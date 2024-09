A mers la toaletă într-un bar și nu s-a mai știut nimic de el timp de 57 de ani. Adevărul tulburător pe care l-a aflat abia acum familia bărbatului dispărut

mai bine de 57 de ani, iar familia acestuia a aflat abia acum ce s-a întâmplat cu el după ce a fost văzut ultima dată când a intrat în toaleta unui bar și se pare că nu a mai ieșit de acolo niciodată.

Misterul dispariției unui bărbat descoperit după 57 de ani

Alfred Swinscoe, avea 54 de ani și era tatăl a șase copii. Frecventa pub-ul Miners Arms din Pinxton, Nottinghamshire, din Marea Britanie, iar în ianuarie 1967 a mers pentru ultima dată aici. Era cu unul dintre fiii săi, când, la ora 22.30, i-a zis că merge la bar să ia băuturi, dar că va merge și la baie, care era în afara barului.

Bărbatul a mers la toaletă așa cum a spus, dar nu a mai fost văzut niciodată de atunci. Abia anul trecut s-au descoperit niște rămășite umane pe câmpul unui fermier din Sutton-in-Ashfield. Analizele au arătat că îi aparțineau lui Alfred, scrie . Nepotul lui Alfred a spus că a avut o presimțire.

„Nu am acordat prea multă atenție acestui fapt (descoperirea rămășițelor – n.n.) la început, dar apoi poliția a postat o fotografie cu o pereche de șosete ciudate și am avut acest flashback incredibil.

Mi-am amintit deodată că atunci când eram copil îmi trăgeam pe picioare șosetele bunicului meu și acelea arătau asemănător. Am sunat la poliție și au venit să ia probe ADN. Ulterior am aflat că, într-adevăr, era Alfred. Am fost șocat și uluit”, a povestit Russell.

Bărbatul a fost ucis cu brutalitate

cu sânge rece, mai spune nepotul bărbatului.

„A fost ucis într-un mod groaznic. Avea un traumatism la cap și o urmă ascuțită pe linia maxilarului, fiind probabil lovit cu o cazma, după care e posibil să fi fost înjunghiat. Anchetatorii au spus că a luptat pentru viața lui. Avea mai multe semne ale unei lupte, inclusiv o fractură la o mână și niște coaste rupte.

Criminaliștii cred că a fost lăsat undeva o săptămână sau mai mult și apoi a fost îngropat, pentru că îi lipseau degete, de parcă ar fi fost atacat de vulpi și bursuci. Cine l-a ucis a vrut să se asigure că nu va fi găsit niciodată”, a mai spus nepotul dispărutului.

Victima a fost depusă într-un mormânt după 57 de ani

În 2024, Alfred a fost înmormântat într-un cimitir din Sutton-in-Ashfield, lângă fiul, fiica și soția lui care au murit între timp. Un ofițer pe nume Rob Griffin, de la Poliția din Nottinghamshire, a declarat: „Alfred a murit în cel mai îngrozitor mod imaginabil. Nu numai că a suferit răni violente, dar a fost apoi îngropat pe un câmp, ca să nu fie găsit.

Ceea ce face această crimă și mai supărătoare este că a durat mai mult de 50 de ani pentru ca rămășițele să fie găsite și familia să afle ce s-a întâmplat”.

Chiar dacă s-au găsit rămășițe și înmormântarea a avut loc, poliția consideră că nu prea mai este posibil să se afle cine este autorul crimei și care a fost motivul crimei. Cu toate acestea, polițiștii nu au închis cazul și cercetează în continuare pentru a afla ce s-a întâmplat în seara din 1967.

„Mulți dintre cei care au fost cu Alfred în acea noapte sau l-au cunoscut pe acesta nu mai sunt în viață și s-ar putea să nu obținem niciodată o imagine completă a ceea ce s-a întâmplat în ianuarie 1967”, a mai spus ofițerul Rob Griffin.