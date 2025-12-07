A marcat 8 goluri în Elveţia – România 24-36 și a reacționat plină de emoții la final: „Sunt copleșită!”

ADVERTISEMENT

Final de drum pentru naționala României la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” au încheiat pe locul 9 după ultimul meci în care au învins Elveția cu 36-24. Ce a spus la final Lorena Ostase, după o prestație de vis.

Lorena Ostase, reacție genială după Elveţia – România 24-36 în ultimul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Campionatul Mondial de handbal feminin a însemnat pentru România o victorie impresionată cu Elveția în ultimul meci, dar o clasare finală pe locul 9. Cea mai bună marcatoare a fost Lorena Ostase, cu 8 goluri din 10 aruncări.

ADVERTISEMENT

La , sportiva care semna la începutul anului cu Gloria Bistrița, a spus că a fost impresionată de susținerea pe care „tricolorele” au avut-o la competiția găzduită de Germania și Olanda. De asemenea, ea a spus că a fost fericită să le ofere această victorie la scor suporterilor români.

„Am început meciul cu această mentalitate, gândindu-ne că e ultimul meci la turneu, așa că am vrut să dăm tot ce am avut mai bun. Am vrut să ne facem fanii fericiți. Da, nu ne-am așteptat să fie atât de mulți români aici, în culorile noastre. Sunt copleșită.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că am putut să câștigăm această partidă pentru ei. Eu sunt fericită că pot fi ajutată de colege și că eu le pot ajuta pe ele, la rândul meu”, a declarat Lorena Ostase.

ADVERTISEMENT

Parcursul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Naționala României a făcut parte dintr-o (Grupa A: Danemarca, România, Japonia, Croația). După victoriile cu Croația (România – Croaţia 34-23) și cu Japonia (România – Japonia 31-27), „tricolorele” au înregistrat apoi un eșec cu Danemarca (Danemarca – România 39-31).

Parcursul echipei noastre a mai consemnat apoi un eșec cu Ungaria (Ungaria – România 34-29), o victorie cu Senegal (România – Senegal 37-17), și, finalmente, succesul cu Elveția (Elveţia – România 24-36).