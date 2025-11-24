A marcat printr-o execuție înșelătoare și admite după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Rezultat nedrept! Am fost mai buni”

ADVERTISEMENT

Dinamo a dominat clar partida de la Botoșani, însă a obținut doar o remiză, scor 1-1. „Câinii” au fost conduși la pauză după reușita superbă a lui Sebastian Mailat și au avut mai multe ocazii de a reveni în joc, însă s-au lovit de „zidul” Giannis Anestis. Până la urmă, Raul Opruț a reușit să profite de singura ezitare a grecului și a egalat situația pe tabelă. Marcatorul lui Dinamo, dar și căpitanul echipei, Cătălin Cîrjan, au reacționat la finalul partidei.

Ce a declarat Raul Opruț după golul înscris în FC Botoșani – Dinamo 1-1

Raul Opruț a egalat situația pe tabelă în minutul 76, când centrarea sa înșelătoare l-a păcălit pe goalkeeperul Anestis și a intrat în poartă. „Îl văd ca pe un rezultat nedrept, cred că am fost echipa mai bună, am arătat ca o echipă de cupele europene, am avut ocaziile mai clare.

Într-adevăr, în ultimele 5-10 minute am avut și niște tranziții contra noastră, în care și ei au avut situații, dar nu au fost ocazii periculoase. Per total, sunt două puncte pierdute mai mult decât unul câștigat. Dacă luăm meciul de azi, a lipsit doar golul: am fost agresivi, am avut ocazii clare.

Secretul nostru din acest sezon cred că este că suntem nucleul care a fost și anul trecut, cel care a dus echipa în play-off, avem un staff foarte bun, condiții foarte bune și muncim foarte mult. Ne dorim să câștigăm titlul. Dacă nu, măcar să ne calificăm în cupele europene, suntem o echipă care muncește”, a afirmat fundașul la finalul întâlnirii, conform . Opruț a fost singurul jucător al lui Dinamo care a reușit să îl învingă pe .

Cătălin Cîrjan, extrem de dezamăgit după FC Botoșani – Dinamo 1-1

Cătălin Cîrjan a scos în evidență la finalul partidei ocaziile ratate de coechipieri. „Știam că va fi un meci foarte dificil. Au o echipă foarte bună, de aceea sunt pe locul pe care sunt. Am făcut un meci bun, am avut multe ocazii, apoi a venit golul lor (n.r. ), o minge care nu anunța nimic.

Am fost puțin norocoși la golul lui Raul Opruț. Cred că meritam mai mult. Am avut multe oportunități: Karamoko și Stipe au avut ocazii singuri cu portarul. Trebuie să fim mai atenți la finalizare. Nu știu exact ce ne lipsește; avem o echipă foarte bună, o luăm meci cu meci și vom vedea la final unde vom fi”, a declarat internaționalul român pentru sursa menționată.

Dinamo a ajuns la 31 de puncte după remiza de la Botoșani și rămâne pe locul 4 în Superligă, la 4 lungimi de liderul Rapid. În următoarea etapă, echipa antrenată de va evolua pe teren propriu contra Oțelului, sâmbătă, de la ora 20:45.