10 aruncări.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, sportiva care semna la începutul anului cu Gloria Bistrița, a spus că a fost impresionată de susținerea pe care „tricolorele” au avut-o la competiția găzduită de Germania și Olanda. De asemenea, ea a spus că a fost fericită să le ofere această victorie la scor suporterilor români.

„Am început meciul cu această mentalitate, gândindu-ne că e ultimul meci la turneu, așa că am vrut să dăm tot ce am avut mai bun. Am vrut să ne facem fanii fericiți. Da, nu ne-am așteptat să fie atât de mulți români aici, în culorile noastre. Sunt copleșită.

ADVERTISEMENT
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri,...
Digi24.ro
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul

Mă bucur că am putut să câștigăm această partidă pentru ei. Eu sunt fericită că pot fi ajutată de colege și că eu le pot ajuta pe ele, la rândul meu”, a declarat Lorena Ostase.

ADVERTISEMENT
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a...
Digisport.ro
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a zdrobit” Elveția

Parcursul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Naționala României a făcut parte dintr-o grupă infernală la CM 2025 (Grupa A: Danemarca, România, Japonia, Croația). După victoriile cu Croația (România – Croaţia 34-23) și cu Japonia (România – Japonia 31-27), „tricolorele” au înregistrat apoi un eșec cu Danemarca (Danemarca – România 39-31).

Parcursul echipei noastre a mai consemnat apoi un eșec cu Ungaria (Ungaria – România 34-29), o victorie cu Senegal (România – Senegal 37-17), și, finalmente, succesul cu Elveția (Elveţia – România 24-36).

ADVERTISEMENT
Ianis Stoica e pe val în Portugalia! Meci de vis pentru fostul atacant...
Fanatik
Ianis Stoica e pe val în Portugalia! Meci de vis pentru fostul atacant de la FCSB
Situaţie inedită în SuperLiga! Fiul şi-a învins pe teren tatăl antrenor principal
Fanatik
Situaţie inedită în SuperLiga! Fiul şi-a învins pe teren tatăl antrenor principal
Dorinel Munteanu a confirmat discuțiile cu formația din SuperLiga: „Decizia este la ei”....
Fanatik
Dorinel Munteanu a confirmat discuțiile cu formația din SuperLiga: „Decizia este la ei”. Despre ce echipă este vorba
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!