A mers să cumpere varză de la piață, dar a fost șocată de ce i-a spus vânzătorul. Ce a putut să pățească o femeie din Baia Mare

O femeie din Baia Mare a mers să cumpere varză de la piață. Nu avea să știe însă în ce situație va fi pusă de vânzător. Aceasta a relatat întreaga întâmplare pe internet, care a generat un val de comentarii și de reacții.

A mers să cumpere varză de la piață, dar a fost șocată de ce i-a spus vânzătorul

Fiecare român în parte are de unde alege. , cât și din piețe. Diferența o face însă de cele mai multe ori prețul.

În general, în piețe, fructele, dar și legumele sunt ceva mai ieftine. Pe de altă parte, în marile magazine găsim o gamă largă de produse, atât din România, cât și exotice. Iar asta generează și mai mult interes.

Iată că o femei din Baia Mare a decis să cumpere varză de la piață. A mers la un producător local și a cerut doar două bucăți, însă nu avea să știe ce se va întâmpla mai departe. Ce i-a spus vânzătorul?

Într-o postare pe pagina de Facebook, femeia a povestit totul. După ce a ales două bucăți de varză, vânzătorul i-a spus că are de plătit 6,5 lei, iar pentru a face suma rotundă i-a propus .

”Nu vreți să mai pun o ceapă?”

Femeia i-a dat vânzătorului 10 lei, spunându-i să păstreze restul. Se pare însă că bărbatul a vrut să fie corect, astfel că i-a mai pus două bucăți de porumb, deși suma totală o depășea pe cea plătită.

Femeia care a mers la piață să cumpere varză spune că nu e prima oară când se întâmplă asta. Vânzătorul îi dă mereu mai mult și de asemenea, are grijă să nu rămână cu niciun leu în plus.

De cealaltă parte, în marile hipermarketuri, cine nu are 50 de bani nu poate achiziționa ceea ce își dorește. După întreaga întâmplare, aceasta le-a recomandat românilor să apeleze la serviciile venite din partea producătorilor locali.

”Am ales două bucăți de varză și le-am pus pe cântar. Vânzătorul îmi zice 6,5lei – nu vreți să mai pun o ceapă până la 7 lei? Îi dau 10 lei și îi zic să păstreze restul. Omul bagă mâna între porumb și-mi pune în pungă 2 bucăți. Practic, ce am cumpărat era mult peste valoarea cumpărată.

Asta e o chestie pe care am observat-o în piață mereu. Vânzătorul din piață mi-a dat mereu mai mult. S-a scotocit în buzunare să-mi dea restul de 50 bani mereu și dacă nu a avut, a cerut la vecinul de stand. Am căpătat un măr, un porumb, o roșie, o floare, o legătură de pătrunjel, în plus de la piețari.

Niciodată un hipermarket nu mi-a vândut produsul dacă nu aveam 50 de bani. Niciodată! Cumpărați din piață și susțineți producătorii agricoli locali”, a povestit femeia pe pagina sa de Facebook.