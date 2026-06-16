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A marcat pentru Iran la Cupa Mondială și a celebrat cu un gest interzis: „Nemernic terorist!” Ce spune regulamentul FIFA

Noi controverse legate de naționala Iranului după 2-2 cu Noua Zeelandă la debutul la Cupa Mondială. Unul dintre marcatorii iranieni a fost criticat după ce a celebrat într-un mod interzis.
Mihai Dragomir
16.06.2026 | 07:43
A marcat pentru Iran la Cupa Mondiala si a celebrat cu un gest interzis Nemernic terorist Ce spune regulamentul FIFA
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Celebrare controversată a fotbalistului iranian la Cupa Mondială. Sursa Foto: Profimedia.
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Continuă controversele din jurul naționalei Iranului. Echipa națională a jucat primul meci de la această ediție de Cupă Mondială, 2-2 cu Noua Zeelandă. Fotbalistul gazdelor, care a marcat golul decisiv, a avut o celebrare nepotrivită și a fost criticat aspru. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe „SoFi Stadium”.

Jucătorul Iranului a celebrat golul decisiv într-un mod interzis

Grupa G de la Campionatul Mondial a bifat oficial primele meciuri. După Belgia – Egipt 1-1, a urmat apoi partida dintre Iran și Noua Zeelandă. Oaspeții au lovit primii prin Elijah Just, în minutul 7. Iranienii au răspuns în minutul 32, prin Ramin Rezaeian. Același Elijah Just a readus Noua Zeelandă în avantaj în minutul 55, însă scorul final a fost stabilit de Mohammad Mohebi, în minutul 64.

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Cel din urmă gol a fost celebrat de fotbalistul iranian într-un mod nepermis. Mai exact, el a arătat către public cum îi „împușcă” pe rând, iar gestul său a fost criticat imediat pe rețelele sociale. „FIFA ne-a confiscat steagurile cu soare și leu din motive „politice”, dar acest nemernic terorist poate face un gest cu arma către mulțime. Mohammad (nume potrivit) Mohebi trebuie interzis să joace în acest turneu”.

Ce spune regulamentul FIFA despre celebrările provocatoare

Conform Legilor Jocului (stabilite de IFAB și aplicate de FIFA), mai exact Legea 12 – Faulturi și comportament incorect, jucătorii au voie să se bucure după marcarea unui gol, dar celebrarea nu trebuie să fie excesivă. O celebrare în care un jucător simulează că trage cu o armă înspre public este sancționată automat cu cartonaș galben.

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În cazul iranianului, regulamentul interzice strict orice acțiune care poate incita spectatorii sau adversarii. Simularea împușcării publicului se încadrează direct la următoarea prevedere clară din Legea 12: Jucătorul trebuie avertizat (cartonaș galben) dacă gesticulează sau acționează într-un mod provocator, zeflemitor sau instigator. Mohammad Mohebi nu a văzut însă avertismentul.

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Atacantul uruguayan Edinson Cavani este unul dintre cazurile cunoscute în acest sens. În anul 2014, când era legitimat pentru PSG, a marcat un penalty într-un meci cu RC Lens. El a făcut celebrarea sa clasică, simulând că trage cu o pușcă cu lunetă („lunetistul”). Arbitrul i-a acordat imediat cartonaș galben pentru comportament provocator. Surprins, Cavani a protestat și a atins brațul arbitrului, primind și cartonașul roșu în mai puțin de 10 secunde de la prima sancțiune.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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