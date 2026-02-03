Efectul Gigi Becali: a marcat la o zi după ce patronul lui FCSB a recunoscut public că-l vrea, iar apoi a ratat inexplicabil din fața porții. Video

ADVERTISEMENT

Recent, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că își dorește la FCSB un jucător de la U Cluj. În primă fază, patronul campioanei României nu a dorit să ofere mai multe detalii în acest sens.

Macalou a ieșit la rampă și în repriza a doua. Silva i-a centrat perfect în fața porții și, fără om în marcaj, atacantul din Coasta de Fildeș a trimis pe lângă poartă ( ).

Issouf Macalou a marcat pentru U Cluj la o zi după ce Gigi Becali a confirmat că îl vrea pe FCSB

Doar că ulterior FANATIK a aflat că este vorba despre Issouf Macalou. La scurt timp, omul de afaceri a confirmat această informație. Iar acum, , în meciul de pe teren propriu cu FC Argeș din cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga.

El a deschis scorul în minutul 12 cu un șut deviat din afara careului, după o minge așezată perfect de către Dan Nistor A fost doar al doilea gol marcat de Macalou până acum în această stagiune. Anterior, el a reușit să puncteze contra celor de la Metaloglobus, la Clinceni, în chiar prima etapă din actualul sezon. De asemenea, fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB a mai semnat până în prezent și șase pase decisive în SuperLiga.

Ce a spus Gigi Becali despre interesul pentru Macalou

, ulterior meciului câștigat de FCSB pe Arena Națională cu scorul de 1-0 în fața lui Csikszereda, Gigi Becali a transmis următoarele:

„Am mai văzut eu aseară un jucător, la U Cluj. Am văzut, dar e greu să iei de la ei. În play-off mi-e frică cel mai mult… Eu cred că U Cluj va fi pe locul 4, noi pe 5.

Au forță, au jucători puternici, care au curaj, bărbați, pasează, se luptă. Rapid nu a avut nicio ocazie de gol, jucând acasă. Singurul lucru ce nu au cei de la U Cluj… Un atacant, unul care să o bage în poartă”.

Ulterior, după ce FANATIK a informat în exclusivitate că este vorba despre Macalou, Gigi Becali a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi Sport:

„Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. staff-ul tehnic de la FCSB). Să vedem ce se va întâmpla”.