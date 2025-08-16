A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară

O femeie din Marea Britanie a mers într-un magazin și timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit din partea cadrelor medicale după această întâmplare bizară. Partenerul de viață a dezvăluit lupta pe care o duce zi de zi.

Diagosticul primit de o femeie care ”s-a pierdut” 2 ore într-un magazin

A intrat într-un magazin pentru a achiziționa cele necesare pentru casă, dar s-a rătăcit vreme de 2 ore pentru că amenajarea era confuză. După acest incident a mers la doctori și a primit o veste care avea să-i schimbe complet cursul vieții.

Afecțiunea cumplită de care suferă femeia de 58 de ani este una tot mai des întâlnită. Nicola Furness din Beverly, East Yorkshire, a descoperit că suferă de o boală neurodegenerativă cronică care începe de obicei încet.

Din păcate, se agravează în timp, fiind vorba de cea mai comună formă de demență. Concret, femeia suferă de Alzheimer. Cel mai întâlnit simptom precoce cu care se confruntă pacienții cu acest este dificultatea de a-și aminti evenimentele recente.

„Soția mea s-a rătăcit într-un magazin timp de 2 ore – apoi medicul de familie ne-a dat cea mai proastă veste posibilă”, a declarat soțul femeii care a aflat că are Alzheimer în 2023, la 56 de ani, pentru publicația Mirror.

Când au apărut primele semne de Alzheimer

Partenerul femeii care s-a ”pierdut” timp de 2 ore într-un magazin a povestit care au fost primele simptome. A observat schimbări în comportamentul partenerei de viață în anul 2019, însă nu se aștepta să fie vorba de Alzheimer.

Bărbatul a văzut cum uitarea și confuzia pun stăpânire pe soția sa. Acesta povestește că își făcea o ceașcă de ceai în care turna doar apă fierbinte și apoi pleca. Lăsa cana acolo unde o pusese. În plus, a sesizat că repeta întrebările pe care le punea apropiaților.

La un moment dat Nicola a condus mașina în care se afla cu fetele sale până în capătul străzii, trecând așadar de locuința lor. Paul Furness subliniază faptul că stau în același imobil de 25 de ani. Așa se face că întregul comportament a stârnit îngrijorare în familia sa.

Atitudinea neobișnuită a început să apară la aproximativ 10 ani după ce femeia suferise de cancer. A făcut o dublă mastectomie și cuplul credea că a depășit cu brio cea mai mare provocare. Din păcate, acum duce o luptă și mai grea. Bărbatul descrie boala Alzheimer drept „bătălia pe care nu o vor câștiga”.

Cum s-a schimbat viața în familia femeii cu Alzheimer

Paul Furness a povestit că lucrurile s-au modificat radical în sânul familiei sale de când soția are Alzheimer. Bărbatul consideră că totul a devenit mult mai periculos, motiv pentru care trebuie să o îngrijească în permanență pe soția sa.

În momentul de față, partenera de viață și-a pierdut capacitatea de a găti sau de a face curățenie. Nu mai poate merge singură la cumpărături și are nevoie de sprijin pentru a merge la duș. Femeia a uitat lucrurile esențiale și nu se mai poate descurca de una singură.

„Nicola a condus la petrecerea unui prieten. Apoi le-a spus prietenilor că am lăsat-o acolo și a început să bea alcool. A fost oprită de poliție și testată cu etilotestul în drum spre casă. A trecut, dar au putut vedea cât de confuză era și poliția a dus-o acasă.

Trebuie să o dezbrac la duș pentru că ar intra cu pantalonii pe ea. Trebuie să-i spun ce are de făcut cu gelul de duș și șamponul. E epuizant. Nu-și va aminti lucruri simple, cum ar fi tragerea apei la toaletă.

Desigur, trebuie să o îmbrac, să o spăl pe dinți și să-i leg șireturile”, a mai adăugat soțul femeii, mai arată sursa citată anterior. Nicola Furness nu este conștientă de boala cu care a fost diagnosticată.