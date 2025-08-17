News

A mers la piscină și a murit după ce un copil a sărit pe el de pe trambulină. Ce gest a făcut băiatul de 10 ani după ce a văzut ce s-a întâmplat

Un bărbat de 67 de ani a sfârșit tragic la piscină după ce a fost lovit mortal de un băiat de 10 ani. Ce a făcut puștiul după ce a realizat cât de gravă este fapta sa.
Claudia Şoiogea
17.08.2025 | 04:30
Un băiat de 10 ani a accidentat mortal un bărbat într-o piscină. Sursa foto: Freepik, Blick

O tragedie a avut loc la o piscină. Un bărbat a murit după ce un băiat de 10 ani a sărit pe el de pe trambulină. Incidentul i-a lăsat fără cuvinte pe toți cei prezenți. Cum a reacționat puștiul când a aflat că a omorât un om.

Un bărbat de 67 de ani a fost lovit mortal la piscină de către un băiat de 10 ani

Pentru un bărbat de 67 de ani, ziua petrecută la piscină a avut un final tragic. A mers să se relaxeze, însă habar nu avea că urma să fie pentru ultima dată când face asta. Bărbatul a murit din cauza unui băiat de 10 ani.

Tragedia s-a petrecut la piscina Les Mélèzes din La Chaux-de-Fonds, din Elveția. Băiatul de 10 ani a sărit de pe o trambulină aflată la 5 metri înălțime, după care a căzut peste bărbatul care se afla în apă. În urma impactului, acesta a suferit răni grave.

La locul accidentului au ajuns de urgență echipele de salvare. Salvatorii au încercat să facă totul pentru bărbatul accidentat, însă a fost în zadar. Victima a murit la fața locului din cauza leziunilor puternice pe care le-a suferit.

Băiatul a fugit de la locul accidentului

Inițial, puștiul de 10 ani care l-a omorât pe bărbat nu a putut fi identificat. Speriat, băiatul a fugit de la fața locului. Potrivit martorilor care se aflau la piscină în acea zi, băiatul ar fi fost însoțit de o femeie care, cel mai probabil, era mama lui.

După tragicul accident, întreaga piscină a fost evacuată. Incidentul a fost greu de privit și de asimilat de persoanele prezente la fața locului. Tocmai de aceea, autoritățile au decis să le ofere sprijin psihologic martorilor care au asistat la tragedie.

Poliția l-a identificat pe băiatul care l-a ucis pe bărbatul de 67 de ani

Între timp, făptașul a fost prins. Potrivit publicației Le Temps, băiatul implicat în accidentul mortal a fost deja audiat de Parchetul din Neuchâtel. Informația a fost confirmată de procurorul care se ocupă de caz, Nicolas Feuz.

Același procuror a explicat și cum s-a produs, de fapt, accidentul, Potrivit lui Nicolas Feuz, victima nu era un simplu înotător care se afla în bazinul de sărituri „din greșeală”. Se pare că bărbatul de 67 de ani a sărit de pe trambulină înainte ca băiatul să facă același lucru. Declarațiile procurorului au fost esențiale, deoarece au spulberat orice presupunere cu privire la accident.

Salvamarii și-au făcut datoria, dar nu l-au mai putut salva pe bărbat

Procurorul responsabil de caz a mai precizat și faptul că nu există nicio suspiciune potrivit căreia salvamarii nu și-ar fi îndeplinit datoria. Dimpotrivă, aceștia au acționat rapid și ca la carte pentru a-l salva pe bărbat, însă nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Potrivit autorităților orașului La Chaux-de-Fonds, în momentul accidentului, echipa de salvamari era completă. Persoana responsabilă cu supravegherea trambulinei a alertat imediat colegii prin stație radio și a sărit în bazin pentru a ajuta victima.

Nu doar accidentul a fost clarificat, ci au fost oferite și noi detalii despre băiatul care a produs tragedia. Conform informațiilor, făptașul este un băiat cu vârsta mai mică de 10 ani. Prin urmare, nu poate răspunde penal pentru fapta comisă și nici legea penală pentru minori nu se poate aplica în acest caz.

„După apelul adresat martorilor, familia copilului s-a prezentat la poliție.”, a declarat procurorul Nicolas Feuz pentru agenția de presă Keystone-SDA.

