Dennis Politic, mărturisire după ce a marcat primul gol pentru FCSB în SuperLiga. „Urmăresc meciurile lui Dinamo, dar nu regret nimic!”

Dennis Politic a înscris primul său gol pentru FCSB în SuperLiga în remiza cu Hermannstadt (scor 3-3). Ce a spus fotbalistul despre trecutul său dinamovist, dar și despre situația din clasament a echipei sale.
Mihai Dragomir
10.11.2025 | 09:51
Moment de sinceritate al lui Dennis Politic după ce a marcat primul gol pentru FCSB în SuperLiga. Sursa Foto: Sport Pictures.
FCSB a plecat de la Sibiu cu doar un singur punct după 3-3 cu Hermannstadt. Cel care a salvat campioana en-titre de la un nou eșec a fost chiar Dennis Politic. Ce a spus fostul dinamovist după ce a marcat primul gol în SuperLiga pentru noua sa echipă.

Dennis Politic nu regretă că a plecat de la Dinamo

Dennis Politic a evoluat 2 sezoane pentru Dinamo, semnând cu „câinii” în vara anului 2023. În vara acestui an, el a făcut parte din schimbul care l-a vizat pe Alexandru Musi plus aproape un milion de euro.

Fotbalistul, care era cu gândul la FCSB încă de când era la Dinamo, a declarat după meciul cu Hermannstadt că nu regretă că a plecat de la echipa din „Ștefan cel Mare” și că se concentrează din plin să reușească la actuala echipă.

„Vă dați seama că aud și eu chestiile astea (n.r. – faptul că Dinamo a fost câștigată cu acest schimb). Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos. Atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez. (n.r – Vrei să demonstrezi că ești cel câștigat?) Am luat decizia bună, nu regret absolut deloc.

Nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Fac tot ce ține de mine, iar ce nu pot controla nu e treaba mea. Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. (n.red – Te încearcă ceva anume?) M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu!”, a spus inițial Dennis Politic.

Dezamăgirea lui Dennis Politic după remiza cu Hermannstadt. „Speram la victorie chiar și în zece oameni”

FCSB a încheiat partida cu Hermannstadt în inferioritate numerică după ce Daniel Bîrligea a văzut cartonașul roșu. Dennis Politic a sperat ca echipa lui să dea lovitura chiar și în 10 oameni.

„Personal cred că meritam mai mult din acest meci. Aveam mare încredere că vom câștiga, voiam cele trei puncte. Am avut șansa să închidem jocul, mă bucur că am intrat și am marcat. Nu știu ce va urma, dar un gol înseamnă o bucurie. Fiecare gol este o bucurie și înseamnă și un punct pentru echipă.

Speram la victorie chiar și în zece oameni, nu doar la un punct. Având în vedere că am terminat meciul în inferioritate, nici egalul nu este cel mai rău rezultat. Totuși, nu suntem mulțumiți, ne doream victoria.

În echipa asta avem mulți jucători polivalenți. De multe ori suntem nevoiți să improvizăm. Nu ne așteptam la eliminarea lui Bîrligea, dar așa a fost să fie. Important e să dăm 100% pe poziția pe care suntem”, a mai spus Politic.

Cum a comentat Dennis Politic forma slabă a FCSB-ului

FCSB a făcut un nou pas greșit în lupta pentru accederea în play-off. Dennis Politic s-a abținut să critice sau să numească un aspect care funcționează mai puțin bine la echipă, considerând că doar conducerea poate explica cu adevărat.

„Nu sunt în măsură să spun ce nu se leagă. Eu îmi fac partea cât de bine pot și încerc să-mi ajut echipa. Oamenii din conducere pot explica mai bine”, a mai spus fotbalistul campioanei după meci.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
