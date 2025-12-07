A marcat în U Craiova – CFR Cluj 1-1, dar nu s-a bucurat pentru reușita sa. Tudor Băluță: „Suntem dezamăgiți!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a fost cât pe ce să câștige derby-ul de acasă cu CFR Cluj, însă meciul s-a terminat cu scorul final de 1-1. Cum au reacționat fotbaliștii lui Filipe Coelho după remiza de pe „Oblemenco”.

Tudor Băluță, la pământ după punctele scăpate printre degete în U Craiova – CFR Cluj 1-1

Al doilea mare derby al acestui weekend din SuperLiga, după FCSB – Dinamo 0-0, a fost meciul U Craiova – CFR Cluj 1-1. Oltenii au fost foarte aproape de o victorie importantă, dar ardelenii au reușit să le țină piept și să plece la rândul lor cu un punct.

Tudor Băluță, , a fost cel care a deblocat tabela de marcaj duminică seară. Tânărul mijlocaș român nu s-a putut bucura din plin după meci, spunând clar că echipa lui merita din plin victoria.

„Sincer, aș fi preferat să nu marchez eu și să o facă alții la toate ocaziile pe care le-am avut noi. A fost un meci pe care l-am dominat și ofensiv și defensiv. Ei au avut gol pe o fază mai puțin bună din partea noastră. Păcat de felul în care am jucat. Am intrat foarte concentrați, știind ce ne dorim de la acest meci. Suntem dezamăgiți, cred că meritam victoria la cum a decurs meciul.

Două meciuri foarte bune ale noastre (n.r. – și cu U Cluj și cu CFR Cluj), poate mai bun acesta decât cel de la Cluj. E păcat, ce să mai zici. Ocaziile ni le-am creat, am avut ocazii, am pus în practică ce am lucrat la antrenamente. Sper să intre la meciurile următoare.

Eu zic că, deși ultimele două rezultate din campionat nu au fost rezultatele dorite, meciul din Cupă ar trebui să ne dea moralul pentru meciul din Conference. Mergem la victorie. Fanii sunt alături de noi, ne împing de la spate, se simt aceste lucruri. E dezamăgire pentru suporteri rezultatul, dar jocul prestat trebuie să ne dea încredere pentru meciurile următoare și să câștigăm!”, a spus Tudor Băluță după meci.

Nicușor Bancu nu dezarmează după U Craiova – CFR Cluj 1-1 și se gândește deja la meciul din Conference. „Sper să obținem joi o calificare istorică”

Nicușor Bancu a fost aproape să marcheze și el în poarta celor de la CFR Cluj. Deși , după ce a văzut prea multe cartonașe galbene, căpitanul „leilor din Bănie” speră ca echipa lui să treacă peste rezultatul cu CFR și să obțină calificarea în primăvara europeană.

„Noi încercăm să ne îmbunătățim la finalizare la fiecare antrenament. Eu sunt mândru de echipă și de felul în care am jucat. Pentru mine, azi am câștigat. Îmi pare rău de golul primit, dintr-o greșeală. Îmi pare rău de Matei, am văzut că a plâns la finalul meciului. Este vina tuturor. Mergem înainte și sperăm să scoatem un rezultat bun joi.

Jocurile ne ajută să credem în titlu. Dacă jucam prost și nu aveam ocazii sau nu dominam echipele, da, dar statistica ne ajută. Noi credem că se poate și că suntem o echipă puternică. O să înscriem mai mult și vom lega victoriile.

Suntem iubiți foarte mult de lumea din Craiova, am făcut și câteva performanțe în Europa. Lumea vine la stadion, ne încurajează și vreau să le mulțumesc. Sper să obținem joi o calificare istorică”, a spus și Nicușor Bancu.