Sport

Efectul Gigi Becali: a marcat la o zi după ce patronul lui FCSB a recunoscut public că-l vrea, iar apoi a ratat inexplicabil din fața porții. Video

Încă un motiv pentru Gigi Becali să îl vrea la FCSB! Jucătorul dorit de patronul campioanei a marcat din nou în SuperLiga
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.02.2026 | 19:10
Efectul Gigi Becali a marcat la o zi dupa ce patronul lui FCSB a recunoscut public cal vrea iar apoi a ratat inexplicabil din fata portii Video
ULTIMA ORĂ
Gol marcat de Macalou pentru U Cluj. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Recent, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că își dorește la FCSB un jucător de la U Cluj. În primă fază, patronul campioanei României nu a dorit să ofere mai multe detalii în acest sens.

UPDATE: Macalou, ratare colosală în U Cluj – FC Argeș

Macalou a ieșit la rampă și în repriza a doua. Silva i-a centrat perfect în fața porții și, fără om în marcaj, atacantul din Coasta de Fildeș a trimis pe lângă poartă (AICI VIDEO).

ADVERTISEMENT
ratare macalou
Macalou, ratare colosală în U Cluj – FC Argeș
Foto: captură Prima Sport

Issouf Macalou a marcat pentru U Cluj la o zi după ce Gigi Becali a confirmat că îl vrea pe FCSB

Doar că ulterior FANATIK a aflat că este vorba despre Issouf Macalou. La scurt timp, omul de afaceri a confirmat această informație. Iar acum, fotbalistul „șepcilor roșii” a reușit să marcheze din nou pentru echipa sa, în meciul de pe teren propriu cu FC Argeș din cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga.

El a deschis scorul în minutul 12 cu un șut deviat din afara careului, după o minge așezată perfect de către Dan Nistor (AICI VIDEO). A fost doar al doilea gol marcat de Macalou până acum în această stagiune. Anterior, el a reușit să puncteze contra celor de la Metaloglobus, la Clinceni, în chiar prima etapă din actualul sezon. De asemenea, fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB a mai semnat până în prezent și șase pase decisive în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24.ro
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică

Ce a spus Gigi Becali despre interesul pentru Macalou

În direct la FANATIK SUPERLIGA, ulterior meciului câștigat de FCSB pe Arena Națională cu scorul de 1-0 în fața lui Csikszereda, Gigi Becali a transmis următoarele:

ADVERTISEMENT
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut...
Digisport.ro
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune

„Am mai văzut eu aseară un jucător, la U Cluj. Am văzut, dar e greu să iei de la ei. În play-off mi-e frică cel mai mult… Eu cred că U Cluj va fi pe locul 4, noi pe 5.

Au forță, au jucători puternici, care au curaj, bărbați, pasează, se luptă. Rapid nu a avut nicio ocazie de gol, jucând acasă. Singurul lucru ce nu au cei de la U Cluj… Un atacant, unul care să o bage în poartă”. 

ADVERTISEMENT

Ulterior, după ce FANATIK a informat în exclusivitate că este vorba despre Macalou, Gigi Becali a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi Sport:

„Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. staff-ul tehnic de la FCSB). Să vedem ce se va întâmpla”. 

Transylvania Open 2026. Gabriela Ruse, eliminată surprinzător în primul tur!
Fanatik
Transylvania Open 2026. Gabriela Ruse, eliminată surprinzător în primul tur!
Românul comparat cu Cristiano Ronaldo, debut cu ghinion în SuperLiga! A văzut cum...
Fanatik
Românul comparat cu Cristiano Ronaldo, debut cu ghinion în SuperLiga! A văzut cum echipa sa pierde în prelungiri
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi...
Fanatik
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi dea Dumnezeu sănătate şi după Mondial să îşi poată onora cuvântul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
20 de afaceriști din Constanța, gata să investească câte 5.000.000 de euro în...
iamsport.ro
20 de afaceriști din Constanța, gata să investească câte 5.000.000 de euro în Farul lui Hagi!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!