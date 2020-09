Doliu în cinematografia românească! A murit actorul Alexandru Mereuță!

Actorul Alexandru Mereuță a murit, la vârstă de 93 de ani, iar anunțul a fost făcut de către Teatrul de Stat Constanța.

Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu prin intermediul paginilor de Facebook lui Conu Alecu, așa cum mai era numit cineastul.

De-a lungul timpului, marele actor a jucat în numeroase piese și a încântat publicul cu talentul său.

„Astazi ne despartim, cu regrete si cu duioase amintiri, de ALEXANDRU MEREUTA, cel mai longeviv actor al Teatrului de Stat Constanta. Bland, vorbaret, mereu gata sa recite o poezie sau sa povesteasca o intamplare cu talc, Nea Alecu, asa cum ii spuneau toti prietenii, era o bogatie de om.

Nascut in iunie 1927, in 1952 a absolvit I.A.T.C. „I.L. Caragiale”, Bucuresti, la clasa profesorului Nicolae Baltateanu. A venit la Constanta in 1960, dupa ce a jucat timp de opt ani in Bucuresti si in Barlad. In acest din urma oras a fost cativa ani director al teatrului „V.I.Popa”.

„La Constanta, Mereuta a realizat o impresionanta galerie de personaje, cu precadere batrani plini de pitoresc si sensibilitate, sfatosi si intelepti, blajini, sentimentali si calzi”, scria Georgeta Martoiu, secretar literar, martor al vietilor si creatiilor celor mai multi dintre actorii „vechi” ai teatrului (…) Dumnezeu sa-l ierte, sa-l odihneasca si sa-i faca parte in rai„ este mesajul postat pe Facebook.

Alexandru Mereuță a jucat în numeroase piese de teatru, iar printre cele mai cunoscute se numără: