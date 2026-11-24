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Galatasaray a câştigat cu . Deniz Gul a marcat unicul gol al meciului în minutul 77, la primul şut pe spaţiul porţii. Turcul a plătit scump golul, fiind lovit cu gheata în faţă la faza golului.

Deniz Gul, lovit în plină figură la faza golului!

Reuşita a venit în urma unui corner. Deniz Gul a pus capul la o minge pe care a reuşit să o trimită spre poartă, cu câteva sutimi de secundă înainte să primească un picior în plină figură din partea unui adversar, care încerca să degajeze balonul. ( )

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După ce a văzut că mingea intră în poartă, Deniz Gul s-a bucurat alături de coechipieri. Câteva secunde mai târziu, jucătorul lui Galatasaray a început să sângereze abundent şi a avut nevoie de un bandaj uriaş, evoluând aşa până la finalul confruntării.

Galatasaray, a treia victorie în Champions League

Galatasaray a rezistat presiunii din final a englezilor şi obţine a treia victorie consecutivă în cea mai importantă competiţie intercluburi. Turcii sunt foarte aproape de calificarea în play-off, iar ultimul meci din acest an în Champions League .

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Aston Villa a suferit a doua înfrângere consecutiv în competiţie. După un start perfect, cu trei victorii, echipa lui Unai Emery a pierdut cu Barcelona şi Galatasaray. Englezii mai au de jucat împotriva celor de la PSG, pe 8 decembrie.