A marcat în Arsenal – Real Madrid 3-0 și a dezvăluit planul pentru retur: „Se pot întâmpla o mie de lucruri pe teren”

Arsenal pornește cu un avans important înainte de manșa secundă contra lui Real Madrid din sferturile UEFA Champions League. după o , care a înscris două goluri superbe. Cea de-a treia reușită a londonezilor i-a aparținut spaniolului Mikel Merino, care a vorbit în presa din țara natală despre returul contra madrilenilor.

Mikel Merino: „Trebuie să ne adaptăm la orice se va întâmpla”

Arsenal este favorită la calificarea în semifinalele Champions League, dar trupa lui Mikel Arteta va avea o misiune dificilă pe terenul lui Real Madrid, formație binecunoscută pentru revenirile fabuloase din ultimele sezoane, în special în Ligă.

ADVERTISEMENT

Înainte de returul din Spania, Mikel Merino a vorbit despre atmosfera din vestiarul echipei sale. „Golurile lui Rice au pus în plan secund reușita mea, dar îmi voi aminti tot timpul de acel gol marcat contra lui Real Madrid. Am avut multe experiențe pe Santiago Bernabeu, atât bune, cât și rele. Se pot întâmpla o mie de lucruri pe un teren de fotbal, de asta avem atât de mult respect pentru ei.

Nu am vorbit cu colegii despre asta, dar sunt conștienți de aceste lucruri, pentru că s-au întâmplat în ultimii ani, în special în Champions League. E natural să existe aceste discuții când vine vorba de Real Madrid și de Bernabeu.

ADVERTISEMENT

(n.r. e capabilă Real Madrid să revină?) Au făcut-o în trecut, iar noi vom intra pe teren cu gândul că jocul este deschis. Am văzut niște lucruri greu de realizat în fotbal. O să jucăm curajos, în stilul lui Arsenal, vom fi loiali sistemului nostru. În orice meci, aspectul psihologic este important, cu atât mai mult când vine vorba de Madrid, ținând cont de lucrurile pe care le-au realizat.

Dar, echipa este pregătită (n.r. dacă Real Madrid marchează devreme). Trebuie să ne adaptăm la orice se va întâmpla și să fim concentrați. Lucrăm mult la aspectul mental, zi de zi. Antrenorul ne pune în situații dificile pentru a ne pregăti pentru orice fel de meci”, a declarat Mikel Merino, conform .

ADVERTISEMENT

Post inedit în acest sezon pentru Mikel Merino: „Pentru echipă voi face orice”

În ultimele luni, Merino a evoluat la Arsenal pe un post neobișnuit pentru el, cel de atacant. și Kai Havertz din cauza unor accidentări și nu au transferat un „vârf” în iarnă, așadar Mikel Arteta a fost nevoit să improvizeze.

ADVERTISEMENT

„Înainte de meciul cu Leicester (n.r. 2-0, pe 15 februarie), au menționat posibilitatea să joc ca număr 9 fals, ținând cont de calitățile mele. Am spus că pentru echipă voi face orice și că voi da totul. Am jucat 20 de minute în acea poziție și am dat două goluri. Arteta crede în mine și în calitățile mele. În primă fază mi-a fost greu, totul părea atât de diferit și îmi era greu să îi găsesc pe coechipieri.

(n.r. vei juca în continuare ca număr 9?) Nu știu, totul depinde de antrenor, eu voi fi pregătit pentru orice. Este un sezon special, nu doar datorită golurilor, dar și pentru bucuria de a juca pe un alt post, unul pe care nu am evoluat în carieră” a transmis fotbalistul spaniol.

Meciul de pe Emirates a fost cel de-al 11-lea pe care Mikel Merino îl joacă împotriva lui Real Madrid. Acesta a înscris de patru ori și a oferit o pasă decisivă în aceste dueluri, având un bilanț de cinci victorii, o remiză și cinci înfrângeri.